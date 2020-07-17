Рецепт простой сангрии из красного вина с фруктами
Быстрая, традиционная красная испанская сангрия, которая содержит всего лишь шесть ингредиентов
Сангрия – идеальный летний напиток, который можно легко адаптировать на свой вкус. Этот классический испанский коктейль традиционно готовят из красного вина и бренди. Что касается фруктов, которые нужно добавить, здесь нет жестких правил. Но настоящая сангрия содержит как минимум два вида плодов: цитрусовые и любые другие.
Простая сангрия с фруктами
Время приготовления:
- 5 минут
Калорийность:
- 173 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1/2 среднего яблока
- 1/2 среднего апельсина (плюс еще для украшения)
- 3-4 столовые ложки сахара, желательно коричневого
- 3/4 стакана апельсинового сока
- 1/3 стакана бренди
- 750 мл бутылка сухого испанского красного вина
- 1 стакан льда
Способ приготовления:
- Яблоки разрежьте на четвертинки и удалите сердцевину. Не очищая, разрежьте на кусочки.
- Апельсины нарежьте вместе с кожурой, семечки удалите.
- Сложите яблоки, апельсины и сахар в большой кувшин и разминайте с помощью мадлера или деревянной ложки в течение 45 секунд.
- Добавьте апельсиновый сок и бренди, перемешивайте 30 секунд.
- Влейте красное вино и размешайте. Попробуйте, по желанию добавьте еще сахара, апельсинового сока или бренди.
- Добавьте лед и еще раз перемешайте, чтобы остудить.
- Подавайте сангрию как есть или с небольшим количеством льда. Украсьте дольками апельсина (по желанию).
На заметку
Храните остатки в холодильнике до 48 часов, хотя лучше всего пить сангрию в свежем виде.
Смотрите видео, как сделать сангриту дома:
Напомним, ранее мы делились рецептом клюквенной сангрии с апельсином и ромом, а также писали, как сделать гранатовую сангрию.
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