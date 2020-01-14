Рецепт рыбного филе в пароварке с лимоном и зеленью

Готовим рыбное филе на пару

Рыба в пароварке Фото: Depositphotos

Рыба на пару – прекрасная идея для диетического обеда. Это легкое, вкусное и полезное блюдо, сделать которое по силам даже начинающему кулинару.

Смотрите видео, как вкусно запечь рыбу на мангале:

В нашем рецепте хек готовится вместе с лимоном, репчатым луком и зеленью. Вам нужно будет предварительно разморозить рыбу.

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Хек в пароварке с лимоном

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

157 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 тушка хека

Соль, перец – по вкусу

Приправы для рыбы – по вкусу

Лимон – 1/2 шт.

Зелень – несколько веточек

Нарезанный лук – 1 шт.

Способ приготовления:

Тушку хека натереть солью и приправами для рыбы. На дно пароварки выложить зелень (петрушку, укроп, зеленый лук, розмарин) и нарезанный кольцами лук. В рыбе сделать надрезы и заполнить их тонкими ломтиками лимона. Включить пароварку и готовить рыбу 25-30 минут.

Как подавать рыбу

На гарнир подавать тушеную стручковую фасоль со сметаной или рис с овощами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить хека под сырным соусом.

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