Рецепт постной лапши с креветками и овощами от Евгения Гашенко
Евгений Гашенко – актер и юморист
Великий пост 2020 начался 2 марта и продлится до 18 апреля. В течение этого периода православным нельзя есть мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Разрешены овощи, фрукты, крупы, бобовые, грибы и морепродукты.
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Юморист Евгений Гашенко поделился рецептом фирменного постного блюда – тайской рисовой лапши с креветками, овощами, соевым соусом и арахисом. Пошаговый процесс приготовления с видео смотрите ниже.
Пад-тай с креветками от Евгения Гашенко
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 82 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 упаковка рисовой лапши
- 2-3 зубчика чеснока
- 4 помидора черри
- 200 г очищенных креветок
- 2 шт. лука-порея
- 2 болгарских перца
- 100 г арахиса
- Соевый соус
- Оливковое масло
- 1 лайм
- Микрогрин
Способ приготовления:
- Вскипятить воду для лапши, отварить по инструкции на упаковке.
- Чеснок измельчить и обжарить в масле. Затем добавить креветки, готовить минуту.
- Затем добавить половинки помидоров черри, тонко нарезанный перец и лук-порей. Слегка обжарить.
- Добавить рисовую лапшу, перемешать. Заправить соевым соусом.
- Подавать, полив соком лайма. Украсить измельченными орешками и микрогрином.
Напомним, ранее мы писали, как сделать постные блюда из грибов. "Сегодня" также рассказывали, как сделать домашний постный майонез.
Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты
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