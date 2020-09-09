Рецепт салата из свежего инжира, прошутто и рукколы

Состав салата прост, как и метод приготовления

Сладкий инжир, острая руккола, кисловатая малина и соленое прошутто – такое гармоничное сочетание продуктов не оставит равнодушным ни одного гурмана. По желанию вы можете добавить в салат козий сыр и поджаренные кедровые орешки.

Салат из инжира, рукколы и прошутто

Салат с инжиром и рукколой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

415 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 пучок рукколы

2-3 шт. свежего инжира

Несколько полосок прошутто, хамона или бекона

Малина – горсть

Пармезан – для подачи

Бальзамический соус – для подачи

Способ приготовления:

Рукколу хорошо промыть и обсушить. Инжир помыть и разрезать на дольки. Малину аккуратно помыть. Выложить прошутто на тарелку, добавить инжир, ягоды и рукколу. Сверху посыпать тонко нарезанным пармезаном. Приправить салат бальзамическим соусом и подавать.

Как сделать домашний бальзамический соус

Смешайте 1 ст.л. меда и 3 ст.л бальзамического уксуса. Поставьте на слабый огонь и готовьте, пока смесь не карамелизуется.

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Напомним, ранее мы делились рецептом летнего салата из инжира, винограда и голубого сыра, а также рассказывали, как приготовить французский десерт клафути с инжиром и бананом.

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