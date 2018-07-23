Рецепт праздничной закуски: лосось в тесте с грибами и шпинатом
Это вариация популярного французского блюда "Salmon en croute", что в переводе означает "Лосось в корочке"
Эффектный и простой рецепт для праздничного стола. Вместо вешенок вы можете взять шампиньоны или другие грибы на свой вкус. Если вы самостоятельно приготовите слоеное тесто, блюдо станет еще лучше.
Филе лосося в тесте с вешенками и шпинатом
Ингредиенты:
- 400 г филе лосося
- 300 г шпината
- 800 г вешенок
- 300 г репчатого лука
- 500 г слоеного пресного теста
- 100 г сливочного масла
- 2 зубчика чеснока
- соль, молотый перец
Рецепт приготовления:
- Грибы предварительно замачиваем в холодной воде на 15 минут, затем промываем под проточной водой, слегка отжимаем, разделяем на небольшие куски и жарим на сковороде до готовности около 20 минут, с добавлением нарезанного лука.
- Шпинат промываем, обсушиваем и припускаем на сковороде 2-3 минуты со сливочным маслом и чесноком. Затем смешиваем грибы с луком и шпинатом.
- Филе лосося без костей и кожи солим и перчим.
- Слоеное тесто раскатываем, выкладываем на него жареные грибы и шпинат, сверху кладем филе рыбы, заворачиваем все "конвертом" и запекаем в духовке при 180 °С около 20-30 минут.
- Готовое блюдо можно нарезать порционно, небольшими рулетиками, а также полить сметаной.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить лазанью со шпинатом и лососем. Сайт "Сегодня" также делился рецептом греческого рыбного супа. Кроме этого, мы рассказывали, как запечь филе лосося в медово-соевом соусе.
Смотрите видео, как приготовить горячую закуску из лосося со шпинатом:
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Источник: "Сегодня"