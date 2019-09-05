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Рецепт шарлотки с яблоками и сливами к чаю

Быстрый пирог с осенними фруктами в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:02
Пирог с яблоками и сливами
Пирог с яблоками и сливами
Фото: freepik.com

Классическую шарлотку готовят из бисквитного теста с яблоками. Предлагаем взглянуть на любимый пирог под другим углом и добавить в него сливы и лимон.

Смотрите видео, как приготовить немецкий панкейк с яблоками и корицей:

Яблоки для шарлотки можно брать практически любые. Каждый сорт даст свой особенный аромат. Но идеальными по всем свойствам считаются яблоки сорта "Антоновка".

Яблочно-сливовая шарлотка в духовке

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 3 зеленых яблока
  • 1 лимон
  • 4 яйца
  • 5 слив
  • 130 г муки
  • 100 мл сливок жирностью 20%
  • 60 г сахара
  • 1 щепотка соли
  • Ванильный сахар – для обсыпки яблок
  • Сахарная пудра, корица – для украшения

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Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 190°С.
  2. Яблоки очистить от кожицы и семян и нарезать кубиками среднего размера. Сбрызнуть лимонным соком, посыпать ванильным сахаром и цедрой. Добавить половинки слив.
  3. В просеянную муку ввести яйца, перемешать венчиком. Постепенно влить сливки, добавить сахар, соль и как следует взбить миксером. Аккуратно вмешать яблоки и сливы.
  4. В разъемную форму, выстеленную пергаментом, выложить тесто и выпекать 35–40 минут.
  5. Шарлотку вынуть из духовки, остудить и присыпать сахарной пудрой, просеянной с корицей.

Секреты приготовления шарлотки

  • Когда вы взбиваете яйца с сахаром ручным миксером, делайте это только в одну сторону, иначе тесто осядет.
  • Если хотите, чтобы пирог приобрел красивый золотистый цвет, добавьте в тесто щепотку шафрана или куркумы. 
  • Если вы смажете форму не просто растительным, а маслом какао, шарлотка получит приятный аромат шоколада.
  • Выпечка получится более воздушной, если в тесто вы добавите немного крахмала. 
  • Готовое тесто не должно отстаиваться, его надо выпекать сразу.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить из слив. "Сегодня" также писали, как сделать вареники со сливовой начинкой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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