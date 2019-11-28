Рецепт салата с карамелизованными грушами и гранатом
Готовим вкусный и необычный осенний салат
Салат из груши, сыра и гранатовых зерен готовится очень просто и быстро, но результат достоин праздничного ужина.
Смотрите видео, как сделать полезную заправку для салата:
Отличным дополнением к нему станет заправка на основе меда, причем для пикантности в нее добавлены горчица и малиновый уксус.
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Салат с грушей, сыром и гранатом
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 125 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 75-100 г микса салатных листьев
- 2 небольшие груши
- 10 г сливочного масла
- 1/2 ст.л. мелкого коричневого сахара
- Горсть зерен граната
- Козий сыр или фета – 100 г
Для заправки:
- 1 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. малинового уксуса
- 1 ч.л. неострой горчицы
- 2 ч.л. жидкого меда
- Соль, свежемолотый черный перец по вкусу
Способ приготовления:
- Груши помыть, разрезать на четыре части, удалить сердцевину и нарезать тонкими пластами.
- В сковороде растопить сливочное масло, добавит к нему коричневый сахар, перемешать. Выложить в эту смесь ломтики груш и готовить на сильном огне приблизительно по 2 минуты с каждой стороны. Снять с огня.
- Приготовить заправку. Для этого соединить уксус, горчицу и мед и, продолжая перемешивать, по капле влить оливковое масло. Посолить, поперчить по вкусу.
Как подавать салат
На порционные тарелки выложить салатные листья, карамелизованные груши и раскрошенный сыр, полить заправкой и украсить зернами граната. Подавать вместе со свежим багетом.
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