Рецепт пряного чая с медом, апельсином и ромом

Такой напиток хорошо согревает и обладаем отменным вкусом

Горячий чай с пряностями Фото: freepik.com

Горячий чай с ромом, медом и пряностями – прекрасный напиток для осени. Он отлично расслабляет, улучшает настроение и самым благоприятным образом сказывается на здоровье (если, конечно, соблюдать меру).

Смотрите видео, как выбрать качественный чай:

Ром в его составе согревает, пряности обладают бактерицидными свойствами, а мед помогает снять першение в горле.

Согревающий чайный напиток

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

1 ч. л. сухой чайной заварки

1 веточка мелиссы или мяты

Цедра половины апельсина

Мед – по вкусу

1 палочка корицы

1 звездочка аниса

150-200 мл кипятка

30-40 мл золотого рома

Способ приготовления:

Заварить чай, растворить в нем мед и добавить золотой ром. Потом добавить все специи и цедру. Пить пряный чай горячим.

Секреты приготовления согревающего чая

Ром можно добавить черный или белый, но именно золотой ром идеально подходит к этому рецепту.

Вместе меда в напиток можно положить обычный или коричневый сахар.

Чай желательно подавать в керамических чашках или специальных жаропрочных бокалах, которые дольше сохраняют тепло и неповторимый аромат напитка.

Напиток можно украсить кружочками цитрусовых.

Напомним, ранее мы делились рецептами полезного облепихового чая. "Сегодня" также рассказывали, как заваривать чай пуэр.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.