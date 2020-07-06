Рецепт полезных сырников в духовке от Татьяны Литвиновой
Готовим диетические сырники с морковью и специями
Сырники могут быть не только вкусными, но и очень полезными. Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась в своем Instagram рецептом диетических сырников с морковью, бананом и специями. Они запекаются в духовке, а к столу подаются вместе с сырно-огуречным соусом.
Творог для сырников должен быть плотным, отжатым и не слишком кислым, в идеале – домашним. Муку можно взять цельнозерновую, кукурузную или рисовую.
Сырники с морковью и карри
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 103 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г творога
- 1 яйцо
- 1/2 банана
- 1 морковь
- 1 ст.л. карри или куркумы
- 1/2 ч.л. соли
- 2 ст.л. муки
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Для соуса:
- 3 ст.л. густого йогурта или сметаны
- 1 огурец
- 3-4 веточки кинзы или укропа
- 80 г феты
- 1 /2 ч.л. соли
- 1/4 ч.л. сушеного чеснока
Способ приготовления:
- Разомните вилкой творог, яйцо, банан, натертую на мелкой терке морковь, специи, муку.
- Разогрейте духовку до 170 ºС.
- Сформируйте комочки, обваляйте в муке и выложите на смазанный маслом пергамент.
- Запекайте 25-30 минут.
- Для соуса натрите на терке огурец и брынзу, добавьте специи и перемешайте с йогуртом.
- Подавайте сырники теплыми с холодным соусом.
Полезный совет
Если тесто получилось жидковатым (из-за влаги в твороге), можно запечь сырники в формочках или добавить 1-2 ст.л. муки.
Смотрите видео, как сварить морковный конфитюр:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить настоящий Львовский сырник. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом банановых сырников.
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