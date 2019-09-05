Рецепт шарлотки с яблоками и сливами к чаю

Быстрый пирог с осенними фруктами в духовке

Пирог с яблоками и сливами Фото: freepik.com

Классическую шарлотку готовят из бисквитного теста с яблоками. Предлагаем взглянуть на любимый пирог под другим углом и добавить в него сливы и лимон.

Смотрите видео, как приготовить немецкий панкейк с яблоками и корицей:

Яблоки для шарлотки можно брать практически любые. Каждый сорт даст свой особенный аромат. Но идеальными по всем свойствам считаются яблоки сорта "Антоновка".

Яблочно-сливовая шарлотка в духовке

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

3 зеленых яблока

1 лимон

4 яйца

5 слив

130 г муки

100 мл сливок жирностью 20%

60 г сахара

1 щепотка соли

Ванильный сахар – для обсыпки яблок

Сахарная пудра, корица – для украшения

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Способ приготовления:

Разогреть духовку до 190°С. Яблоки очистить от кожицы и семян и нарезать кубиками среднего размера. Сбрызнуть лимонным соком, посыпать ванильным сахаром и цедрой. Добавить половинки слив. В просеянную муку ввести яйца, перемешать венчиком. Постепенно влить сливки, добавить сахар, соль и как следует взбить миксером. Аккуратно вмешать яблоки и сливы. В разъемную форму, выстеленную пергаментом, выложить тесто и выпекать 35–40 минут. Шарлотку вынуть из духовки, остудить и присыпать сахарной пудрой, просеянной с корицей.

Секреты приготовления шарлотки

Когда вы взбиваете яйца с сахаром ручным миксером, делайте это только в одну сторону, иначе тесто осядет.

Если хотите, чтобы пирог приобрел красивый золотистый цвет, добавьте в тесто щепотку шафрана или куркумы.

Если вы смажете форму не просто растительным, а маслом какао, шарлотка получит приятный аромат шоколада.

Выпечка получится более воздушной, если в тесто вы добавите немного крахмала.

Готовое тесто не должно отстаиваться, его надо выпекать сразу.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить из слив. "Сегодня" также писали, как сделать вареники со сливовой начинкой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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