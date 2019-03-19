Рецепт самого вкусного печенья с кунжутом
Это кунжутное печенье приятно удивит вас своим необычным вкусом
Домашнее кунжутное печенье – прекрасный десерт к чаю. Оно вкусное, хрустящее и ароматное. Кроме этого, кунжут – один из лидеров по содержанию кальция.
Кунжутное печенье
Ингредиенты:
- 70 г муки
- 60 г сливочного масла
- 120 г сахара (обычного или коричневого)
- 1 яйцо
- 0,5 ч. ложки экстракта ванили или 1 пакетик ванильного сахара
- 1 ч. л. лимонного сока
- 160 г семян кунжута
- 0,5 ч. ложки разрыхлителя
- 0,5 ч. ложки соли
Рецепт приготовления:
- Смешать муку, разрыхлитель и соль.
- Взбить размягченное сливочное масло с сахаром. Затем добавить яйцо, ваниль и лимонный сок, и взбивать 20-30 секунд миксером.
- Взбивая на низкой скорости миксера, добавить небольшими порциями муку.
- Лопаткой вмешать весь кунжут (его можно заранее обжарить на сухой сковороде).
- Духовку разогреть до 180 С. С помощью чайной ложки выложить тесто на застеленный пергаментной бумагой противень. Выпекать 8-15 минут, в зависимости от размера.
- Дать остыть перед подачей. Горячее печенье мягкое и липкое, пока горячее, но позже оно становится хрустящим и очень вкусным.
Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом чизкейка с творогом и шоколадным печеньем. Мы также писали, как приготовить вкусное постное печенье. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать печенье из ржаной муки по рецепту Валентины Хамайко.
Смотрите видео, как приготовить сырное печенье с кунжутом:
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Источник: nashakuhnia.ru