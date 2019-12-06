Рецепт рождественского пунша от Джейми Оливера
Готовим вкусный алкогольный напиток на католическое Рождество
Старомодный фруктовый пунш – действительно хорошая идея для празднования католического Рождества. Благодаря яркому аромату цитрусовых он идеально подходит для зимы.
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Ликер Бенедектин, что входит в состав пунша – это крепкий французский напиток на основе спирта, трав и меда. Вы можете заменить его любым другим ликером на свой вкус.
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Рождественский пунш от Джейми Оливера
Время приготовления:
- 5 минут + время для настаивания
Ингредиенты:
- 75 мл сока из клементин
- 150 мл ликера Бенедиктин
- 225 мл шотландского виски или коньяка
- 300 мл клюквенного сока
- 1 стручок ванили, только семена
- 1 клементин, тонко нарезанный
- 3 вишни – по желанию
Способ приготовления:
- Смешайте все ингредиенты вместе в кувшине и поставьте в холодильнике на 2–3 часов перед подачей – больше не нужно, поскольку кислые ингредиенты начнут влиять на общий вкус пунша.
- Хорошо перемешайте и дайте постоять в течение 5 минут перед подачей на стол.
Как подавать фруктовый пунш
Подавайте в большом кувшине или миске, наполовину заполненной льдом.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить горячий фруктовый пунш. "Сегодня" также писали, как сделать грог с виски и пряностями.
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