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Рецепт простой сангрии из красного вина с фруктами

Сегодня, 17:13

Быстрая, традиционная красная испанская сангрия, которая содержит всего лишь шесть ингредиентов

Сангрия – идеальный летний напиток, который можно легко адаптировать на свой вкус. Этот классический испанский коктейль традиционно готовят из красного вина и бренди. Что касается фруктов, которые нужно добавить, здесь нет жестких правил. Но настоящая сангрия содержит как минимум два вида плодов: цитрусовые и любые другие.

Простая сангрия с фруктами

Сангрия: быстрый рецепт
Сангрия: быстрый рецепт
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Калорийность:

  • 173 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1/2 среднего яблока
  • 1/2 среднего апельсина (плюс еще для украшения)
  • 3-4 столовые ложки сахара, желательно коричневого
  • 3/4 стакана апельсинового сока
  • 1/3 стакана бренди
  • 750 мл бутылка сухого испанского красного вина
  • 1 стакан льда

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Способ приготовления:

  1. Яблоки разрежьте на четвертинки и удалите сердцевину. Не очищая, разрежьте на кусочки.
  2. Апельсины нарежьте вместе с кожурой, семечки удалите.
  3. Сложите яблоки, апельсины и сахар в большой кувшин и разминайте с помощью мадлера или деревянной ложки в течение 45 секунд.
  4. Добавьте апельсиновый сок и бренди, перемешивайте 30 секунд.
  5. Влейте красное вино и размешайте. Попробуйте, по желанию добавьте еще сахара, апельсинового сока или бренди.
  6. Добавьте лед и еще раз перемешайте, чтобы остудить.
  7. Подавайте сангрию как есть или с небольшим количеством льда. Украсьте дольками апельсина (по желанию).

На заметку

Храните остатки в холодильнике до 48 часов, хотя лучше всего пить сангрию в свежем виде.

Смотрите видео, как сделать сангриту дома:

Напомним, ранее мы делились рецептом клюквенной сангрии с апельсином и ромом, а также писали, как сделать гранатовую сангрию.

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Источник: Сегодня
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