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Рецепт постной лапши с креветками и овощами от Евгения Гашенко

Евгений Гашенко – актер и юморист

Ирина Павлина
Сегодня, 14:20

Великий пост 2020 начался 2 марта и продлится до 18 апреля. В течение этого периода православным нельзя есть мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Разрешены овощи, фрукты, крупы, бобовые, грибы и морепродукты.

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Юморист Евгений Гашенко поделился рецептом фирменного постного блюда – тайской рисовой лапши с креветками, овощами, соевым соусом и арахисом. Пошаговый процесс приготовления с видео смотрите ниже.

Пад-тай с креветками от Евгения Гашенко

Фото: скриншот

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 82 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 упаковка рисовой лапши
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 4 помидора черри
  • 200 г очищенных креветок
  • 2 шт. лука-порея
  • 2 болгарских перца
  • 100 г арахиса
  • Соевый соус
  • Оливковое масло
  • 1 лайм
  • Микрогрин

Способ приготовления:

  1. Вскипятить воду для лапши, отварить по инструкции на упаковке.
  2. Чеснок измельчить и обжарить в масле. Затем добавить креветки, готовить минуту.
  3. Затем добавить половинки помидоров черри, тонко нарезанный перец и лук-порей. Слегка обжарить.
  4. Добавить рисовую лапшу, перемешать. Заправить соевым соусом.
  5. Подавать, полив соком лайма. Украсить измельченными орешками и микрогрином.

Напомним, ранее мы писали, как сделать постные блюда из грибов. "Сегодня" также рассказывали, как сделать домашний постный майонез.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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Источник: Сегодня
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