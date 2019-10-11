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Рецепт пряного чая с медом, апельсином и ромом

Такой напиток хорошо согревает и обладаем отменным вкусом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:30
Горячий чай с пряностями
Горячий чай с пряностями
Фото: freepik.com

Горячий чай с ромом, медом и пряностями – прекрасный напиток для осени. Он отлично расслабляет, улучшает настроение и самым благоприятным образом сказывается на здоровье (если, конечно, соблюдать меру).

Смотрите видео, как выбрать качественный чай:

Ром в его составе согревает, пряности обладают бактерицидными свойствами, а мед помогает снять першение в горле.

Согревающий чайный напиток

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 1 ч. л. сухой чайной заварки
  • 1 веточка мелиссы или мяты
  • Цедра половины апельсина
  • Мед – по вкусу
  • 1 палочка корицы
  • 1 звездочка аниса
  • 150-200 мл кипятка
  • 30-40 мл золотого рома

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Способ приготовления:

  1. Заварить чай, растворить в нем мед и добавить золотой ром.
  2. Потом добавить все специи и цедру.
  3. Пить пряный чай горячим.

Секреты приготовления согревающего чая

  • Ром можно добавить черный или белый, но именно золотой ром идеально подходит к этому рецепту.
  • Вместе меда в напиток можно положить обычный или коричневый сахар.
  • Чай желательно подавать в керамических чашках или специальных жаропрочных бокалах, которые дольше сохраняют тепло и неповторимый аромат напитка.
  • Напиток можно украсить кружочками цитрусовых.

Напомним, ранее мы делились рецептами полезного облепихового чая. "Сегодня" также рассказывали, как заваривать чай пуэр.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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