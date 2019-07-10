Рецепт простого паштета из курицы, орехов и сливочного сыра

Вкусный и быстрый паштет из отварного куриного филе

Паштет из вареной курицы с орехами и сливочным сыром Фото: Depositphotos

Вкусный домашний паштет можно приготовить не только из куриной печени, но и из филе. Если вы заранее отварите и остудите мясо, то сможете сделать паштет из курицы за считанные минуты.

Смотрите видео, как приготовить паштет из печени с коньяком:

Чеснок, сливочный сыр, эстрагон и грецкие орехи придают закуске пикантность. Подавать паштет из куриного филе лучше всего на тостах из поджаренного черного хлеба.

Быстрый куриный паштет

Ингредиенты:

300 г отварного филе куриных бедрышек

125 г сливочного сыра

1 очищенный зубчик чеснока

1 горсть грецких орехов

Несколько веточек эстрагона или другой зелени

Соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

В блендер отправить курицу, сливочный сыр, зубчик чеснока, пропущенный через пресс, соль и перец. Взбить до получения однородной массы. Если паштет покажется вам слишком плотным, можно разбавить его бульоном, сливками или натуральным йогуртом. В конце паштет добавить измельченные грецкие орехи и мелко порубленный эстрагон. Снова все взбить. Подавать быстрый куриный паштет вместе с поджаренным хлебом.

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