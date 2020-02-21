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Рецепт полезных овощных оладий с сыром от Юлии Высоцкой

Готовим быстрые капустные оладьи на сковороде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:56

Оладьи на завтрак не обязательно должны быть сладкими. Это блюдо можно сделать из сезонных овощей. Юлия Высоцкая готовит капустные оладьи с сыром, морковью и луком-порей. Лучшее дополнение к ним – сметанный соус с укропом и горчицей.

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Овощные оладьи напоминают блинчики из кабачка, которые мы всегда готовим летом, или осенние оладьи из тыквы. Важно то, что все ингредиенты доступны и готовка не занимает много времени.

Капустные оладьи с морковью и луком-пореем

Оладьи из капусты со сметанным соусом
Оладьи из капусты со сметанным соусом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 128 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для соуса:

  • Укроп — 3 веточки
  • Сметана — 1 ч. л.
  • Горчица — 1 ч. л.

Основные:

  • Капуста белокочанная — 1/4 кочана
  • Лук-порей — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Сыр твердый — 100 г.
  • Яйца куриные — 1 шт.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Мука — 1 ст. л.
  • Соль морская — 1 щепотка

Способ приготовления:

  1. Капусту натереть на крупной терке.
  2. Морковь почистить и натереть на крупной терке.
  3. Светлую часть лука-порея нарезать тонкими кольцами.
  4. Разогреть в сковороде столовую ложку оливкового масла и обжарить лук с морковью.
  5. Сыр натереть на крупной терке.
  6. Капусту соединить с сыром и яйцом, посолить и перемешать.
  7. Добавить обжаренную морковь с луком, всыпать муку и еще раз перемешать.
  8. Разогреть в сковороде оставшееся оливковое масло, пожарить оладушки и выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира.

Как сделать сметанный соус для оладий

Укроп мелко порубить. Сметану соединить с горчицей и укропом, все перемешать. Подавать оладьи горячими вместе с соусом.

Смотрите видео, как приготовить оладьи из индейки:

Напомним, ранее мы делились рецептом оладий из кукурузы. "Сегодня" также писали, как приготовить оладьи из тыквы и яблок.

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Источник: Сегодня
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