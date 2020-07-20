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Рецепт простого рагу из баклажанов с мясным фаршем и сыром

Сегодня, 16:20

Вы можете использовать пармезан или любой другой твердый сыр

Рагу из баклажанов с фаршем – прекрасный выбор, если вы хотите приготовить вкусный обед или ужин всего за 40 минут.

Для рагу лучше всего подойдет говяжий или бараний фарш. Чтобы сделать блюдо более сытным, используйте смешанный фарш из свинины и говядины, а для диетического варианта возьмите курицу или индейку.

Рагу из баклажанов с фаршем

Рагу из баклажанов
Рагу из баклажанов
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 145 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 баклажана
  • 300 г мясного фарша
  • 100 г твердого сыра
  • 1 луковица
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 3-4 ст.л. соевого соуса
  • Щепотка розмарина
  • Соль, перец

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Способ приготовления:

  1. Нарежьте мелко лук и чеснок, смажьте большую сковороду маслом и слегка обжарьте до золотистого цвета.
  2. Тогда выложите в сковороду фарш и обжаривайте, тщательно перемешивая, около 5 минут.
  3. Порежьте баклажаны тонкими полосками или кубиками и выложите в сковороду.
  4. Тушите, пока баклажаны не станут мягкими.
  5. Тогда добавьте соевый соус, розмарин, соль и перец по вкусу.
  6. Тушите, помешивая, еще 5-10 минут или до готовности.

Как подавать блюдо

Выложите рагу на тарелку, присыпьте сверху тертым сыром и подавайте на стол. Рагу можно есть и как гарнир, и как полноценное блюдо.

Смотрите видео, как приготовить цукини с мясным фаршем на гриле:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить икру из баклажанов. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом тушеных баклажанов.

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Источник: Сегодня
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