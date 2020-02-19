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Рецепт простого салата из консервированного тунца и овощей

Лучший рецепт салата из тунца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:57
Салат из тунца и овощей
Салат из тунца и овощей
Фото: Depositphotos

Салат из консервированного тунца, вареных яиц и свежих овощей – отличная идея для полезного перекуса. Готовится он за считанные минуты, но получается очень сытным и вкусным.

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Салат из тунца и овощей

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 72 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Микс салатных листьев
  • Огурец – 1 шт.
  • Помидор – 1 шт. или горсть помидоров черри
  • Вареные яйца – 2 шт.
  • Консервированный тунец кусочками – 80 г
  • Оливковое масло
  • Зернистая горчица
  • Соль, молотый перец

Способ приготовления:

  1. Салатные листья замочить в воде на полчаса. Промыть, дать высохнуть и порвать руками на тарелку.
  2. Сверху разложить кусочки огурца, помидора, вареных яиц и тунца. По желанию добавить нарезанный красный лук.
  3. Посолить и поперчить, полить оливковым маслом, смешанным с горчицей.

Как выбрать тунца для салата

Лучший вариант для салата – тунец, консервированный кусочками. У измельченного тунца вкус хуже. В масле или в рассоле – ориентируйтесь на свои предпочтения.

Смотрите видео, как приготовить американский салат Кобб:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тунца в соевом соусе по рецепту Юлии Высоцкой. "Сегодня" также делились рецептом салата из тунца с гренками.

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Источник: Сегодня
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