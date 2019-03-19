Рецепт самого вкусного печенья с кунжутом

Это кунжутное печенье приятно удивит вас своим необычным вкусом

Кунжутное печенье Фото: Pinterest

Домашнее кунжутное печенье – прекрасный десерт к чаю. Оно вкусное, хрустящее и ароматное. Кроме этого, кунжут – один из лидеров по содержанию кальция.

Кунжутное печенье

Ингредиенты:

70 г муки

60 г сливочного масла

120 г сахара (обычного или коричневого)

1 яйцо

0,5 ч. ложки экстракта ванили или 1 пакетик ванильного сахара

1 ч. л. лимонного сока

160 г семян кунжута

0,5 ч. ложки разрыхлителя

0,5 ч. ложки соли

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Рецепт приготовления:

Смешать муку, разрыхлитель и соль. Взбить размягченное сливочное масло с сахаром. Затем добавить яйцо, ваниль и лимонный сок, и взбивать 20-30 секунд миксером. Взбивая на низкой скорости миксера, добавить небольшими порциями муку. Лопаткой вмешать весь кунжут (его можно заранее обжарить на сухой сковороде). Духовку разогреть до 180 С. С помощью чайной ложки выложить тесто на застеленный пергаментной бумагой противень. Выпекать 8-15 минут, в зависимости от размера. Дать остыть перед подачей. Горячее печенье мягкое и липкое, пока горячее, но позже оно становится хрустящим и очень вкусным.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом чизкейка с творогом и шоколадным печеньем. Мы также писали, как приготовить вкусное постное печенье. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать печенье из ржаной муки по рецепту Валентины Хамайко.

Смотрите видео, как приготовить сырное печенье с кунжутом:

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