Рецепт постной лапши с креветками и овощами от Евгения Гашенко

Евгений Гашенко – актер и юморист

Великий пост 2020 начался 2 марта и продлится до 18 апреля. В течение этого периода православным нельзя есть мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Разрешены овощи, фрукты, крупы, бобовые, грибы и морепродукты.

Юморист Евгений Гашенко поделился рецептом фирменного постного блюда – тайской рисовой лапши с креветками, овощами, соевым соусом и арахисом. Пошаговый процесс приготовления с видео смотрите ниже.

Пад-тай с креветками от Евгения Гашенко

Фото: скриншот

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

82 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 упаковка рисовой лапши

2-3 зубчика чеснока

4 помидора черри

200 г очищенных креветок

2 шт. лука-порея

2 болгарских перца

100 г арахиса

Соевый соус

Оливковое масло

1 лайм

Микрогрин

Способ приготовления:

Вскипятить воду для лапши, отварить по инструкции на упаковке. Чеснок измельчить и обжарить в масле. Затем добавить креветки, готовить минуту. Затем добавить половинки помидоров черри, тонко нарезанный перец и лук-порей. Слегка обжарить. Добавить рисовую лапшу, перемешать. Заправить соевым соусом. Подавать, полив соком лайма. Украсить измельченными орешками и микрогрином.

Напомним, ранее мы писали, как сделать постные блюда из грибов. "Сегодня" также рассказывали, как сделать домашний постный майонез.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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