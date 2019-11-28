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Рецепт салата с карамелизованными грушами и гранатом

Готовим вкусный и необычный осенний салат

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:59
Салат с грушей и сыром
Салат с грушей и сыром
Фото: Depositphotos

Салат из груши, сыра и гранатовых зерен готовится очень просто и быстро, но результат достоин праздничного ужина.

Смотрите видео, как сделать полезную заправку для салата:

Отличным дополнением к нему станет заправка на основе меда, причем для пикантности в нее добавлены горчица и малиновый уксус.

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Салат с грушей, сыром и гранатом

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 125 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 75-100 г микса салатных листьев
  • 2 небольшие груши
  • 10 г сливочного масла
  • 1/2 ст.л. мелкого коричневого сахара
  • Горсть зерен граната
  • Козий сыр или фета – 100 г

Для заправки:

  • 1 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. малинового уксуса
  • 1 ч.л. неострой горчицы
  • 2 ч.л. жидкого меда
  • Соль, свежемолотый черный перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Груши помыть, разрезать на четыре части, удалить сердцевину и нарезать тонкими пластами.
  2. В сковороде растопить сливочное масло, добавит к нему коричневый сахар, перемешать. Выложить в эту смесь ломтики груш и готовить на сильном огне приблизительно по 2 минуты с каждой стороны. Снять с огня.
  3. Приготовить заправку. Для этого соединить уксус, горчицу и мед и, продолжая перемешивать, по капле влить оливковое масло. Посолить, поперчить по вкусу.

Как подавать салат

На порционные тарелки выложить салатные листья, карамелизованные груши и раскрошенный сыр, полить заправкой и украсить зернами граната. Подавать вместе со свежим багетом.

Напомним, ранее мы писали, как сделать салат "Цезарь" с креветками. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить жареную форель с зеленым салатом.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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