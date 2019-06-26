Рецепт шоколадного кекса в микроволновке

Этот кекс с шоколадом готовится за считанные минуты

Кекс шоколадный в кружке Фото: Depositphotos

Приготовить шоколадный кекс в кружке за 5 минут – это вполне реальная затея. Нужно лишь смешать все ингредиенты в жаропрочной чашке и отправить ее в микроволновую печь. Ингредиенты в рецепте рассчитаны на одну кружку емкостью 300 мл.

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Шоколадный кекс в микроволновке за 5 минут

Ингредиенты:

4 ст. л. муки

4 ст. л. сахара

3 ст. л. какао-порошка

1/4 ч. л. разрыхлителя теста

щепотка соли

1 яйцо (слегка взбитое)

3 ст. л. молока (кофе или воды)

1 ст. л. растительного масла

1-2 ириски или кусочки шоколада (по желанию)

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Рецепт приготовления:

В небольшой миске смешайте все ингредиенты, кроме конфет. Перелейте в кружку. Можно замешивать тесто сразу в ней. Готовьте в микроволновке на мощности 700 Вт в течение 1 минуты. Затем достаньте чашку и добавьте кусочки конфет или шоколада. Верните в микроволновку еще на минуту. Дайте немного остыть. Подавайте готовый шоколадный кекс вместе со взбитыми сливками или мороженым.

Напомним, ранее мы делились рецептом постного шоколадного кекса в микроволновке. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить быстрый лимонный кекс с чаю.

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