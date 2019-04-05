Рецепт шоколадных брауни с орехами от Крис Дженнер
У мамы сестер Кардашьян есть фирменный рецепт шоколадных пирожных
Старшая из сестер Кардашьян – Кортни – недавно запустила собственный лайфстайл-проект под названием Poosh. Она планирует составить достойную конкуренцию Гвинет Пэлтроу с ее "вредными советами" в Goop.
Недавно на сайте появился рецепт фирменных шоколадных брауни от Крис Дженнер. Мать знаменитых сестер пекла этот десерт течение многих лет. Кортни решила продолжить традицию, и теперь часто готовит такие брауни для своих детей.
Шоколадные брауни от Крис Дженнер
Ингредиенты:
- 115 г черного шоколада
- 2 столовые ложки несоленого сливочного масла
- 4 яйца
- 2 чайных ложки ванильного экстракта
- 2 чашки сахара
- 1 чашка универсальной муки
- 1/2 чайной ложки соли
- Разрыхлитель – 1/2 чайной ложки
- 1 чашка нарезанных грецких орехов
- 340 г чипсов из черного шоколада
- Сахарная пудра (по желанию)
Рецепт приготовления:
- Разогрейте духовку до 165 С.
- Нарежьте шоколад и масло. Растопите в микроволновке, перемешайте и отложите в сторону.
- В чаше кухонного комбайна взбейте яйца и ваниль.
- Постепенно добавьте сахар, муку, разрыхлитель и соль. Взбейте до однородной массы.
- Медленно добавьте растопленный шоколад и еще раз взбейте.
- Добавьте грецкие орехи и шоколадную крошку в несколько приемов, каждый раз перемешивая.
- Вылейте жидкое тесто в подготовленную форму для выпечки и готовьте около 20-25 минут. Готовность проверьте зубочисткой.
- Когда выпечка остынет, разрежьте ее на квадраты и по желанию посыпьте сахарной пудрой.
Напомним, ранее Кортни Кардашьян похвасталась фигурой в черном бикини.
Смотрите видео и узнайте, почему ссорились сестры Кардашьян:
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Источник: Сегодня