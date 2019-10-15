Рецепт салата с пекинской капустой, курицей и сухариками
Готовим вкусный салат из пекинской капусты с куриным филе и гренками
Салат из пекинской капусты с куриным филе, чесночным сухариками и ячными блинчиками получается очень сытным и вкусным.
Смотрите видео, как приготовить оригинальный салат с курицей и хурмой:
Вы можете добавить в него тонко нарезанный красный лук и тонкие ломтики твердого сыра.
Салат из пекинской капусты с курицей и гренками
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 166 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г пекинской капусты
- 150 г готовой куриной грудки
- 150 г моркови по-корейски
- 3 яйца
- Соль – по вкусу
- 1 ст.л. майонеза
- 1/2 батона
- 3 зубчика чеснока
- 3 ст.л. растительного масла
Читайте также:Хрустящий салат из пекинской капусты и моркови
Способ приготовления:
- Батон нарезать кубиками, подсушить в духовке до золотистого цвета.
- В сковороде разогреть немного растительного масла. Обжарить очищенные зубчики чеснока до появления аромата, затем выбросить.
- Выложить в чесночное масло сухарики, слегка обжарить их.
- Яйца с солью взбить венчиком и пожарить несколько тонких блинчиков.
- Капусту, яичные блинчики и куриную грудку нарезать соломкой, добавить морковь по-корейски.
- Аккуратно перемешать салат, заправить его майонезом.
- Добавить в салат из пекинской капусты чесночные сухарики и подавать.
Что можно приготовить из пекинской капусты
Пекинская капуста многим напоминает салат, но ее вкус более сочный, а листики нежнее. Из пекинской капусты готовят все то, что обычно делают из других сортов капусты и салата.
Листья употребляют в пищу в свежем виде как салатную зелень, добавляют в супы, борщи, гарниры, овощные рагу, салаты, используют при приготовлении голубцов и блинов, тушат с грибами или ребрышками, а также квасят, засаливают, маринуют и сушат.
Напомним, ранее мы делились рецептом простого салат из пекинской капусты. "Сегодня" также писали, как приготовить домашнюю шаурму с курицей и пекинской капустой.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.