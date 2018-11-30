Рецепт постного супа-пюре из запеченной свеклы

Вместо сметаны в этом рецепте используется ореховый крем

Суп-пюре из свеклы Фото: pixabay.com

В 2018 году Рождественский пост начался 28 ноября и продлится до 6 января. В течение этого периода нельзя употреблять любые продукты животного происхождения. Мы поделимся простым рецептом овощного супа из свеклы с чесноком и пряностями.

Овощной суп-пюре из свеклы

Ингредиенты:

5 средних свекл

2 ч. л. оливкового масла

1 1/2 чашки лука-порея

2 лука-шалот

3 дольки чеснока

3 чашки воды

1/4 ч. л. кориандра

1/4 ч. л. шалфея

1/2 ч. л. соли

Для крема из кешью:

1/2 чашки орехов кешью

2/3 чашки воды

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Рецепт приготовления:

Разогреть духовку до 200 С. Положить свеклу на противень и запечь до готовности. В кастрюле разогреть масло, добавить лук-порей и шалот. Жарить, постоянно помешивая. Добавить чеснок. Добавить воду и свеклу, довести до кипения. Слегка остудить и пюрировать блендером. Вернуть суп обратно в кастрюлю и добавить специи и соль. Поставить на медленный огонь и довести до кипения. Подавать с кремом из кешью. Его нужно сделать в кухонном комбайне: смешать воду и орехи до очень гладкой массы.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить витаминный салат из квашеной капусты клюквой. Сайт "Сегодня" также делился рецептами постных салатов из свеклы.