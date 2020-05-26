Рецепт простого лимонного пирога из печенья

Тесто для этого пирога состоит из крошек печенья

Этот восхитительный лимонный пирог очень легко готовится. Хрустяще-рассыпчатое тесто и кисло-сладкая начинка удачно дополняются закарамелизированными дольками цитрусовыми.

Для основы пирога лучше всего подойдет сахарное печенье: "Топленое молоко", "К кофе", "Юбилейное".

Лимонный пирог из печенья

Лимонный пирог в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

384 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для основы:

250 г сахарного печенья

100 г сливочного масла

2 яичных желтка

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Для начинки:

1 лимон (150 г)

2 яичных белка

1 яйцо

100 г сахара

100 г сметаны

1 ч.л. крахмала с небольшой горкой

Для украшения:

1/2 шт. лимона

2 ч.л. сахара

Смотрите видео, как испечь лимонный пирог с меренгой:

Способ приготовления:

Подготовить дольки лимона для украшения пирога. Половину цитруса порезать дольками – потребуется 5-6 кусочков. Уложить их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Сверху посыпать сахаром (2 чайные ложки сахара на все дольки). Поставить в духовку на максимальную температуру примерно на 5 минут. Если есть функция "верхний нагрев", включить ее. Печенье измельчить в крошку. Масло довести до комнатной температуры и смешать с желтками (белки отложить для начинки). Всыпать истолченное печенье и перемешать, чтобы крошки равномерно покрылись масляно-яичной эмульсией. На дно формы диаметром 20-22см положить кружок бумаги или фольги. Получившееся сыпучее тесто высыпать в форму. Распределить по дну и стенкам и слегка примять. У целого лимона натереть 1 чайную ложку цедры и выжать сок – должно получиться примерно 40 мл. Два отложенных белка взбить в пену с сахаром. Добавить лимонный сок. Целое яйцо в отдельной посуде смешать со сметаной, крахмалом и цедрой. В сметанную массу подмешать взбитые белки. Вылить начинку в форму на тесто. Поставить в духовку и выпекать при 170-200 °C 30-40 минут. Готовность проверить зубочисткой. Если выступающие края теста станут подгорать, а начинка все еще будет подрагивать, накрыть форму сверху фольгой.

Как подавать десерт

Готовый пирог остудить прямо в форме, затем вынуть и украсить сверху запеченными лимонными дольками.

Напомним, ранее мы делились рецептом лимонного рулета на сгущенке. Сегодня.Lifestyle также писали, как испечь пирог с творогом и лимоном.

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