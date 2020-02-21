Рецепт полезных овощных оладий с сыром от Юлии Высоцкой
Готовим быстрые капустные оладьи на сковороде
Оладьи на завтрак не обязательно должны быть сладкими. Это блюдо можно сделать из сезонных овощей. Юлия Высоцкая готовит капустные оладьи с сыром, морковью и луком-порей. Лучшее дополнение к ним – сметанный соус с укропом и горчицей.
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Овощные оладьи напоминают блинчики из кабачка, которые мы всегда готовим летом, или осенние оладьи из тыквы. Важно то, что все ингредиенты доступны и готовка не занимает много времени.
Капустные оладьи с морковью и луком-пореем
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 128 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для соуса:
- Укроп — 3 веточки
- Сметана — 1 ч. л.
- Горчица — 1 ч. л.
Основные:
- Капуста белокочанная — 1/4 кочана
- Лук-порей — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Сыр твердый — 100 г.
- Яйца куриные — 1 шт.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Мука — 1 ст. л.
- Соль морская — 1 щепотка
Способ приготовления:
- Капусту натереть на крупной терке.
- Морковь почистить и натереть на крупной терке.
- Светлую часть лука-порея нарезать тонкими кольцами.
- Разогреть в сковороде столовую ложку оливкового масла и обжарить лук с морковью.
- Сыр натереть на крупной терке.
- Капусту соединить с сыром и яйцом, посолить и перемешать.
- Добавить обжаренную морковь с луком, всыпать муку и еще раз перемешать.
- Разогреть в сковороде оставшееся оливковое масло, пожарить оладушки и выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира.
Как сделать сметанный соус для оладий
Укроп мелко порубить. Сметану соединить с горчицей и укропом, все перемешать. Подавать оладьи горячими вместе с соусом.
Смотрите видео, как приготовить оладьи из индейки:
Напомним, ранее мы делились рецептом оладий из кукурузы. "Сегодня" также писали, как приготовить оладьи из тыквы и яблок.
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