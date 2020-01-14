Рецепт рыбного филе в пароварке с лимоном и зеленью
Готовим рыбное филе на пару
Рыба на пару – прекрасная идея для диетического обеда. Это легкое, вкусное и полезное блюдо, сделать которое по силам даже начинающему кулинару.
Смотрите видео, как вкусно запечь рыбу на мангале:
В нашем рецепте хек готовится вместе с лимоном, репчатым луком и зеленью. Вам нужно будет предварительно разморозить рыбу.
Хек в пароварке с лимоном
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 157 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 тушка хека
- Соль, перец – по вкусу
- Приправы для рыбы – по вкусу
- Лимон – 1/2 шт.
- Зелень – несколько веточек
- Нарезанный лук – 1 шт.
Способ приготовления:
- Тушку хека натереть солью и приправами для рыбы.
- На дно пароварки выложить зелень (петрушку, укроп, зеленый лук, розмарин) и нарезанный кольцами лук. В рыбе сделать надрезы и заполнить их тонкими ломтиками лимона.
- Включить пароварку и готовить рыбу 25-30 минут.
Как подавать рыбу
На гарнир подавать тушеную стручковую фасоль со сметаной или рис с овощами.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить хека под сырным соусом.
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Источник: Сегодня