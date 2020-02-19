Рецепт простого салата из консервированного тунца и овощей

Лучший рецепт салата из тунца

Салат из тунца и овощей Фото: Depositphotos

Салат из консервированного тунца, вареных яиц и свежих овощей – отличная идея для полезного перекуса. Готовится он за считанные минуты, но получается очень сытным и вкусным.

Салат из тунца и овощей

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

72 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Микс салатных листьев

Огурец – 1 шт.

Помидор – 1 шт. или горсть помидоров черри

Вареные яйца – 2 шт.

Консервированный тунец кусочками – 80 г

Оливковое масло

Зернистая горчица

Соль, молотый перец

Способ приготовления:

Салатные листья замочить в воде на полчаса. Промыть, дать высохнуть и порвать руками на тарелку. Сверху разложить кусочки огурца, помидора, вареных яиц и тунца. По желанию добавить нарезанный красный лук. Посолить и поперчить, полить оливковым маслом, смешанным с горчицей.

Как выбрать тунца для салата

Лучший вариант для салата – тунец, консервированный кусочками. У измельченного тунца вкус хуже. В масле или в рассоле – ориентируйтесь на свои предпочтения.

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Напомним, ранее мы писали, как приготовить тунца в соевом соусе по рецепту Юлии Высоцкой. "Сегодня" также делились рецептом салата из тунца с гренками.

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