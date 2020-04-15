Рецепт постного морковного торта без сахара
Такой десерт можно есть постящимся, веганам и сыроедам
Великий пост-2020 будет длиться со 2 марта по 18 апреля. В этот период церковный устав запрещает употреблять мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Пасха наступит в ночь на 19 апреля – с этого момента разрешается любая еда.
Если вы хотите приготовить вкусный постный десерт к чаю, сделайте морковный торт с глазурью из кешью. Для этого вам даже не понадобится духовка.
Веганский морковный торт
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 305 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для крема:
- 2 стакана кешью
- 1-2 ст. л. лимонного сока
- 2 ст. л. кокосового масла
- 1/3 стакана сиропа агавы
- Вода – по мере необходимости
Для основы:
- 2 крупные сладкие моркови
- 1.5 стакана гречневой, амарантовой или льняной муки
- 1 стакан фиников
- 1 стакан сушеных ананасов
- 0.5 стакана сушеного кокоса
- 1/2 ч. л. молотой корицы
Читайте также:Как испечь постные шоколадные кексы в формочках
Способ приготовления:
- Кешью предварительно замочить на два часа в чистой питьевой воде. Затем воду слить, орехи промыть.
- Высыпать кешью в чашу блендера, добавить остальные ингредиенты для крема и измельчить на высокой скорости до получения однородной гладкой массы. В процессе нужно добавить воду – чем меньше, тем лучше. Готовый крем переложить в отдельную емкость.
- Морковь помыть, почистить и разрезать на небольшие кусочки. Поместить их в чашу блендера, добавить все остальные ингредиенты для основы и измельчить до однородности.
- Половину основы переложить в разъемную форму для выпечки, равномерно распределить и слегка утрамбовать. Сверху выложить примерно треть крема и убрать в холодильник, чтобы он застыл.
- Достать форму из холодильника, сверху на крем равномерно выложить вторую половину основы.
- Покрыть вторым слоем крема – для этого нам понадобится половина от оставшегося крема, то есть треть от изначального объема. Оставить торт на ночь в холодильнике, чтобы он хорошо пропитался.
- Достать торт из формы, смазать по бокам оставшимся кремом и украсить на свой вкус. ⠀
Как украсить морковный торт
Десерт можно посыпать колотыми орехами, цукатами, кокосовой стружкой или украсить сахарными морковками.
Смотрите видео, как испечь пирог с морковью и апельсинами:
Напомним, ранее мы писали, как испечь постный яблочный штрудель на пиве. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом фиников в шоколаде от Джейми Оливера.
Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное