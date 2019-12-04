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Рецепт постного завтрака: овсяные оладьи без яиц и молока

Готовим вкусные постные оладьи из овсяных хлопьев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Овсяные оладьи на дрожжах
Овсяные оладьи на дрожжах
Фото: Unsplash

Рождественский пост 2019-2020 начался 28 ноября и будет длиться до 6 января. В это время нельзя употреблять продукты животного происхождения, то есть яйца, молоко и мясо.

Смотрите видео, как соблюдать Рождественский пост:

Мы советуем приготовить на завтрак постные овсяные оладьи на дрожжах. Если у вас нет овсяной муки, просто измельчите хлопья в кофемолке или блендере.

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Постные овсяные оладьи без яиц и молока

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 200 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана овсяных хлопьев
  • 1 стакан кипятка
  • 1 ч.л. моментальных сухих дрожжей
  • 1 ч.л. сахара
  • 30 мл. теплой воды
  • 1/2 стакана муки
  • 2 ст.л. овсяной муки
  • 3 ст.л. сахара
  • 1 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

  1. Хлопья залить кипятком, оставить на 15 минут.
  2. Дрожжи с сахаром развести в теплой воде, оставить на 15 минут до образования пены.
  3. Соединить все ингредиенты в миске, перемешать.
  4. Выпекать оладьи на сковороде с обеих сторон до золотистого цвета.

С чем подавать постные оладьи

Постные оладьи можно есть с медом, вареньем, кленовым сиропом, арахисовым маслом, соевым йогуртом, а также с фруктами, ягодами и орехами.

Напомним, ранее мы делились рецептом постных оладий на минералке.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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Источник: Сегодня
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