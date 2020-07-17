Рецепт простой сангрии из красного вина с фруктами

Быстрая, традиционная красная испанская сангрия, которая содержит всего лишь шесть ингредиентов

Сангрия – идеальный летний напиток, который можно легко адаптировать на свой вкус. Этот классический испанский коктейль традиционно готовят из красного вина и бренди. Что касается фруктов, которые нужно добавить, здесь нет жестких правил. Но настоящая сангрия содержит как минимум два вида плодов: цитрусовые и любые другие.

Простая сангрия с фруктами

Сангрия: быстрый рецепт Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Калорийность:

173 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1/2 среднего яблока

1/2 среднего апельсина (плюс еще для украшения)

3-4 столовые ложки сахара, желательно коричневого

3/4 стакана апельсинового сока

1/3 стакана бренди

750 мл бутылка сухого испанского красного вина

1 стакан льда

Способ приготовления:

Яблоки разрежьте на четвертинки и удалите сердцевину. Не очищая, разрежьте на кусочки. Апельсины нарежьте вместе с кожурой, семечки удалите. Сложите яблоки, апельсины и сахар в большой кувшин и разминайте с помощью мадлера или деревянной ложки в течение 45 секунд. Добавьте апельсиновый сок и бренди, перемешивайте 30 секунд. Влейте красное вино и размешайте. Попробуйте, по желанию добавьте еще сахара, апельсинового сока или бренди. Добавьте лед и еще раз перемешайте, чтобы остудить. Подавайте сангрию как есть или с небольшим количеством льда. Украсьте дольками апельсина (по желанию).

На заметку

Храните остатки в холодильнике до 48 часов, хотя лучше всего пить сангрию в свежем виде.

Смотрите видео, как сделать сангриту дома:

Напомним, ранее мы делились рецептом клюквенной сангрии с апельсином и ромом, а также писали, как сделать гранатовую сангрию.

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