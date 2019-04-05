Рецепт шоколадных брауни с орехами от Крис Дженнер

У мамы сестер Кардашьян есть фирменный рецепт шоколадных пирожных

Крис Дженнер поделилась рецептом шоколадных пирожных Фото: instagram.com/krisjenner

Старшая из сестер Кардашьян – Кортни – недавно запустила собственный лайфстайл-проект под названием Poosh. Она планирует составить достойную конкуренцию Гвинет Пэлтроу с ее "вредными советами" в Goop.

Недавно на сайте появился рецепт фирменных шоколадных брауни от Крис Дженнер. Мать знаменитых сестер пекла этот десерт течение многих лет. Кортни решила продолжить традицию, и теперь часто готовит такие брауни для своих детей.

Шоколадные брауни от Крис Дженнер

Фото: Ivan Solis

Ингредиенты:

115 г черного шоколада

2 столовые ложки несоленого сливочного масла

4 яйца

2 чайных ложки ванильного экстракта

2 чашки сахара

1 чашка универсальной муки

1/2 чайной ложки соли

Разрыхлитель – 1/2 чайной ложки

1 чашка нарезанных грецких орехов

340 г чипсов из черного шоколада

Сахарная пудра (по желанию)

Рецепт приготовления:

Разогрейте духовку до 165 С. Нарежьте шоколад и масло. Растопите в микроволновке, перемешайте и отложите в сторону. В чаше кухонного комбайна взбейте яйца и ваниль. Постепенно добавьте сахар, муку, разрыхлитель и соль. Взбейте до однородной массы. Медленно добавьте растопленный шоколад и еще раз взбейте. Добавьте грецкие орехи и шоколадную крошку в несколько приемов, каждый раз перемешивая. Вылейте жидкое тесто в подготовленную форму для выпечки и готовьте около 20-25 минут. Готовность проверьте зубочисткой. Когда выпечка остынет, разрежьте ее на квадраты и по желанию посыпьте сахарной пудрой.

Напомним, ранее Кортни Кардашьян похвасталась фигурой в черном бикини.

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