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Рецепт простого куриного салата из трех ингредиентов

Сегодня, 17:29

Быстрый и очень вкусный куриный салат

Если у вас осталась отварная куриная грудка, есть немного зелени и майонез, обязательно приготовьте этот салат. Всего три ингредиента – и у вас получится потрясающе вкусное блюдо.

Такой салат можно добавлять в сэндвичи и брать с собой на пикник. Хлеб подойдет любой: тостовый, цельнозерновой, белый или ржаной, а также чиабатта, багет и круассаны без начинки.

Простой куриный салат

Салат из курицы и зелени
Салат из курицы и зелени
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 166 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 средняя куриная грудка
  • 1 небольшой кочан салата ромэн
  • Несколько ложек майонеза
  • Соль – по желанию

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Способ приготовления:

  1. Отварить куриную грудку в подсоленной воде, остудить и нарезать очень тонкими полосками.
  2. Помыть и обсушить салат, мелко его нашинковать.
  3. Смешать в большой миске курицу, салат и добавить майонез.
  4. Хорошо перемешать, если нужно – досолить и поставить в холодильник на несколько часов перед подачей.

Полезный совет

Вы можете добавить в салат нарезанный очень мелкими кубиками свежий огурец или стеблевой сельдерей.

Смотрите видео, как сделать американский куриный салат:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с курицей и ананасами. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом овощного салата с горохом нут.

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Источник: Сегодня
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