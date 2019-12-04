Рецепт постного завтрака: овсяные оладьи без яиц и молока
Готовим вкусные постные оладьи из овсяных хлопьев
Рождественский пост 2019-2020 начался 28 ноября и будет длиться до 6 января. В это время нельзя употреблять продукты животного происхождения, то есть яйца, молоко и мясо.
Смотрите видео, как соблюдать Рождественский пост:
Мы советуем приготовить на завтрак постные овсяные оладьи на дрожжах. Если у вас нет овсяной муки, просто измельчите хлопья в кофемолке или блендере.
Постные овсяные оладьи без яиц и молока
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 200 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1/2 стакана овсяных хлопьев
- 1 стакан кипятка
- 1 ч.л. моментальных сухих дрожжей
- 1 ч.л. сахара
- 30 мл. теплой воды
- 1/2 стакана муки
- 2 ст.л. овсяной муки
- 3 ст.л. сахара
- 1 ст.л. растительного масла
Способ приготовления:
- Хлопья залить кипятком, оставить на 15 минут.
- Дрожжи с сахаром развести в теплой воде, оставить на 15 минут до образования пены.
- Соединить все ингредиенты в миске, перемешать.
- Выпекать оладьи на сковороде с обеих сторон до золотистого цвета.
С чем подавать постные оладьи
Постные оладьи можно есть с медом, вареньем, кленовым сиропом, арахисовым маслом, соевым йогуртом, а также с фруктами, ягодами и орехами.
Напомним, ранее мы делились рецептом постных оладий на минералке.
Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020
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