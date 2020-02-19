Рецепт простого салата из консервированного тунца и овощей
Лучший рецепт салата из тунца
Салат из консервированного тунца, вареных яиц и свежих овощей – отличная идея для полезного перекуса. Готовится он за считанные минуты, но получается очень сытным и вкусным.
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Салат из тунца и овощей
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 72 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Микс салатных листьев
- Огурец – 1 шт.
- Помидор – 1 шт. или горсть помидоров черри
- Вареные яйца – 2 шт.
- Консервированный тунец кусочками – 80 г
- Оливковое масло
- Зернистая горчица
- Соль, молотый перец
Способ приготовления:
- Салатные листья замочить в воде на полчаса. Промыть, дать высохнуть и порвать руками на тарелку.
- Сверху разложить кусочки огурца, помидора, вареных яиц и тунца. По желанию добавить нарезанный красный лук.
- Посолить и поперчить, полить оливковым маслом, смешанным с горчицей.
Как выбрать тунца для салата
Лучший вариант для салата – тунец, консервированный кусочками. У измельченного тунца вкус хуже. В масле или в рассоле – ориентируйтесь на свои предпочтения.
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Напомним, ранее мы писали, как приготовить тунца в соевом соусе по рецепту Юлии Высоцкой. "Сегодня" также делились рецептом салата из тунца с гренками.
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