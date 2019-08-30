Рецепт приготовления кролика в сметане с лимоном и розмарином
Как правильно приготовить кролика в сметане
Не знаете, как нужно готовить кролика в сметане? Это довольно просто: тушку нужно разрубить на порционные куски, замочить на ночь в молоке, затем обжарить со всех сторон, добавить сметанный соус и тушить до готовности.
Смотрите видео, какой должна быть идеальная сметана:
Мы рекомендуем добавить в блюдо чеснок, лимон и розмарин: они сделают вкус кролика в сметанном соусе более интересным.
Кролик в сметане: рецепт с розмарином и лимоном
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 тушка кролика весом около 1 кг
- 150 мл молока плюс для замачивания кролика
- 300 г сметаны жирностью 20%
- 1 лимон
- 2 зубчика чеснока
- 1 столовая ложка муки
- 1 столовая ложка крахмала
- Растительное масло
- Соль, перец
- Розмарин
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Способ приготовления:
- Кролика разделать и разрезать на порционные куски. Залить молоком и оставить на ночь в холодильнике, чтобы мясо стало нежнее. На следующий день молоко слить.
- Натереть цедру с одного лимона. Добавить измельченный чеснок, соль и перец. Перемешать и натереть этой смесью нашего кролика. Оставить мариноваться на час.
- Выложить кусочки на сковороду с растительным маслом и обжарить с каждой стороны до легкой золотистой корочки.
- Переложить обжаренного кролика в кастрюлю и залить кипятком, так, чтобы вода едва покрывала кусочки. Туда же отправить остатки масла из сковороды, в которой жарился кролик. Добавить 1-2 веточки розмарина и тушить на небольшом огне в течение 40 минут, периодически помешивая.
- Тем временем подготовить сметанный соус. В миску выложить сметану. В отдельном стакане развести холодным молоком (150 мл) столовую ложку муки и столовую ложку крахмала. Размешать, добавить к сметане и тщательно перемешать венчиком.
- Когда кролик будет уже почти готов, влить в кастрюлю сметанную смесь и, помешивая, тушить еще пять минут на самом слабом огне.
- Готового кролика подавать с картофельным пюре.
Напомним, ранее мы делились лучшими рецептами приготовления кролика.
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Источник: Сегодня