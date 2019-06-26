Рецепт шоколадного кекса в микроволновке
Этот кекс с шоколадом готовится за считанные минуты
Приготовить шоколадный кекс в кружке за 5 минут – это вполне реальная затея. Нужно лишь смешать все ингредиенты в жаропрочной чашке и отправить ее в микроволновую печь. Ингредиенты в рецепте рассчитаны на одну кружку емкостью 300 мл.
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Шоколадный кекс в микроволновке за 5 минут
Ингредиенты:
- 4 ст. л. муки
- 4 ст. л. сахара
- 3 ст. л. какао-порошка
- 1/4 ч. л. разрыхлителя теста
- щепотка соли
- 1 яйцо (слегка взбитое)
- 3 ст. л. молока (кофе или воды)
- 1 ст. л. растительного масла
- 1-2 ириски или кусочки шоколада (по желанию)
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Рецепт приготовления:
- В небольшой миске смешайте все ингредиенты, кроме конфет. Перелейте в кружку. Можно замешивать тесто сразу в ней.
- Готовьте в микроволновке на мощности 700 Вт в течение 1 минуты.
- Затем достаньте чашку и добавьте кусочки конфет или шоколада. Верните в микроволновку еще на минуту.
- Дайте немного остыть. Подавайте готовый шоколадный кекс вместе со взбитыми сливками или мороженым.
Напомним, ранее мы делились рецептом постного шоколадного кекса в микроволновке. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить быстрый лимонный кекс с чаю.
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Источник: Сегодня