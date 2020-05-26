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Рецепт простого лимонного пирога из печенья

Сегодня, 13:17

Тесто для этого пирога состоит из крошек печенья

Этот восхитительный лимонный пирог очень легко готовится. Хрустяще-рассыпчатое тесто и кисло-сладкая начинка удачно дополняются закарамелизированными дольками цитрусовыми.

Для основы пирога лучше всего подойдет сахарное печенье: "Топленое молоко", "К кофе", "Юбилейное".

Лимонный пирог из печенья

Лимонный пирог в духовке
Лимонный пирог в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 384 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для основы:

  • 250 г сахарного печенья
  • 100 г сливочного масла
  • 2 яичных желтка

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Для начинки:

  • 1 лимон (150 г)
  • 2 яичных белка
  • 1 яйцо
  • 100 г сахара
  • 100 г сметаны
  • 1 ч.л. крахмала с небольшой горкой

Для украшения:

  • 1/2 шт. лимона
  • 2 ч.л. сахара

Смотрите видео, как испечь лимонный пирог с меренгой:

Способ приготовления:

  1. Подготовить дольки лимона для украшения пирога. Половину цитруса порезать дольками – потребуется 5-6 кусочков. Уложить их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Сверху посыпать сахаром (2 чайные ложки сахара на все дольки). Поставить в духовку на максимальную температуру примерно на 5 минут. Если есть функция "верхний нагрев", включить ее.
  2. Печенье измельчить в крошку. Масло довести до комнатной температуры и смешать с желтками (белки отложить для начинки).
  3. Всыпать истолченное печенье и перемешать, чтобы крошки равномерно покрылись масляно-яичной эмульсией. На дно формы диаметром 20-22см положить кружок бумаги или фольги.
  4. Получившееся сыпучее тесто высыпать в форму. Распределить по дну и стенкам и слегка примять.
  5. У целого лимона натереть 1 чайную ложку цедры и выжать сок – должно получиться примерно 40 мл.
  6. Два отложенных белка взбить в пену с сахаром. Добавить лимонный сок.
  7. Целое яйцо в отдельной посуде смешать со сметаной, крахмалом и цедрой. В сметанную массу подмешать взбитые белки. Вылить начинку в форму на тесто.
  8. Поставить в духовку и выпекать при 170-200 °C 30-40 минут. Готовность проверить зубочисткой. Если выступающие края теста станут подгорать, а начинка все еще будет подрагивать, накрыть форму сверху фольгой.

Как подавать десерт

Готовый пирог остудить прямо в форме, затем вынуть и украсить сверху запеченными лимонными дольками.

Напомним, ранее мы делились рецептом лимонного рулета на сгущенке. Сегодня.Lifestyle также писали, как испечь пирог с творогом и лимоном.

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Источник: Сегодня
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