Рецепт салата из свежего инжира, прошутто и рукколы
Состав салата прост, как и метод приготовления
Сладкий инжир, острая руккола, кисловатая малина и соленое прошутто – такое гармоничное сочетание продуктов не оставит равнодушным ни одного гурмана. По желанию вы можете добавить в салат козий сыр и поджаренные кедровые орешки.
Салат из инжира, рукколы и прошутто
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 415 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 пучок рукколы
- 2-3 шт. свежего инжира
- Несколько полосок прошутто, хамона или бекона
- Малина – горсть
- Пармезан – для подачи
- Бальзамический соус – для подачи
Способ приготовления:
- Рукколу хорошо промыть и обсушить.
- Инжир помыть и разрезать на дольки.
- Малину аккуратно помыть.
- Выложить прошутто на тарелку, добавить инжир, ягоды и рукколу.
- Сверху посыпать тонко нарезанным пармезаном. Приправить салат бальзамическим соусом и подавать.
Как сделать домашний бальзамический соус
Смешайте 1 ст.л. меда и 3 ст.л бальзамического уксуса. Поставьте на слабый огонь и готовьте, пока смесь не карамелизуется.
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Напомним, ранее мы делились рецептом летнего салата из инжира, винограда и голубого сыра, а также рассказывали, как приготовить французский десерт клафути с инжиром и бананом.
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