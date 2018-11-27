Рецепт самых вкусных творожных кексов с ванилью
Вы можете добавить в тесто изюм, курагу или кусочки шоколада
Выпечка из творожного теста получается особенно мягкой и нежной. Чтобы в готовых кексах не попадались крупинки, творог нужно предварительно протереть через сито. А чтобы придать десерту приятный аромат, добавьте в тесто немного лимонной цедры.
Творожные кексы с ванилью
Ингредиенты:
- 250 г творога
- 200 г растопленного сливочного масла
- 2 яйца
- 200 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 1.5 ч.л. разрыхлителя
- 230 г муки
Рецепт приготовления:
- Яйца взбить с сахаром в пышный светлый крем.
- Добавить растопленное сливочное масло (оно не должно быть горячим), творог и ваниль. Тщательно перемешать.
- Добавить к масляно-яичной смеси просеянную с разрыхлителем муку, еще раз перемешать.
- Выложить тесто в подготовленные формочки для теста, наполняя их на две трети.
- Выпекать кексы в разогретой до 180 С духовке в течение 25-30 минут. Готовность проверить зубочисткой.
- Перед подачей кексы остудить.
Напомним, ранее мы делились рецептом нежного творожного крема с фруктами и хлопьями. Сайт "Сегодня" также делился рецептом блинного торта с творожной начинкой.
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Источник: "Сегодня"