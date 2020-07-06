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Рецепт полезных сырников в духовке от Татьяны Литвиновой

Сегодня, 09:06

Готовим диетические сырники с морковью и специями

Сырники могут быть не только вкусными, но и очень полезными. Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась в своем Instagram рецептом диетических сырников с морковью, бананом и специями. Они запекаются в духовке, а к столу подаются вместе с сырно-огуречным соусом.

Творог для сырников должен быть плотным, отжатым и не слишком кислым, в идеале – домашним. Муку можно взять цельнозерновую, кукурузную или рисовую.

Сырники с морковью и карри

Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 103 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г творога
  • 1 яйцо
  • 1/2 банана
  • 1 морковь
  • 1 ст.л. карри или куркумы
  • 1/2 ч.л. соли
  • 2 ст.л. муки

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Для соуса:

  • 3 ст.л. густого йогурта или сметаны
  • 1 огурец
  • 3-4 веточки кинзы или укропа
  • 80 г феты
  • 1 /2 ч.л. соли
  • 1/4 ч.л. сушеного чеснока

Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова
Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова
Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Способ приготовления:

  1. Разомните вилкой творог, яйцо, банан, натертую на мелкой терке морковь, специи, муку.
  2. Разогрейте духовку до 170 ºС.
  3. Сформируйте комочки, обваляйте в муке и выложите на смазанный маслом пергамент.
  4. Запекайте 25-30 минут.
  5. Для соуса натрите на терке огурец и брынзу, добавьте специи и перемешайте с йогуртом.
  6. Подавайте сырники теплыми с холодным соусом.

Полезный совет

Если тесто получилось жидковатым (из-за влаги в твороге), можно запечь сырники в формочках или добавить 1-2 ст.л. муки.

Смотрите видео, как сварить морковный конфитюр:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить настоящий Львовский сырник. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом банановых сырников.

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Источник: Сегодня
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