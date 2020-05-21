Рецепт простого чизкейка в духовке с черникой и лимоном

Готовим квадратики со сливочным сыром и ягодами

Чизкейк с черникой и лимоном в духовке – идеальный летний десерт. В отличие от традиционных рецептов, здесь используется небольшое количество сливочного сыра, поэтому, если у вас есть только одна упаковка, вы сможете без проблем приготовить это блюдо.

Чернику в рецепте можно заменить любыми другими ягодами, а лимон – апельсином, мандарином или лаймом.

Чернично-лимонный чизкейк

Квадратики с черникой, лимоном и сливочным сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

327 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 1/2 чашки крошки из печенья

1/4 чашки масла, растопленного

3 столовые ложки сахара

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Для основы:

225 г сливочного сыра комнатной температуры

1/3 стакана сахара

1 чайная ложка ванильного экстракта

1 яйцо

1/4 стакана сливок для взбивания

1 большая ложка сметаны

Цедра одного маленького лимона

Сок одного маленького лимона

1 чашка свежей черники

Смотрите видео, как сделать низкокалорийный чизкейк без сахара:

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 °С. Слегка смажьте маслом квадратную форму для выпечки со стороном 20 см и застелите ее пергаментной бумагой. Смешайте крошку из печенья, растопленное сливочное масло и сахар и плотно прижмите к дну формы. Взбивайте сливочный сыр в течение 1 минуты на средней скорости миксера до однородного состояния. Добавьте сливки, сахар и ванильный экстракт, взбивайте до получения однородной массы. Затем добавьте яйцо, сметану, цедру лимона и лимонный сок. Взбивайте еще около 3-х минут. Аккуратно добавьте чернику. Вылейте начинку на основу. Выпекайте в течение 30-35 минут или пока чизкейк слегка не подрумянится по краям (и немного сверху). Дайте остыть до комнатной температуры в форме. Охладите в холодильнике, прежде чем нарезать на кусочки и подавать.

Полезный совет

Сливки для взбивания можно заменить не слишком кислой сметаной.

Напомним, ранее мы делились рецептом чизкейка за 15 минут без выпечки. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать лимонный чизкейк от Юлии Высоцкой.

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