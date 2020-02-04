Рецепт самого вкусного салата из печени трески
Готовим салат из печени трески со свежими огурцами и яйцом
Салат из печени трески с картофелем, вареным яйцом, красной икрой и свежими огурцами станет украшением вашего праздничного стола. Его приготовление не отнимет много времени, но результат вас обязательно порадует.
Смотрите видео, как сделать салат Кобб:
Такой салат не нуждается в заправке – печень трески и без того достаточно жирная.
Салат из печени трески, огурцов и картофеля
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 254 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Печень трески – 240 г
- Куриные яйца – 3 шт.
- Красная икра – 2 ст. л.
- Свежие огурцы – 2 шт.
- Картофель – 1 шт.
- Зеленый лук – 1 пучок
- Соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:⠀
- Картофель отварить, остудить и очистить от кожуры. Отварить вкрутую яйца и очистить их от скорлупы.
- Подготовленный картофель натереть на мелкой терке. Выложить в стеклянные стаканчики или кулинарные кольца ровным слоем, посолить и поперчить.
- Нарезать кубиками печень трески. Выложить ее вторым слоем.
- Нарезать кубиками два яйца и выложить их следующим слоем.
- Последний слой будет из двух частей. Свежие огурцы нарезать мелкими кубиками и выложить поверх яиц с одной стороны. С другой стороны разложить красную икру.
- Помыть и просушить зеленый лук. Часть его мелко нарезать и посыпать огуречные кубики.
- Украсить салат половинкой или четвертинкой яйца, разрезанного вдоль, и стеблями зеленого лука.
Полезный совет
Рекомендуется сливать из консервов масло, так как оно очень жирное и может оказать негативное действие на организм. Не стоит добавлять майонез для заправки салатов из печени из-за повышенной жирности продукта.
Напомним, ранее мы делились рецептом слоеного салата с черносливом. "Сегодня" также рассказывали, как сделать легкий салат с тунцом.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.