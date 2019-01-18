Рецепт потрясающей мясной лазаньи от Джейми Оливера

Чтобы приготовить лазанью, вам понадобятся специальные листы из теста

Джейми Оливер готовит лазанью с фаршем и беконом Фото: instagram.com/jamieoliver

Потрясающе вкусная мясная лазанья по рецепту знаменитого британского шефа Джейми Оливера. Бекон и сельдерей придают блюду очень пикантную нотку.

Лазанья от Джейми Оливера

Лазанья с фаршем Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

350 г говяжьего фарша

2 ломтика копченого бекона

150 г сушеных листов для лазаньи

700 мл молока

75 г сыра пармезан

1 большая красная луковица

1 долька чеснока

1 морковь

1 пучок сельдерея

2 лавровых листа

1 веточка свежего розмарина

200 мл красного вина

600 г томатов в собственном соку (консервированных помидоров)

1,5 ст.л просеянной муки

2 щепотки молотого мускатного ореха

125 г сыра моцарелла

2 маленьких кусочка сливочного масла

оливковое масло

морская соль и черный перец

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Рецепт приготовления:

Заранее разогрейте духовку до 180 градусов. Вылейте молоко в маленькую кастрюлю, добавьте лавровые листы и маленькую щепотку соли и перца. Поместите на плиту с высокой температурой и доведите до кипения - это займет приблизительно 5 минут. Крупно нарежьте бекон. Почистите и крупно нарежьте красный лук, чеснок и морковь. Помойте и крупно нашинкуйте сельдерей. Затем добавьте все это в кухонный комбайн. Поместите большую кастрюлю или сотейник на среднюю температуру и налейте в неё немного оливкового масла. Измельчите бекон и овощи в кухонном комбайне на мелкие кусочки, затем высыпьте в горячую кастрюлю. Готовьте около 10 минут, иногда перемешивая, по готовности вся масса должна размягчиться. Не забудьте про молоко, оно может выкипеть за считанные секунды, поэтому как только оно начнет закипать (пузыриться), сразу снимите его с плиты. Оторвите листья розмарина от стеблей и добавьте в кастрюлю с обжаренными овощами и беконом. Когда овощи будут обжаренными и мягкими, добавьте в кастрюлю мясной фарш для лазаньи. Жарьте по рецепту в течение 10 минут или пока фарш не будет полностью обжаренным. Не забывайте разбивать комочки деревянной лопаткой. Теперь добавьте вино и консервированные помидоры. Если получилось слишком густо, можно долить немного воды. Приправьте соус хорошей щепоткой соли и перца, иначе лазанья может получиться пресной. Повысьте температуру плиты и доведите до кипения, затем выпарьте лишнюю влагу на средней температуре в течение 30 минут или пока у вас не получится нужная консистенция, такая как в рецепте на фото. Не забывайте перемешивать. В другой маленькой кастрюле растопите сливочное масло на средней температуре. Затем добавьте муку и смешайте с маслом, чтобы получилась паста. Потом добавляйте горячее молоко по ложечке, перемешивайте каждый раз, прежде чем добавить следующую ложку. Когда вы добавите все молоко, удалите лавровые листы и варите на медленном огне ваш соус бешамель в течение 5 минут на очень низкой температуре. Не забывайте следить за соусом болоньезе: если вам кажется, что он становится слишком густой, то добавьте немного воды. Мелко натрите большую часть сыра пармезан в соус бешамель, добавьте щепотку соли, перца и мускатный орех. Хорошо перемешайте, чтобы все смешалось. Начинаем собирать нашу классическую лазанью, смажьте оливковым маслом жаростойкую форму для выпечки, затем разложите одну треть соуса болоньезе равномерно по основе блюда. Сверху уложите листы для лазаньи, они не должны накладываться друг на друга. Теперь вылейте одну треть соуса бешамель в форму, затем уложите ещё два слоя лазаньи точно также, закончив заключительным слоем соуса бешамель. Порвите сыр моцарелла и уложите сверху, затем мелко натрите оставшийся пармезан. Посыпьте щепоткой соли, перца и мускатного ореха. Накройте фольгой и готовьте в горячей духовке в течение 30 минут. Когда время закончится, уберите фольгу и готовьте еще в течение 15-20 минут по рецепту или до золотистой корочки и пузырей. Подавайте приготовленную лазанью в форме для выпекания прямо посреди стола вместе с большой миской овощного салата и позвольте каждому наложить себе столько сколько захочется.

Напомним, ранее мы делились рецептом рыбной лазаньи от Джейми Оливера. Кроме этого, мы писали, как приготовить сладкую творожную лазанью от Даши Малаховой.