Рецепт самого вкусного салата из печени трески

Готовим салат из печени трески со свежими огурцами и яйцом

Салат из печени трески Фото: Depositphotos

Салат из печени трески с картофелем, вареным яйцом, красной икрой и свежими огурцами станет украшением вашего праздничного стола. Его приготовление не отнимет много времени, но результат вас обязательно порадует.

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Такой салат не нуждается в заправке – печень трески и без того достаточно жирная.

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Салат из печени трески, огурцов и картофеля

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

254 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Печень трески – 240 г

Куриные яйца – 3 шт.

Красная икра – 2 ст. л.

Свежие огурцы – 2 шт.

Картофель – 1 шт.

Зеленый лук – 1 пучок

Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:⠀

Картофель отварить, остудить и очистить от кожуры. Отварить вкрутую яйца и очистить их от скорлупы. Подготовленный картофель натереть на мелкой терке. Выложить в стеклянные стаканчики или кулинарные кольца ровным слоем, посолить и поперчить. Нарезать кубиками печень трески. Выложить ее вторым слоем. Нарезать кубиками два яйца и выложить их следующим слоем. Последний слой будет из двух частей. Свежие огурцы нарезать мелкими кубиками и выложить поверх яиц с одной стороны. С другой стороны разложить красную икру. Помыть и просушить зеленый лук. Часть его мелко нарезать и посыпать огуречные кубики. Украсить салат половинкой или четвертинкой яйца, разрезанного вдоль, и стеблями зеленого лука.

Полезный совет

Рекомендуется сливать из консервов масло, так как оно очень жирное и может оказать негативное действие на организм. Не стоит добавлять майонез для заправки салатов из печени из-за повышенной жирности продукта.

Напомним, ранее мы делились рецептом слоеного салата с черносливом. "Сегодня" также рассказывали, как сделать легкий салат с тунцом.

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