Рецепт шарлотки с яблоками и сливами к чаю
Быстрый пирог с осенними фруктами в духовке
Классическую шарлотку готовят из бисквитного теста с яблоками. Предлагаем взглянуть на любимый пирог под другим углом и добавить в него сливы и лимон.
Смотрите видео, как приготовить немецкий панкейк с яблоками и корицей:
Яблоки для шарлотки можно брать практически любые. Каждый сорт даст свой особенный аромат. Но идеальными по всем свойствам считаются яблоки сорта "Антоновка".
Яблочно-сливовая шарлотка в духовке
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 3 зеленых яблока
- 1 лимон
- 4 яйца
- 5 слив
- 130 г муки
- 100 мл сливок жирностью 20%
- 60 г сахара
- 1 щепотка соли
- Ванильный сахар – для обсыпки яблок
- Сахарная пудра, корица – для украшения
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Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 190°С.
- Яблоки очистить от кожицы и семян и нарезать кубиками среднего размера. Сбрызнуть лимонным соком, посыпать ванильным сахаром и цедрой. Добавить половинки слив.
- В просеянную муку ввести яйца, перемешать венчиком. Постепенно влить сливки, добавить сахар, соль и как следует взбить миксером. Аккуратно вмешать яблоки и сливы.
- В разъемную форму, выстеленную пергаментом, выложить тесто и выпекать 35–40 минут.
- Шарлотку вынуть из духовки, остудить и присыпать сахарной пудрой, просеянной с корицей.
Секреты приготовления шарлотки
- Когда вы взбиваете яйца с сахаром ручным миксером, делайте это только в одну сторону, иначе тесто осядет.
- Если хотите, чтобы пирог приобрел красивый золотистый цвет, добавьте в тесто щепотку шафрана или куркумы.
- Если вы смажете форму не просто растительным, а маслом какао, шарлотка получит приятный аромат шоколада.
- Выпечка получится более воздушной, если в тесто вы добавите немного крахмала.
- Готовое тесто не должно отстаиваться, его надо выпекать сразу.
Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить из слив. "Сегодня" также писали, как сделать вареники со сливовой начинкой.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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Источник: Сегодня