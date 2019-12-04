Рецепт постного завтрака: овсяные оладьи без яиц и молока

Готовим вкусные постные оладьи из овсяных хлопьев

Овсяные оладьи на дрожжах Фото: Unsplash

Рождественский пост 2019-2020 начался 28 ноября и будет длиться до 6 января. В это время нельзя употреблять продукты животного происхождения, то есть яйца, молоко и мясо.

Смотрите видео, как соблюдать Рождественский пост:

Мы советуем приготовить на завтрак постные овсяные оладьи на дрожжах. Если у вас нет овсяной муки, просто измельчите хлопья в кофемолке или блендере.

Постные овсяные оладьи без яиц и молока

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

200 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1/2 стакана овсяных хлопьев

1 стакан кипятка

1 ч.л. моментальных сухих дрожжей

1 ч.л. сахара

30 мл. теплой воды

1/2 стакана муки

2 ст.л. овсяной муки

3 ст.л. сахара

1 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

Хлопья залить кипятком, оставить на 15 минут. Дрожжи с сахаром развести в теплой воде, оставить на 15 минут до образования пены. Соединить все ингредиенты в миске, перемешать. Выпекать оладьи на сковороде с обеих сторон до золотистого цвета.

С чем подавать постные оладьи

Постные оладьи можно есть с медом, вареньем, кленовым сиропом, арахисовым маслом, соевым йогуртом, а также с фруктами, ягодами и орехами.

Напомним, ранее мы делились рецептом постных оладий на минералке.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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