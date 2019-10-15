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Рецепт салата с пекинской капустой, курицей и сухариками

Готовим вкусный салат из пекинской капусты с куриным филе и гренками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Салат с пекинской капустой и сухариками
Салат с пекинской капустой и сухариками
Фото: Depositphotos

Салат из пекинской капусты с куриным филе, чесночным сухариками и ячными блинчиками получается очень сытным и вкусным.

Смотрите видео, как приготовить оригинальный салат с курицей и хурмой:

Вы можете добавить в него тонко нарезанный красный лук и тонкие ломтики твердого сыра.

Салат из пекинской капусты с курицей и гренками

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 166 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300 г пекинской капусты
  • 150 г готовой куриной грудки
  • 150 г моркови по-корейски
  • 3 яйца
  • Соль – по вкусу
  • 1 ст.л. майонеза
  • 1/2 батона
  • 3 зубчика чеснока
  • 3 ст.л. растительного масла

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Способ приготовления:

  1. Батон нарезать кубиками, подсушить в духовке до золотистого цвета.
  2. В сковороде разогреть немного растительного масла. Обжарить очищенные зубчики чеснока до появления аромата, затем выбросить.
  3. Выложить в чесночное масло сухарики, слегка обжарить их.
  4. Яйца с солью взбить венчиком и пожарить несколько тонких блинчиков.
  5. Капусту, яичные блинчики и куриную грудку нарезать соломкой, добавить морковь по-корейски.
  6. Аккуратно перемешать салат, заправить его майонезом.
  7. Добавить в салат из пекинской капусты чесночные сухарики и подавать.

Что можно приготовить из пекинской капусты

Пекинская капуста многим напоминает салат, но ее вкус более сочный, а листики нежнее. Из пекинской капусты готовят все то, что обычно делают из других сортов капусты и салата.

Листья употребляют в пищу в свежем виде как салатную зелень, добавляют в супы, борщи, гарниры, овощные рагу, салаты, используют при приготовлении голубцов и блинов, тушат с грибами или ребрышками, а также квасят, засаливают, маринуют и сушат.

Напомним, ранее мы делились рецептом простого салат из пекинской капусты. "Сегодня" также писали, как приготовить домашнюю шаурму с курицей и пекинской капустой.

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Источник: Сегодня
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