Рецепт рождественского пунша от Джейми Оливера

Готовим вкусный алкогольный напиток на католическое Рождество

Фруктовый пунш на Рождество Фото: Depositphotos

Старомодный фруктовый пунш – действительно хорошая идея для празднования католического Рождества. Благодаря яркому аромату цитрусовых он идеально подходит для зимы.

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Ликер Бенедектин, что входит в состав пунша – это крепкий французский напиток на основе спирта, трав и меда. Вы можете заменить его любым другим ликером на свой вкус.

Рождественский пунш от Джейми Оливера

Время приготовления:

5 минут + время для настаивания

Ингредиенты:

75 мл сока из клементин

150 мл ликера Бенедиктин

225 мл шотландского виски или коньяка

300 мл клюквенного сока

1 стручок ванили, только семена

1 клементин, тонко нарезанный

3 вишни – по желанию

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты вместе в кувшине и поставьте в холодильнике на 2–3 часов перед подачей – больше не нужно, поскольку кислые ингредиенты начнут влиять на общий вкус пунша. Хорошо перемешайте и дайте постоять в течение 5 минут перед подачей на стол.

Как подавать фруктовый пунш

Подавайте в большом кувшине или миске, наполовину заполненной льдом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить горячий фруктовый пунш. "Сегодня" также писали, как сделать грог с виски и пряностями.

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