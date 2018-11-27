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Рецепт самых вкусных творожных кексов с ванилью

Вы можете добавить в тесто изюм, курагу или кусочки шоколада

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Кексы из творожного теста Фото: pixabay.com
Кексы из творожного теста Фото: pixabay.com

Выпечка из творожного теста получается особенно мягкой и нежной. Чтобы в готовых кексах не попадались крупинки, творог нужно предварительно протереть через сито. А чтобы придать десерту приятный аромат, добавьте в тесто немного лимонной цедры. 

Творожные кексы с ванилью

Ингредиенты:

  • 250 г творога
  • 200 г растопленного сливочного масла
  • 2 яйца
  • 200 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 1.5 ч.л. разрыхлителя
  • 230 г муки

Рецепт приготовления:

  1. Яйца взбить с сахаром в пышный светлый крем.
  2. Добавить растопленное сливочное масло (оно не должно быть горячим), творог и ваниль. Тщательно перемешать.
  3. Добавить к масляно-яичной смеси просеянную с разрыхлителем муку, еще раз перемешать.
  4. Выложить тесто в подготовленные формочки для теста, наполняя их на две трети.
  5. Выпекать кексы в разогретой до 180 С духовке в течение 25-30 минут.  Готовность проверить зубочисткой. 
  6. Перед подачей кексы остудить. 

Напомним, ранее мы делились рецептом нежного творожного крема с фруктами и хлопьями. Сайт "Сегодня" также делился рецептом блинного торта с творожной начинкой.

Смотрите видео, как приготовить вкусный домашний сметанник:

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Источник: "Сегодня"
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