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Рецепт простого паштета из курицы, орехов и сливочного сыра

Вкусный и быстрый паштет из отварного куриного филе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:35
Паштет из вареной курицы с орехами и сливочным сыром
Паштет из вареной курицы с орехами и сливочным сыром
Фото: Depositphotos

Вкусный домашний паштет можно приготовить не только из куриной печени, но и из филе. Если вы заранее отварите и остудите мясо, то сможете сделать паштет из курицы за считанные минуты.

Смотрите видео, как приготовить паштет из печени с коньяком:

Чеснок, сливочный сыр, эстрагон и грецкие орехи придают закуске пикантность. Подавать паштет из куриного филе лучше всего на тостах из поджаренного черного хлеба.

Быстрый куриный паштет

Ингредиенты:

  • 300 г отварного филе куриных бедрышек
  • 125 г сливочного сыра
  • 1 очищенный зубчик чеснока
  • 1 горсть грецких орехов
  • Несколько веточек эстрагона или другой зелени
  • Соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. В блендер отправить курицу, сливочный сыр, зубчик чеснока, пропущенный через пресс, соль и перец. Взбить до получения однородной массы. 
  2. Если паштет покажется вам слишком плотным, можно разбавить его бульоном, сливками или натуральным йогуртом.
  3. В конце паштет добавить измельченные грецкие орехи и мелко порубленный эстрагон. Снова все взбить. 
  4. Подавать быстрый куриный паштет вместе с поджаренным хлебом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить парфе из куриной печени по рецепту Юлии Высоцкой. "Сегодня" также делились рецептом постного грибного паштета с чесноком.

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Источник: Сегодня
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