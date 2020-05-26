Рецепт простого лимонного пирога из печенья
Тесто для этого пирога состоит из крошек печенья
Этот восхитительный лимонный пирог очень легко готовится. Хрустяще-рассыпчатое тесто и кисло-сладкая начинка удачно дополняются закарамелизированными дольками цитрусовыми.
Для основы пирога лучше всего подойдет сахарное печенье: "Топленое молоко", "К кофе", "Юбилейное".
Лимонный пирог из печенья
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 384 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для основы:
- 250 г сахарного печенья
- 100 г сливочного масла
- 2 яичных желтка
Читайте также:Как испечь ароматный лимонный кекс на сметане
Для начинки:
- 1 лимон (150 г)
- 2 яичных белка
- 1 яйцо
- 100 г сахара
- 100 г сметаны
- 1 ч.л. крахмала с небольшой горкой
Для украшения:
- 1/2 шт. лимона
- 2 ч.л. сахара
Смотрите видео, как испечь лимонный пирог с меренгой:
Способ приготовления:
- Подготовить дольки лимона для украшения пирога. Половину цитруса порезать дольками – потребуется 5-6 кусочков. Уложить их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Сверху посыпать сахаром (2 чайные ложки сахара на все дольки). Поставить в духовку на максимальную температуру примерно на 5 минут. Если есть функция "верхний нагрев", включить ее.
- Печенье измельчить в крошку. Масло довести до комнатной температуры и смешать с желтками (белки отложить для начинки).
- Всыпать истолченное печенье и перемешать, чтобы крошки равномерно покрылись масляно-яичной эмульсией. На дно формы диаметром 20-22см положить кружок бумаги или фольги.
- Получившееся сыпучее тесто высыпать в форму. Распределить по дну и стенкам и слегка примять.
- У целого лимона натереть 1 чайную ложку цедры и выжать сок – должно получиться примерно 40 мл.
- Два отложенных белка взбить в пену с сахаром. Добавить лимонный сок.
- Целое яйцо в отдельной посуде смешать со сметаной, крахмалом и цедрой. В сметанную массу подмешать взбитые белки. Вылить начинку в форму на тесто.
- Поставить в духовку и выпекать при 170-200 °C 30-40 минут. Готовность проверить зубочисткой. Если выступающие края теста станут подгорать, а начинка все еще будет подрагивать, накрыть форму сверху фольгой.
Как подавать десерт
Готовый пирог остудить прямо в форме, затем вынуть и украсить сверху запеченными лимонными дольками.
Напомним, ранее мы делились рецептом лимонного рулета на сгущенке. Сегодня.Lifestyle также писали, как испечь пирог с творогом и лимоном.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное