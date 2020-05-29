Рецепт простого фруктового десерта из четырех ингредиентов

Готовим парфе с йогуртом и персиком

Этот десерт – идеальное сочетание свежих фруктов, натурального йогурта, домашней гранолы и меда. Он не только вкусный, но и полезный, поэтому станет отличным летним завтраком.

Вместо гранолы можно взять печенье или бисквит, а йогурт заменить мороженым. Фрукты для парфе подойдут любые на ваш вкус.

Парфе с персиком

Десерт с гранолой и фруктами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Калорийность:

98 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 свежих или консервированных персика

300 г натурального йогурта

Гранола – по вкусу

Мед – по вкусу

Способ приготовления:

Налить в бокал йогурт, выложить сверху гранолу. Полить гранолу йогуртом. Выложить на йогурт нарезанный персик. Сверху на персик выложить гранолу. Полить гранолу йогуртом. Затем полить йогурт медом и украсить фруктами.

На заметку

По желанию добавить несколько листиков мяты, а также горсть свежих ягод.

Смотрите видео, как выбрать полезный йогурт:

Напомним, ранее мы писали, как сделать творожное суфле дома. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептом торта без выпечки из пряников.

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