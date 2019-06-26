Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт шоколадного кекса в микроволновке

Этот кекс с шоколадом готовится за считанные минуты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:10
Кекс шоколадный в кружке
Кекс шоколадный в кружке
Фото: Depositphotos

Приготовить шоколадный кекс в кружке за 5 минут – это вполне реальная затея. Нужно лишь смешать все ингредиенты в жаропрочной чашке и отправить ее в микроволновую печь. Ингредиенты в рецепте рассчитаны на одну кружку емкостью 300 мл. 

Смотрите видео, где в Украине найти качественный шоколад:

Шоколадный кекс в микроволновке за 5 минут

Ингредиенты:

  • 4 ст. л. муки
  • 4 ст. л. сахара
  • 3 ст. л. какао-порошка
  • 1/4 ч. л. разрыхлителя теста
  • щепотка соли
  • 1 яйцо (слегка взбитое)
  • 3 ст. л. молока (кофе или воды)
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1-2 ириски или кусочки шоколада (по желанию)

Читайте также
Как приготовить пирог "Зебра" с шоколадной глазурью

Рецепт приготовления:

  1. В небольшой миске смешайте все ингредиенты, кроме конфет. Перелейте в кружку. Можно замешивать тесто сразу в ней.
  2. Готовьте в микроволновке на мощности 700 Вт в течение 1 минуты.
  3. Затем достаньте чашку и добавьте кусочки конфет или шоколада. Верните в микроволновку еще на минуту.
  4. Дайте немного остыть. Подавайте готовый шоколадный кекс вместе со взбитыми сливками или мороженым.

Напомним, ранее мы делились рецептом постного шоколадного кекса в микроволновке. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить быстрый лимонный кекс с чаю.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить клубничное варенье в мультиварке: пошаговый рецепт Как приготовить пирог с малиной и персиками: пошаговый рецепт Творожная запеканка: как приготовить быстро Как приготовить желе "Битое стекло": пошаговый рецепт
шоколад кекс рецепт микроволновка
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака
Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака
11 правил королевского этикета, которые вас рассмешат
11 правил королевского этикета, которые вас рассмешат
Назван самый полезный суп
Назван самый полезный суп
Джулия Робертс рассказала о настоящем финале
Джулия Робертс рассказала о настоящем финале "Красотка"

Популярные статьи

Сегодня, 07:18Техно

Живительная радиация: растения в Чернобыле научились побеждать рак

Сегодня, 07:10Food

Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 26 июня: все знаки зодиака

Вчера, 14:47Шоу-бизнес

Алина Гросу показала невероятное свадебное фото

Вчера, 11:41Шоу-бизнес

Виктор Павлик развелся с женой и живет с 25-летней девушкой

Вчера, 10:55Fun

Миллионер после ухода жены заказал себе куклу с ее внешностью

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Капризная Меган Маркл сменила форму обручального кольца: фото

Вчера, 07:14Техно

На Марсе нашли главное доказательство жизни на планете

24 июняFun

24 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

24 июняШоу-бизнес

Звездный папа Энрике Иглесиас поделился трогательным видео с сыном

24 июняFun

Забавное видео: медведь вломился в дом и уснул на шкафу

24 июняШоу-бизнес

"Мое солнышко": Настя Каменских и Потап умилили поклонников трогательной перепиской

24 июняШоу-бизнес

Роковая женщина: Регина Тодоренко в ошейнике удивила дерзким образом

24 июняШоу-бизнес

Сказочная принцесса: появились первые фото со свадьбы Алины Гросу

24 июняТехно

Вселенская авария: Млечный Путь столкнулся с темной материей

23 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Как отметили звезды и дети-выпускники последний звонок — 2019
Как отметили звезды и дети-выпускники последний звонок — 2019
Томатный сок против сердечно-сосудистых заболеваний
Томатный сок против сердечно-сосудистых заболеваний
Как приготовить вкусную печёнку
Как приготовить вкусную печёнку
Самые модные кроссовки сезона в стиле ретро
Самые модные кроссовки сезона в стиле ретро
Все плюсы и минусы японского маникюра
Все плюсы и минусы японского маникюра
Как приготовить сочные беляши с мясом
Как приготовить сочные беляши с мясом
Торт Добош
Торт Добош
Лесю Никитюк заподозрили в
Лесю Никитюк заподозрили в "уколах красоты"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь