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Рецепт шарлотки с яблоками и корицей на кефире

Настоящая шарлотка с яблоками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:19
Шарлотка на кефире с яблоками
Шарлотка на кефире с яблоками
Фото: Depositphotos

Классическая шарлотка с яблоками готовится из бисквитного теста. Но не менее вкусный яблочный пирог получается из теста на кефире.

Смотрите видео, как приготовить кекс с яблоками:

В домашнюю шарлотку можно добавить пряности: молотую корицу, ваниль, лимонную цедру, имбирь, кардамон или мускатный орех. Готовый яблочный пирог вкусно есть теплым вместе с шариком сливочного мороженого.

Яблочная шарлотка на кефире с разрыхлителем

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Кефир – 1 стакан
  • Мука – 2 стакана
  • Яйца – 3 шт.
  • Сладкие яблоки – примерно 5 шт.
  • Сахар – 1 стакан
  • Сода или разрыхлитель – 1 ч.л.

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Способ приготовления:

  1. Яблоки помойте и по желанию почистите. Разрежьте на четыре части и удалите сердцевину. Затем нарежьте мякоть тонкими ломтиками.
  2. Взбейте яйца и сахар до появления пены, добавьте соду (гасить ее не нужно). 
  3. Смешайте взбитые яйца и кефир. Порциями всыпайте просеянную муку, каждый раз аккуратно перемешивая. Тесто для шарлотки на кефире должно быть немного гуще, чем на оладьи.
  4. Вылейте половину теста в форму, застеленную пергаментной бумагой.
  5. Выложите сверху яблоки и посыпьте их молотой корицей. Кислые яблоки можно слегка присыпать сахаром. Залейте начинку остатками теста.
  6. Выпекайте шарлотку с яблоками на кефире в разогретой до 180 С духовке около 45 минут.
  7. Перед подачей яблочную шарлотку остудите и по желанию посыпьте просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шарлотку с имбирем и корицей. "Сегодня" также делились рецептом медовой шарлотки с грушами.

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Источник: Сегодня
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