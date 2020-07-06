Рецепт полезных сырников в духовке от Татьяны Литвиновой

Готовим диетические сырники с морковью и специями

Сырники могут быть не только вкусными, но и очень полезными. Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась в своем Instagram рецептом диетических сырников с морковью, бананом и специями. Они запекаются в духовке, а к столу подаются вместе с сырно-огуречным соусом.

Творог для сырников должен быть плотным, отжатым и не слишком кислым, в идеале – домашним. Муку можно взять цельнозерновую, кукурузную или рисовую.

Сырники с морковью и карри

Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

103 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г творога

1 яйцо

1/2 банана

1 морковь

1 ст.л. карри или куркумы

1/2 ч.л. соли

2 ст.л. муки

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Для соуса:

3 ст.л. густого йогурта или сметаны

1 огурец

3-4 веточки кинзы или укропа

80 г феты

1 /2 ч.л. соли

1/4 ч.л. сушеного чеснока

Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Способ приготовления:

Разомните вилкой творог, яйцо, банан, натертую на мелкой терке морковь, специи, муку. Разогрейте духовку до 170 ºС. Сформируйте комочки, обваляйте в муке и выложите на смазанный маслом пергамент. Запекайте 25-30 минут. Для соуса натрите на терке огурец и брынзу, добавьте специи и перемешайте с йогуртом. Подавайте сырники теплыми с холодным соусом.

Полезный совет

Если тесто получилось жидковатым (из-за влаги в твороге), можно запечь сырники в формочках или добавить 1-2 ст.л. муки.

Смотрите видео, как сварить морковный конфитюр:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить настоящий Львовский сырник. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом банановых сырников.

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