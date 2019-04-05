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Рецепт шоколадных брауни с орехами от Крис Дженнер

У мамы сестер Кардашьян есть фирменный рецепт шоколадных пирожных

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:10
Крис Дженнер поделилась рецептом шоколадных пирожных
Крис Дженнер поделилась рецептом шоколадных пирожных
Фото: instagram.com/krisjenner

Старшая из сестер Кардашьян – Кортни – недавно запустила собственный лайфстайл-проект под названием Poosh. Она планирует составить достойную конкуренцию Гвинет Пэлтроу с ее "вредными советами" в Goop. 

Недавно на сайте появился рецепт фирменных шоколадных брауни от Крис Дженнер. Мать знаменитых сестер пекла этот десерт течение многих лет. Кортни решила продолжить традицию, и теперь часто готовит такие брауни для своих детей.

Шоколадные брауни от Крис Дженнер

Фото: Ivan Solis

Ингредиенты:

  • 115 г черного шоколада
  • 2 столовые ложки несоленого сливочного масла
  • 4 яйца
  • 2 чайных ложки ванильного экстракта
  • 2 чашки сахара
  • 1 чашка универсальной муки
  • 1/2 чайной ложки соли
  • Разрыхлитель – 1/2 чайной ложки
  • 1 чашка нарезанных грецких орехов
  • 340 г чипсов из черного шоколада
  • Сахарная пудра (по желанию)

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Рецепт приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 165 С.
  2. Нарежьте шоколад и масло. Растопите в микроволновке, перемешайте и отложите в сторону.
  3. В чаше кухонного комбайна взбейте яйца и ваниль.
  4. Постепенно добавьте сахар, муку, разрыхлитель и соль. Взбейте до однородной массы.
  5. Медленно добавьте растопленный шоколад и еще раз взбейте.
  6. Добавьте грецкие орехи и шоколадную крошку в несколько приемов, каждый раз перемешивая.
  7. Вылейте жидкое тесто в подготовленную форму для выпечки и готовьте около 20-25 минут. Готовность проверьте зубочисткой.
  8. Когда выпечка остынет, разрежьте ее на квадраты и по желанию посыпьте сахарной пудрой.

Напомним, ранее Кортни Кардашьян похвасталась фигурой в черном бикини.

Смотрите видео и узнайте, почему ссорились сестры Кардашьян:

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Источник: Сегодня
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