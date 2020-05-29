Рецепт простого фруктового десерта из четырех ингредиентов
Готовим парфе с йогуртом и персиком
Этот десерт – идеальное сочетание свежих фруктов, натурального йогурта, домашней гранолы и меда. Он не только вкусный, но и полезный, поэтому станет отличным летним завтраком.
Вместо гранолы можно взять печенье или бисквит, а йогурт заменить мороженым. Фрукты для парфе подойдут любые на ваш вкус.
Парфе с персиком
Время приготовления:
- 5 минут
Калорийность:
- 98 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 свежих или консервированных персика
- 300 г натурального йогурта
- Гранола – по вкусу
- Мед – по вкусу
Читайте также:Клубничный парфе: простой рецепт от шеф-повара
Способ приготовления:
- Налить в бокал йогурт, выложить сверху гранолу.
- Полить гранолу йогуртом.
- Выложить на йогурт нарезанный персик.
- Сверху на персик выложить гранолу.
- Полить гранолу йогуртом.
- Затем полить йогурт медом и украсить фруктами.
На заметку
По желанию добавить несколько листиков мяты, а также горсть свежих ягод.
Смотрите видео, как выбрать полезный йогурт:
Напомним, ранее мы писали, как сделать творожное суфле дома. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептом торта без выпечки из пряников.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное