Рецепт простого куриного салата из трех ингредиентов
Быстрый и очень вкусный куриный салат
Если у вас осталась отварная куриная грудка, есть немного зелени и майонез, обязательно приготовьте этот салат. Всего три ингредиента – и у вас получится потрясающе вкусное блюдо.
Такой салат можно добавлять в сэндвичи и брать с собой на пикник. Хлеб подойдет любой: тостовый, цельнозерновой, белый или ржаной, а также чиабатта, багет и круассаны без начинки.
Простой куриный салат
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 166 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 средняя куриная грудка
- 1 небольшой кочан салата ромэн
- Несколько ложек майонеза
- Соль – по желанию
Способ приготовления:
- Отварить куриную грудку в подсоленной воде, остудить и нарезать очень тонкими полосками.
- Помыть и обсушить салат, мелко его нашинковать.
- Смешать в большой миске курицу, салат и добавить майонез.
- Хорошо перемешать, если нужно – досолить и поставить в холодильник на несколько часов перед подачей.
Полезный совет
Вы можете добавить в салат нарезанный очень мелкими кубиками свежий огурец или стеблевой сельдерей.
Смотрите видео, как сделать американский куриный салат:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с курицей и ананасами. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом овощного салата с горохом нут.
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