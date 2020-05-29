Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт простого фруктового десерта из четырех ингредиентов

Сегодня, 15:19

Готовим парфе с йогуртом и персиком

Этот десерт – идеальное сочетание свежих фруктов, натурального йогурта, домашней гранолы и меда. Он не только вкусный, но и полезный, поэтому станет отличным летним завтраком.

Вместо гранолы можно взять печенье или бисквит, а йогурт заменить мороженым. Фрукты для парфе подойдут любые на ваш вкус.

Парфе с персиком

Десерт с гранолой и фруктами
Десерт с гранолой и фруктами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Калорийность:

  • 98 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 свежих или консервированных персика
  • 300 г натурального йогурта
  • Гранола – по вкусу
  • Мед – по вкусу

Читайте также:
Клубничный парфе: простой рецепт от шеф-повара

Способ приготовления:

  1. Налить в бокал йогурт, выложить сверху гранолу.
  2. Полить гранолу йогуртом.
  3. Выложить на йогурт нарезанный персик.
  4. Сверху на персик выложить гранолу.
  5. Полить гранолу йогуртом.
  6. Затем полить йогурт медом и украсить фруктами.

На заметку

По желанию добавить несколько листиков мяты, а также горсть свежих ягод.

Смотрите видео, как выбрать полезный йогурт:

Напомним, ранее мы писали, как сделать творожное суфле дома. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептом торта без выпечки из пряников.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Рецепт полезного салата из киноа с редисом и шпинатом Как испечь шоколадный пирог с карамелью и орехами Как сделать простое бананово-клубничное мороженое на палочке Как сделать сочный люля-кебаб из говядины с зеленью
завтрак десерт йогурт рецепт гранола
Источник: Сегодня
Реклама

Популярные статьи

Вчера, 17:07Travel

Куда поехать в Карпаты: интересные курорты для отдыха

Вчера, 14:09Fun

28 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 12:38Fun

Вознесение Господне: обряды, традиции и приметы дня

Вчера, 11:14Events

Вознесение Господне: что нельзя делать в этот день

Вчера, 10:31Шоу-бизнес

Кайли Миноуг – 52: драматическая история жизни австралийской певицы

Вчера, 10:28Fun

С праздником Вознесения Господня: красивые поздравления в открытках, стихах и смс

Вчера, 08:08Техно

Xiaomi наводнила рынок телевизорами-гигантами по смешной цене

Вчера, 08:03Шоу-бизнес

Бэби-бум в украинском шоу-бизнесе: кто из звезд готовится стать родителями

Вчера, 05:30Events

С Вознесением Господним: яркие открытки, красивые картинки и душевные поздравления

27 маяFun

Вознесение Господне: лучшие поздравления в стихах и прозе

27 маяСтиль

Дождь стилю не помеха: как выглядеть модно в плохую погоду

27 маяАфиша

Надя Дорофеева впервые после распада "Время и Стекло" записала новый трек с другом детства

27 маяFun

27 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

27 маяШоу-бизнес

Известной украинской певице сделали операцию: фото из больницы

27 маяFun

"Я все знаю": жених разыграл невесту и случайно узнал, что у нее есть любовник

27 маяFun

Это не женщина: разгадан секрет известной статуи Девы Марии, фото

Новости партнеров

Як виглядали Лобода, Гросу, Білик та інші зірки до пластики
Як виглядали Лобода, Гросу, Білик та інші зірки до пластики
Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину
Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину
Кончита Вурст показала свою натуральную красоту, звезду не узнать
Кончита Вурст показала свою натуральную красоту, звезду не узнать
Як зараз виглядає Надія Кадишева: що сталося з зіркою 90-х
Як зараз виглядає Надія Кадишева: що сталося з зіркою 90-х
Балан показал нежное фото с Кароль: если это намек, то мы поняли
Балан показал нежное фото с Кароль: если это намек, то мы поняли
В Сети начали догадываться, что случилось с Заворотнюк
В Сети начали догадываться, что случилось с Заворотнюк
Появившаяся после тяжелой болезни Бабкина поразила внешним видом
Появившаяся после тяжелой болезни Бабкина поразила внешним видом
Тайная жизнь Ольги Сумской: 5 фактов об украинской актрисе
Тайная жизнь Ольги Сумской: 5 фактов об украинской актрисе

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять