Рецепт приготовления кролика в сметане с лимоном и розмарином

Как правильно приготовить кролика в сметане

Кролик в сметане: фото Фото: Depositphotos

Не знаете, как нужно готовить кролика в сметане? Это довольно просто: тушку нужно разрубить на порционные куски, замочить на ночь в молоке, затем обжарить со всех сторон, добавить сметанный соус и тушить до готовности.

Смотрите видео, какой должна быть идеальная сметана:

Мы рекомендуем добавить в блюдо чеснок, лимон и розмарин: они сделают вкус кролика в сметанном соусе более интересным.

Кролик в сметане: рецепт с розмарином и лимоном

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 тушка кролика весом около 1 кг

150 мл молока плюс для замачивания кролика

300 г сметаны жирностью 20%

1 лимон

2 зубчика чеснока

1 столовая ложка муки

1 столовая ложка крахмала

Растительное масло

Соль, перец

Розмарин

Способ приготовления:

Кролика разделать и разрезать на порционные куски. Залить молоком и оставить на ночь в холодильнике, чтобы мясо стало нежнее. На следующий день молоко слить. Натереть цедру с одного лимона. Добавить измельченный чеснок, соль и перец. Перемешать и натереть этой смесью нашего кролика. Оставить мариноваться на час. Выложить кусочки на сковороду с растительным маслом и обжарить с каждой стороны до легкой золотистой корочки. Переложить обжаренного кролика в кастрюлю и залить кипятком, так, чтобы вода едва покрывала кусочки. Туда же отправить остатки масла из сковороды, в которой жарился кролик. Добавить 1-2 веточки розмарина и тушить на небольшом огне в течение 40 минут, периодически помешивая. Тем временем подготовить сметанный соус. В миску выложить сметану. В отдельном стакане развести холодным молоком (150 мл) столовую ложку муки и столовую ложку крахмала. Размешать, добавить к сметане и тщательно перемешать венчиком. Когда кролик будет уже почти готов, влить в кастрюлю сметанную смесь и, помешивая, тушить еще пять минут на самом слабом огне. Готового кролика подавать с картофельным пюре.

Напомним, ранее мы делились лучшими рецептами приготовления кролика.

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