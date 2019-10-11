Рецепт пряного чая с медом, апельсином и ромом
Такой напиток хорошо согревает и обладаем отменным вкусом
Горячий чай с ромом, медом и пряностями – прекрасный напиток для осени. Он отлично расслабляет, улучшает настроение и самым благоприятным образом сказывается на здоровье (если, конечно, соблюдать меру).
Смотрите видео, как выбрать качественный чай:
Ром в его составе согревает, пряности обладают бактерицидными свойствами, а мед помогает снять першение в горле.
Согревающий чайный напиток
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 1 ч. л. сухой чайной заварки
- 1 веточка мелиссы или мяты
- Цедра половины апельсина
- Мед – по вкусу
- 1 палочка корицы
- 1 звездочка аниса
- 150-200 мл кипятка
- 30-40 мл золотого рома
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Способ приготовления:
- Заварить чай, растворить в нем мед и добавить золотой ром.
- Потом добавить все специи и цедру.
- Пить пряный чай горячим.
Секреты приготовления согревающего чая
- Ром можно добавить черный или белый, но именно золотой ром идеально подходит к этому рецепту.
- Вместе меда в напиток можно положить обычный или коричневый сахар.
- Чай желательно подавать в керамических чашках или специальных жаропрочных бокалах, которые дольше сохраняют тепло и неповторимый аромат напитка.
- Напиток можно украсить кружочками цитрусовых.
Напомним, ранее мы делились рецептами полезного облепихового чая. "Сегодня" также рассказывали, как заваривать чай пуэр.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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Источник: Сегодня