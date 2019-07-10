Рецепт простого паштета из курицы, орехов и сливочного сыра
Вкусный и быстрый паштет из отварного куриного филе
Вкусный домашний паштет можно приготовить не только из куриной печени, но и из филе. Если вы заранее отварите и остудите мясо, то сможете сделать паштет из курицы за считанные минуты.
Смотрите видео, как приготовить паштет из печени с коньяком:
Чеснок, сливочный сыр, эстрагон и грецкие орехи придают закуске пикантность. Подавать паштет из куриного филе лучше всего на тостах из поджаренного черного хлеба.
Быстрый куриный паштет
Ингредиенты:
- 300 г отварного филе куриных бедрышек
- 125 г сливочного сыра
- 1 очищенный зубчик чеснока
- 1 горсть грецких орехов
- Несколько веточек эстрагона или другой зелени
- Соль, перец – по вкусу
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Способ приготовления:
- В блендер отправить курицу, сливочный сыр, зубчик чеснока, пропущенный через пресс, соль и перец. Взбить до получения однородной массы.
- Если паштет покажется вам слишком плотным, можно разбавить его бульоном, сливками или натуральным йогуртом.
- В конце паштет добавить измельченные грецкие орехи и мелко порубленный эстрагон. Снова все взбить.
- Подавать быстрый куриный паштет вместе с поджаренным хлебом.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить парфе из куриной печени по рецепту Юлии Высоцкой. "Сегодня" также делились рецептом постного грибного паштета с чесноком.
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Источник: Сегодня