Рецепт полезных овощных оладий с сыром от Юлии Высоцкой

Готовим быстрые капустные оладьи на сковороде

Оладьи на завтрак не обязательно должны быть сладкими. Это блюдо можно сделать из сезонных овощей. Юлия Высоцкая готовит капустные оладьи с сыром, морковью и луком-порей. Лучшее дополнение к ним – сметанный соус с укропом и горчицей.

Овощные оладьи напоминают блинчики из кабачка, которые мы всегда готовим летом, или осенние оладьи из тыквы. Важно то, что все ингредиенты доступны и готовка не занимает много времени.

Капустные оладьи с морковью и луком-пореем

Оладьи из капусты со сметанным соусом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

128 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для соуса:

Укроп — 3 веточки

Сметана — 1 ч. л.

Горчица — 1 ч. л.

Основные:

Капуста белокочанная — 1/4 кочана

Лук-порей — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Сыр твердый — 100 г.

Яйца куриные — 1 шт.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Мука — 1 ст. л.

Соль морская — 1 щепотка

Способ приготовления:

Капусту натереть на крупной терке. Морковь почистить и натереть на крупной терке. Светлую часть лука-порея нарезать тонкими кольцами. Разогреть в сковороде столовую ложку оливкового масла и обжарить лук с морковью. Сыр натереть на крупной терке. Капусту соединить с сыром и яйцом, посолить и перемешать. Добавить обжаренную морковь с луком, всыпать муку и еще раз перемешать. Разогреть в сковороде оставшееся оливковое масло, пожарить оладушки и выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира.

Как сделать сметанный соус для оладий

Укроп мелко порубить. Сметану соединить с горчицей и укропом, все перемешать. Подавать оладьи горячими вместе с соусом.

Смотрите видео, как приготовить оладьи из индейки:

Напомним, ранее мы делились рецептом оладий из кукурузы. "Сегодня" также писали, как приготовить оладьи из тыквы и яблок.

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