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Рецепт рождественского пунша от Джейми Оливера

Готовим вкусный алкогольный напиток на католическое Рождество

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:40
Фруктовый пунш на Рождество
Фруктовый пунш на Рождество
Фото: Depositphotos

Старомодный фруктовый пунш – действительно хорошая идея для празднования католического Рождества. Благодаря яркому аромату цитрусовых он идеально подходит для зимы.

Смотрите видео, как приготовить компот из мандаринов:

Ликер Бенедектин, что входит в состав пунша – это крепкий французский напиток на основе спирта, трав и меда. Вы можете заменить его любым другим ликером на свой вкус.

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Рождественский пунш от Джейми Оливера

Время приготовления:

  • 5 минут + время для настаивания

Ингредиенты:

  • 75 мл сока из клементин
  • 150 мл ликера Бенедиктин
  • 225 мл шотландского виски или коньяка
  • 300 мл клюквенного сока
  • 1 стручок ванили, только семена
  • 1 клементин, тонко нарезанный
  • 3 вишни – по желанию

Способ приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты вместе в кувшине и поставьте в холодильнике на 2–3 часов перед подачей – больше не нужно, поскольку кислые ингредиенты начнут влиять на общий вкус пунша.
  2. Хорошо перемешайте и дайте постоять в течение 5 минут перед подачей на стол.

Как подавать фруктовый пунш

Подавайте в большом кувшине или миске, наполовину заполненной льдом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить горячий фруктовый пунш. "Сегодня" также писали, как сделать грог с виски и пряностями.

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Источник: Сегодня
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