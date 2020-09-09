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Рецепт салата из свежего инжира, прошутто и рукколы

Сегодня, 18:20

Состав салата прост, как и метод приготовления

Сладкий инжир, острая руккола, кисловатая малина и соленое прошутто – такое гармоничное сочетание продуктов не оставит равнодушным ни одного гурмана. По желанию вы можете добавить в салат козий сыр и поджаренные кедровые орешки.

Салат из инжира, рукколы и прошутто

Салат с инжиром и рукколой
Салат с инжиром и рукколой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 415 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 пучок рукколы
  • 2-3 шт. свежего инжира
  • Несколько полосок прошутто, хамона или бекона
  • Малина – горсть
  • Пармезан – для подачи
  • Бальзамический соус – для подачи

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Способ приготовления:

  1. Рукколу хорошо промыть и обсушить.
  2. Инжир помыть и разрезать на дольки.
  3. Малину аккуратно помыть.
  4. Выложить прошутто на тарелку, добавить инжир, ягоды и рукколу.
  5. Сверху посыпать тонко нарезанным пармезаном. Приправить салат бальзамическим соусом и подавать.

Как сделать домашний бальзамический соус

Смешайте 1 ст.л. меда и 3 ст.л бальзамического уксуса. Поставьте на слабый огонь и готовьте, пока смесь не карамелизуется.

Смотрите видео, как законсервировать дыню с инжиром на зиму:

Напомним, ранее мы делились рецептом летнего салата из инжира, винограда и голубого сыра, а также рассказывали, как приготовить французский десерт клафути с инжиром и бананом.

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Источник: Сегодня
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