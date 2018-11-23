Рецепт постного супа-пюре из цветной капусты с шафраном
Невероятно простой и яркий овощной суп
Рождественский пост начнется уже совсем скоро – 28 ноября. Если вы ищете рецепт вкусного постного супа, возьмите на заметку вариант от Ники Белоцерковской, известного блогера и автора кулинарных книг. Она готовит суп-пюре из цветной капусты с добавлением соевого молока и шафрана.
Суп-пюре из тыквы с шафраном
Ингредиенты на 4 порции:
- Цветная капуста – 1 кочан
- Соевое молоко – 300 мл
- Овощной бульон – 300 мл
- Шафран – 1 щепотка
- Зелень петрушки
- Морская соль
- Молотый черный перец
Рецепт приготовления:
- Молоко перемешиваем с бульоном, добавляем шафран. Капусту разбираем на соцветия.
- Кидаем в жидкость и варим до готовности, около 15 минут. Проверяем соцветия на мягкость.
- Чуть солим и отправляем в блендер вместе с зеленью и специями.
- Подаем суп горячим, украсив отварными соцветиями капусты, петрушкой и молотым кайенским перцем.
"Соевое молоко в не диетическом варианте замените на обычное, вместо овощного бульона можно взять куриный. Если вы не любите супы-пюре из-за их консистенции, просто отложите половину овощей, и потом добавьте их в суп, все очень просто", – советует Ника Белоцерковская.
Напомним, ранее Джейми Оливер поделился советами, как правильно готовить брокколи и цветную капусту.
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