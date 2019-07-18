Рецепт шарлотки с яблоками и корицей на кефире
Настоящая шарлотка с яблоками
Классическая шарлотка с яблоками готовится из бисквитного теста. Но не менее вкусный яблочный пирог получается из теста на кефире.
Смотрите видео, как приготовить кекс с яблоками:
В домашнюю шарлотку можно добавить пряности: молотую корицу, ваниль, лимонную цедру, имбирь, кардамон или мускатный орех. Готовый яблочный пирог вкусно есть теплым вместе с шариком сливочного мороженого.
Яблочная шарлотка на кефире с разрыхлителем
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Кефир – 1 стакан
- Мука – 2 стакана
- Яйца – 3 шт.
- Сладкие яблоки – примерно 5 шт.
- Сахар – 1 стакан
- Сода или разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления:
- Яблоки помойте и по желанию почистите. Разрежьте на четыре части и удалите сердцевину. Затем нарежьте мякоть тонкими ломтиками.
- Взбейте яйца и сахар до появления пены, добавьте соду (гасить ее не нужно).
- Смешайте взбитые яйца и кефир. Порциями всыпайте просеянную муку, каждый раз аккуратно перемешивая. Тесто для шарлотки на кефире должно быть немного гуще, чем на оладьи.
- Вылейте половину теста в форму, застеленную пергаментной бумагой.
- Выложите сверху яблоки и посыпьте их молотой корицей. Кислые яблоки можно слегка присыпать сахаром. Залейте начинку остатками теста.
- Выпекайте шарлотку с яблоками на кефире в разогретой до 180 С духовке около 45 минут.
- Перед подачей яблочную шарлотку остудите и по желанию посыпьте просеянной сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шарлотку с имбирем и корицей. "Сегодня" также делились рецептом медовой шарлотки с грушами.
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Источник: Сегодня