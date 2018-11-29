Рецепт постного грибного паштета с чесноком

Рождественский пост 2018-2019 пройдет с 28 ноября по 6 января

Грибной паштет Фото: depositphotos.com

Самый ароматный грибной паштет получается из лесных грибов. Но если у вас таких нет, возьмите шампиньоны и добавьте соевый соус – он кардинально преображает их вкус. Вы также можете добавить немного рубленой зелени укропа или петрушки.

Постный грибной паштет

Ингредиенты:

500 г шампиньонов

2 средние луковицы

2 зубчика чеснока

50 мл соевого соуса

соль, перец, растительное масло

Рецепт приготовления:

Лук и грибы произвольно нарезать, очищенный чеснок измельчить. Обжарить грибы на небольшом количестве растительного масла, добавить соевый соус, перемешать. Отдельно поджарить лук до золотистого цвета, добавить чеснок, снять с плиты. Измельчить грибы вместе с луком, чесноком с помощью блендера. Посолить, если нужно, и поперчить по вкусу. Подавать в горячем, теплом или охлажденном виде.

Совет: такой паштет можно мазать на хлеб, добавлять в тарталетки и даже начинять им фаршированные яйца (если вы не соблюдаете пост).

Напомним, ранее мы писали, как приготовить паштет из фасоли. Сайт "Сегодня" также делился рецептами постной овощной икры.

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