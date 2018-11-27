Рецепт самых вкусных творожных кексов с ванилью

Вы можете добавить в тесто изюм, курагу или кусочки шоколада

Кексы из творожного теста Фото: pixabay.com

Выпечка из творожного теста получается особенно мягкой и нежной. Чтобы в готовых кексах не попадались крупинки, творог нужно предварительно протереть через сито. А чтобы придать десерту приятный аромат, добавьте в тесто немного лимонной цедры.

Творожные кексы с ванилью

Ингредиенты:

250 г творога

200 г растопленного сливочного масла

2 яйца

200 г сахара

10 г ванильного сахара

1.5 ч.л. разрыхлителя

230 г муки

Рецепт приготовления:

Яйца взбить с сахаром в пышный светлый крем. Добавить растопленное сливочное масло (оно не должно быть горячим), творог и ваниль. Тщательно перемешать. Добавить к масляно-яичной смеси просеянную с разрыхлителем муку, еще раз перемешать. Выложить тесто в подготовленные формочки для теста, наполняя их на две трети. Выпекать кексы в разогретой до 180 С духовке в течение 25-30 минут. Готовность проверить зубочисткой. Перед подачей кексы остудить.

Напомним, ранее мы делились рецептом нежного творожного крема с фруктами и хлопьями. Сайт "Сегодня" также делился рецептом блинного торта с творожной начинкой.

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