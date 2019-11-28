Рецепт салата с карамелизованными грушами и гранатом

Готовим вкусный и необычный осенний салат

Салат с грушей и сыром Фото: Depositphotos

Салат из груши, сыра и гранатовых зерен готовится очень просто и быстро, но результат достоин праздничного ужина.

Смотрите видео, как сделать полезную заправку для салата:

Отличным дополнением к нему станет заправка на основе меда, причем для пикантности в нее добавлены горчица и малиновый уксус.

Салат с грушей, сыром и гранатом

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

125 ккал на 100 г

Ингредиенты:

75-100 г микса салатных листьев

2 небольшие груши

10 г сливочного масла

1/2 ст.л. мелкого коричневого сахара

Горсть зерен граната

Козий сыр или фета – 100 г

Для заправки:

1 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. малинового уксуса

1 ч.л. неострой горчицы

2 ч.л. жидкого меда

Соль, свежемолотый черный перец по вкусу

Способ приготовления:

Груши помыть, разрезать на четыре части, удалить сердцевину и нарезать тонкими пластами. В сковороде растопить сливочное масло, добавит к нему коричневый сахар, перемешать. Выложить в эту смесь ломтики груш и готовить на сильном огне приблизительно по 2 минуты с каждой стороны. Снять с огня. Приготовить заправку. Для этого соединить уксус, горчицу и мед и, продолжая перемешивать, по капле влить оливковое масло. Посолить, поперчить по вкусу.

Как подавать салат

На порционные тарелки выложить салатные листья, карамелизованные груши и раскрошенный сыр, полить заправкой и украсить зернами граната. Подавать вместе со свежим багетом.

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Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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