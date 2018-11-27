Рецепт шведских фрикаделек с клюквенным соусом
Диетический вариант популярного зимнего блюда
Знаменитые шведские фрикадельки непременно подают с клюквенным соусом. Мы поделимся диетическим рецептом этого блюда – без яиц и муки в фарше. На гарнир к фрикаделькам можно подать картофельное пюре или пюре из цветной капусты.
Шведские фрикадельки с клюквенным соусом
Для фрикаделек:
- 850 г свиной шеи или жирной говядины
- 200 г очищенного кабачка или белокочанной капусты
- 100 г репчатого лука
- 1 небольшой пучок укропа
- 2 ч. л. сушеного чеснока
- 2 ч. л. сушеного базилика
- морская соль
- острый молотый перец
- молотый черный перец
Для соуса:
- 300 г крупной замороженной клюквы
- 60 мл кленового сиропа или меда
- цедра 1 апельсина
- 120 мл свежевыжатого апельсинового сока
- экстракт ванили
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Рецепт приготовления:
- Два раза пропустить нарезанное мясо вместе с кабачком или капустой, луком и зеленью через мясорубку со средней решеткой.
- Добавить в фарш специи и соль, хорошо перемешать. Поставить в холодильник на два часа или на ночь.
- Сформировать влажными руками фрикадельки, дать им постоять 10-15 минут при комнатной температуре.
- Обжарить в масле до золотистого цвета, накрыв крышкой, чтобы фрикадельки приготовились внутри. Их также можно довести до готовности в духовке.
- Приготовить соус. Смешать в сотейнике замороженные ягоды с мелко натертой цедрой, кленовым сиропом или медом. Добавить апельсиновый сок и экстракт ванили, перемешать. Проварить до загустения. Попробовать, при необходимости добавить больше сиропа или меда.
- Подавать шведские фрикадельки вместе с клюквенным соусом.
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Источник: "Сегодня"