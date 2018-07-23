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Рецепт праздничной закуски: лосось в тесте с грибами и шпинатом

Это вариация популярного французского блюда "Salmon en croute", что в переводе означает "Лосось в корочке"

Редакция Сегодня Lifestyle
23 Июля 2018, 17:45
Лосось в тесте Фото: depositphotos.com
Лосось в тесте Фото: depositphotos.com

Эффектный и простой рецепт для праздничного стола. Вместо вешенок вы можете взять шампиньоны или другие грибы на свой вкус. Если вы самостоятельно приготовите слоеное тесто, блюдо станет еще лучше.  

Филе лосося в тесте с вешенками и шпинатом

Ингредиенты:

  • 400 г филе лосося
  • 300 г шпината
  • 800 г вешенок
  • 300 г репчатого лука
  • 500 г слоеного пресного теста
  • 100 г сливочного масла
  • 2 зубчика чеснока
  • соль, молотый перец
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Рецепт приготовления:

  1. Грибы предварительно замачиваем в холодной воде на 15 минут, затем промываем под проточной водой, слегка отжимаем, разделяем на небольшие куски и жарим на сковороде до готовности около 20 минут, с добавлением нарезанного лука.
  2. Шпинат промываем, обсушиваем и припускаем на сковороде 2-3 минуты со сливочным маслом и чесноком. Затем смешиваем грибы с луком и шпинатом.
  3. Филе лосося без костей и кожи солим и перчим.
  4. Слоеное тесто раскатываем, выкладываем на него жареные грибы и шпинат, сверху кладем филе рыбы, заворачиваем все "конвертом" и запекаем в духовке при 180 °С около 20-30 минут. 
  5. Готовое блюдо можно нарезать порционно, небольшими рулетиками, а также полить сметаной.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить лазанью со шпинатом и лососем. Сайт "Сегодня" также делился рецептом греческого рыбного супа. Кроме этого, мы рассказывали, как запечь филе лосося в медово-соевом соусе.

Смотрите видео, как приготовить горячую закуску из лосося со шпинатом:

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Источник: "Сегодня"
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