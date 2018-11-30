Рецепт постного супа-пюре из запеченной свеклы
Вместо сметаны в этом рецепте используется ореховый крем
В 2018 году Рождественский пост начался 28 ноября и продлится до 6 января. В течение этого периода нельзя употреблять любые продукты животного происхождения. Мы поделимся простым рецептом овощного супа из свеклы с чесноком и пряностями.
Овощной суп-пюре из свеклы
Ингредиенты:
- 5 средних свекл
- 2 ч. л. оливкового масла
- 1 1/2 чашки лука-порея
- 2 лука-шалот
- 3 дольки чеснока
- 3 чашки воды
- 1/4 ч. л. кориандра
- 1/4 ч. л. шалфея
- 1/2 ч. л. соли
Для крема из кешью:
- 1/2 чашки орехов кешью
- 2/3 чашки воды
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Рецепт приготовления:
- Разогреть духовку до 200 С.
- Положить свеклу на противень и запечь до готовности.
- В кастрюле разогреть масло, добавить лук-порей и шалот. Жарить, постоянно помешивая. Добавить чеснок.
- Добавить воду и свеклу, довести до кипения. Слегка остудить и пюрировать блендером. Вернуть суп обратно в кастрюлю и добавить специи и соль. Поставить на медленный огонь и довести до кипения.
- Подавать с кремом из кешью. Его нужно сделать в кухонном комбайне: смешать воду и орехи до очень гладкой массы.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить витаминный салат из квашеной капусты клюквой. Сайт "Сегодня" также делился рецептами постных салатов из свеклы.
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Источник: "Сегодня"