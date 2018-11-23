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Рецепт постного супа-пюре из цветной капусты с шафраном

Невероятно простой и яркий овощной суп

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 17:23
Суп из цветной капусты с шафраном Фото: depositphotos.com
Суп из цветной капусты с шафраном Фото: depositphotos.com

Рождественский пост начнется уже совсем скоро – 28 ноября. Если вы ищете рецепт вкусного постного супа, возьмите на заметку вариант от Ники Белоцерковской, известного блогера и автора кулинарных книг. Она готовит суп-пюре из цветной капусты с добавлением соевого молока и шафрана.

Суп-пюре из тыквы с шафраном

Ингредиенты на 4 порции:

  • Цветная капуста – 1 кочан
  • Соевое молоко – 300 мл
  • Овощной бульон – 300 мл
  • Шафран – 1 щепотка
  • Зелень петрушки
  • Морская соль
  • Молотый черный перец
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Рецепт приготовления:

  1. Молоко перемешиваем с бульоном, добавляем шафран. Капусту разбираем на соцветия.
  2. Кидаем в жидкость и варим до готовности, около 15 минут. Проверяем соцветия на мягкость.
  3. Чуть солим и отправляем в блендер вместе с зеленью и специями.
  4. Подаем суп горячим, украсив отварными соцветиями капусты, петрушкой и молотым кайенским перцем.

"Соевое молоко в не диетическом варианте замените на обычное, вместо овощного бульона можно взять куриный. Если вы не любите супы-пюре из-за их консистенции, просто отложите половину овощей, и потом добавьте их в суп, все очень просто", – советует Ника Белоцерковская.

Напомним, ранее Джейми Оливер поделился советами, как правильно готовить брокколи и цветную капусту.

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Источник: "Сегодня"
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