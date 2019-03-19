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Рецепт самого вкусного печенья с кунжутом

Это кунжутное печенье приятно удивит вас своим необычным вкусом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:10
Кунжутное печенье
Кунжутное печенье
Фото: Pinterest

Домашнее кунжутное печенье – прекрасный десерт к чаю. Оно вкусное, хрустящее и ароматное. Кроме этого, кунжут – один из лидеров по содержанию кальция.

Кунжутное печенье

Ингредиенты:

  • 70 г муки
  • 60 г сливочного масла
  • 120 г сахара (обычного или коричневого)
  • 1 яйцо
  • 0,5 ч. ложки экстракта ванили или 1 пакетик ванильного сахара
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • 160 г семян кунжута
  • 0,5 ч. ложки разрыхлителя
  • 0,5 ч. ложки соли

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Рецепт приготовления:

  1. Смешать муку, разрыхлитель и соль.
  2. Взбить размягченное сливочное масло с сахаром. Затем добавить яйцо, ваниль и лимонный сок, и взбивать 20-30 секунд миксером.
  3. Взбивая на низкой скорости миксера, добавить небольшими порциями муку.
  4. Лопаткой вмешать весь кунжут (его можно заранее обжарить на сухой сковороде).
  5. Духовку разогреть до 180 С. С помощью чайной ложки выложить тесто на застеленный пергаментной бумагой противень. Выпекать 8-15 минут, в зависимости от размера.
  6. Дать остыть перед подачей. Горячее печенье мягкое и липкое, пока горячее, но позже оно становится хрустящим и очень вкусным.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом чизкейка с творогом и шоколадным печеньем. Мы также писали, как приготовить вкусное постное печенье. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать печенье из ржаной муки по рецепту Валентины Хамайко.

Смотрите видео, как приготовить сырное печенье с кунжутом:

Видео: "Ранок з Украною" (Телеканал Украина)

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Источник: nashakuhnia.ru
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