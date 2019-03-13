Рецепт салата из весенних овощей и копченого лосося

Яркий и вкусный зеленый салат с красной рыбой

Салат из овощей с лососем Фото: freepik.com

Салаты с добавлением зелени не стоит заправлять заранее, а то листья размокнут и завянут. А повара советуют их не резать, а рвать руками, так как нежные листья боятся металлических ножей, при соприкосновении с которыми они быстро темнеют, вянут и теряют витамины.

Салат из зелени и овощей с копченым лососем

Ингредиенты:

Пучок салатных листьев

1-2 свежих огурца

Горсть помидоров черри

Несколько побегов зеленой спаржи

1 свекла

100 г копченого лосося

Для заправки:

2-3 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. лимонного сока

1 ст.л. горчицы с зернами

Соль, перец

Рецепт приготовления:

Все овощи хорошо помыть. Огурцы и помидоры произвольно нарезать. Листья салата замочить на полчаса в холодной воде, обсушить. Предварительно отваренную свеклу очистить и нарезать кубиками. Верхушки зеленой спаржи положить на 2 минуты в кипящую воду (или на 4-5 минут в пароварку). Обдать ледяной водой и обсушить. Листья салата порвать руками и выложить на тарелку. Сверху равномерно распределить подготовленные овощи и ломтики лосося. Полить салат заправкой и подавать.

Совет: такой салат можно заправить сметаной или натуральным йогуртом с зеленью.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом картофельного салата с фетой. Мы также писали, как приготовить гаспачо из свеклы. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить весенние соусы дип к овощам.

Смотрите видео, как приготовить легкую заправку для салата:

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