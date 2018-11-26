Рецепт постных блинов на минеральной воде

Вода для приготовления блинчиков должна быть сильногазированной

Блины на минералке Фото: freepik.com

Рождественский пост 2018-2019 начнется 28 ноября и продлится до Сочельника. Предлагаем вам простой рецепт блинов на газированной воде без молока и яиц. В тесто добавляется минимум сахара, поэтому вы можете подавать их как с несладкими, так и с десертными начинками.

Постные блины на минералке

Ингредиенты:

250 г (1,5 стакана) пшеничной муки высшего сорта

2-2,5 стакана минеральной газированной воды

1 ст. л. сахара

1 щепотка соли

3-4 ст. л. рафинированного растительного масла

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Рецепт приготовления:

В просеянную муку добавить сахар и соль, перемешать. Влить 1 стакан газированной воды и перемешать, чтобы не было комочков. Влить второй стакан воды и замесить жидкое тесто. Накрыть тесто и дать ему постоять 30 минут. За это время клейковина набухнет и, возможно, потребуется добавить еще немного газированной воды (примерно 0,5 стакана), чтобы тесто было достаточно жидким для выпечки тонких блинов. В конце влить растительное масло и еще раз тщательно перемешать. Разогреть сковороду с растительным маслом. Наливая тесто половником, пожарить тонкие блинчики. Подавать с любой начинкой на свой выбор.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить полезные оладьи из цельнозерновой муки. Сайт "Сегодня" также делился рецептом оладий на минеральной воде.

Смотрите видео, как приготовить диетические блины от Григория Германа: