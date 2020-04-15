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Рецепт постного морковного торта без сахара

Такой десерт можно есть постящимся, веганам и сыроедам

Ирина Павлина
Сегодня, 11:10

Великий пост-2020 будет длиться со 2 марта по 18 апреля. В этот период церковный устав запрещает употреблять мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Пасха наступит в ночь на 19 апреля – с этого момента разрешается любая еда.

Если вы хотите приготовить вкусный постный десерт к чаю, сделайте морковный торт с глазурью из кешью. Для этого вам даже не понадобится духовка.

Веганский морковный торт

Постный морковный торт
Постный морковный торт
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 305 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для крема:

  • 2 стакана кешью
  • 1-2 ст. л. лимонного сока
  • 2 ст. л. кокосового масла
  • 1/3 стакана сиропа агавы
  • Вода – по мере необходимости

Для основы:

  • 2 крупные сладкие моркови
  • 1.5 стакана гречневой, амарантовой или льняной муки
  • 1 стакан фиников
  • 1 стакан сушеных ананасов
  • 0.5 стакана сушеного кокоса
  • 1/2 ч. л. молотой корицы

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Способ приготовления:

  1. Кешью предварительно замочить на два часа в чистой питьевой воде. Затем воду слить, орехи промыть.
  2. Высыпать кешью в чашу блендера, добавить остальные ингредиенты для крема и измельчить на высокой скорости до получения однородной гладкой массы. В процессе нужно добавить воду – чем меньше, тем лучше. Готовый крем переложить в отдельную емкость.
  3. Морковь помыть, почистить и разрезать на небольшие кусочки. Поместить их в чашу блендера, добавить все остальные ингредиенты для основы и измельчить до однородности.
  4. Половину основы переложить в разъемную форму для выпечки, равномерно распределить и слегка утрамбовать. Сверху выложить примерно треть крема и убрать в холодильник, чтобы он застыл.
  5. Достать форму из холодильника, сверху на крем равномерно выложить вторую половину основы.
  6. Покрыть вторым слоем крема – для этого нам понадобится половина от оставшегося крема, то есть треть от изначального объема. Оставить торт на ночь в холодильнике, чтобы он хорошо пропитался.
  7. Достать торт из формы, смазать по бокам оставшимся кремом и украсить на свой вкус. ⠀

Как украсить морковный торт

Десерт можно посыпать колотыми орехами, цукатами, кокосовой стружкой или украсить сахарными морковками.

Смотрите видео, как испечь пирог с морковью и апельсинами:

Напомним, ранее мы писали, как испечь постный яблочный штрудель на пиве. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом фиников в шоколаде от Джейми Оливера.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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Источник: Сегодня
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