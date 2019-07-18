Рецепт шарлотки с яблоками и корицей на кефире

Настоящая шарлотка с яблоками

Шарлотка на кефире с яблоками Фото: Depositphotos

Классическая шарлотка с яблоками готовится из бисквитного теста. Но не менее вкусный яблочный пирог получается из теста на кефире.

Смотрите видео, как приготовить кекс с яблоками:

В домашнюю шарлотку можно добавить пряности: молотую корицу, ваниль, лимонную цедру, имбирь, кардамон или мускатный орех. Готовый яблочный пирог вкусно есть теплым вместе с шариком сливочного мороженого.

Яблочная шарлотка на кефире с разрыхлителем

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Кефир – 1 стакан

Мука – 2 стакана

Яйца – 3 шт.

Сладкие яблоки – примерно 5 шт.

Сахар – 1 стакан

Сода или разрыхлитель – 1 ч.л.

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Способ приготовления:

Яблоки помойте и по желанию почистите. Разрежьте на четыре части и удалите сердцевину. Затем нарежьте мякоть тонкими ломтиками. Взбейте яйца и сахар до появления пены, добавьте соду (гасить ее не нужно). Смешайте взбитые яйца и кефир. Порциями всыпайте просеянную муку, каждый раз аккуратно перемешивая. Тесто для шарлотки на кефире должно быть немного гуще, чем на оладьи. Вылейте половину теста в форму, застеленную пергаментной бумагой. Выложите сверху яблоки и посыпьте их молотой корицей. Кислые яблоки можно слегка присыпать сахаром. Залейте начинку остатками теста. Выпекайте шарлотку с яблоками на кефире в разогретой до 180 С духовке около 45 минут. Перед подачей яблочную шарлотку остудите и по желанию посыпьте просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шарлотку с имбирем и корицей. "Сегодня" также делились рецептом медовой шарлотки с грушами.

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