Рецепт салата с пекинской капустой, курицей и сухариками

Готовим вкусный салат из пекинской капусты с куриным филе и гренками

Салат с пекинской капустой и сухариками Фото: Depositphotos

Салат из пекинской капусты с куриным филе, чесночным сухариками и ячными блинчиками получается очень сытным и вкусным.

Смотрите видео, как приготовить оригинальный салат с курицей и хурмой:

Вы можете добавить в него тонко нарезанный красный лук и тонкие ломтики твердого сыра.

Салат из пекинской капусты с курицей и гренками

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

166 ккал на 100 г

Ингредиенты:

300 г пекинской капусты

150 г готовой куриной грудки

150 г моркови по-корейски

3 яйца

Соль – по вкусу

1 ст.л. майонеза

1/2 батона

3 зубчика чеснока

3 ст.л. растительного масла

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Способ приготовления:

Батон нарезать кубиками, подсушить в духовке до золотистого цвета. В сковороде разогреть немного растительного масла. Обжарить очищенные зубчики чеснока до появления аромата, затем выбросить. Выложить в чесночное масло сухарики, слегка обжарить их. Яйца с солью взбить венчиком и пожарить несколько тонких блинчиков. Капусту, яичные блинчики и куриную грудку нарезать соломкой, добавить морковь по-корейски. Аккуратно перемешать салат, заправить его майонезом. Добавить в салат из пекинской капусты чесночные сухарики и подавать.

Что можно приготовить из пекинской капусты

Пекинская капуста многим напоминает салат, но ее вкус более сочный, а листики нежнее. Из пекинской капусты готовят все то, что обычно делают из других сортов капусты и салата.

Листья употребляют в пищу в свежем виде как салатную зелень, добавляют в супы, борщи, гарниры, овощные рагу, салаты, используют при приготовлении голубцов и блинов, тушат с грибами или ребрышками, а также квасят, засаливают, маринуют и сушат.

Напомним, ранее мы делились рецептом простого салат из пекинской капусты. "Сегодня" также писали, как приготовить домашнюю шаурму с курицей и пекинской капустой.

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