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Рецепт рыбного филе в пароварке с лимоном и зеленью

Готовим рыбное филе на пару

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:47
Рыба в пароварке
Рыба в пароварке
Фото: Depositphotos

Рыба на пару – прекрасная идея для диетического обеда. Это легкое, вкусное и полезное блюдо, сделать которое по силам даже начинающему кулинару.

Смотрите видео, как вкусно запечь рыбу на мангале:

В нашем рецепте хек готовится вместе с лимоном, репчатым луком и зеленью. Вам нужно будет предварительно разморозить рыбу.

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Хек в пароварке с лимоном

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 157 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 тушка хека
  • Соль, перец – по вкусу
  • Приправы для рыбы – по вкусу
  • Лимон – 1/2 шт.
  • Зелень – несколько веточек
  • Нарезанный лук – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Тушку хека натереть солью и приправами для рыбы.
  2. На дно пароварки выложить зелень (петрушку, укроп, зеленый лук, розмарин) и нарезанный кольцами лук. В рыбе сделать надрезы и заполнить их тонкими ломтиками лимона.
  3. Включить пароварку и готовить рыбу 25-30 минут.

Как подавать рыбу

На гарнир подавать тушеную стручковую фасоль со сметаной или рис с овощами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить хека под сырным соусом.

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Источник: Сегодня
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