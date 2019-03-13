Рецепт салата из весенних овощей и копченого лосося
Яркий и вкусный зеленый салат с красной рыбой
Салаты с добавлением зелени не стоит заправлять заранее, а то листья размокнут и завянут. А повара советуют их не резать, а рвать руками, так как нежные листья боятся металлических ножей, при соприкосновении с которыми они быстро темнеют, вянут и теряют витамины.
Салат из зелени и овощей с копченым лососем
Ингредиенты:
- Пучок салатных листьев
- 1-2 свежих огурца
- Горсть помидоров черри
- Несколько побегов зеленой спаржи
- 1 свекла
- 100 г копченого лосося
Для заправки:
- 2-3 ст.л. оливкового масла
- 1 ч.л. лимонного сока
- 1 ст.л. горчицы с зернами
- Соль, перец
Рецепт приготовления:
- Все овощи хорошо помыть. Огурцы и помидоры произвольно нарезать. Листья салата замочить на полчаса в холодной воде, обсушить.
- Предварительно отваренную свеклу очистить и нарезать кубиками.
- Верхушки зеленой спаржи положить на 2 минуты в кипящую воду (или на 4-5 минут в пароварку). Обдать ледяной водой и обсушить.
- Листья салата порвать руками и выложить на тарелку. Сверху равномерно распределить подготовленные овощи и ломтики лосося.
- Полить салат заправкой и подавать.
Совет: такой салат можно заправить сметаной или натуральным йогуртом с зеленью.
Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом картофельного салата с фетой. Мы также писали, как приготовить гаспачо из свеклы. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить весенние соусы дип к овощам.
Смотрите видео, как приготовить легкую заправку для салата:
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