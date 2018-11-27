Рецепт шведских фрикаделек с клюквенным соусом

Диетический вариант популярного зимнего блюда

Шведские фрикадельки с клюквенным соусом Фото: depositphotos.com

Знаменитые шведские фрикадельки непременно подают с клюквенным соусом. Мы поделимся диетическим рецептом этого блюда – без яиц и муки в фарше. На гарнир к фрикаделькам можно подать картофельное пюре или пюре из цветной капусты.

Шведские фрикадельки с клюквенным соусом

Для фрикаделек:

850 г свиной шеи или жирной говядины

200 г очищенного кабачка или белокочанной капусты

100 г репчатого лука

1 небольшой пучок укропа

2 ч. л. сушеного чеснока

2 ч. л. сушеного базилика

морская соль

острый молотый перец

молотый черный перец

Для соуса:

300 г крупной замороженной клюквы

60 мл кленового сиропа или меда

цедра 1 апельсина

120 мл свежевыжатого апельсинового сока

экстракт ванили

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Рецепт приготовления:

Два раза пропустить нарезанное мясо вместе с кабачком или капустой, луком и зеленью через мясорубку со средней решеткой. Добавить в фарш специи и соль, хорошо перемешать. Поставить в холодильник на два часа или на ночь. Сформировать влажными руками фрикадельки, дать им постоять 10-15 минут при комнатной температуре. Обжарить в масле до золотистого цвета, накрыв крышкой, чтобы фрикадельки приготовились внутри. Их также можно довести до готовности в духовке. Приготовить соус. Смешать в сотейнике замороженные ягоды с мелко натертой цедрой, кленовым сиропом или медом. Добавить апельсиновый сок и экстракт ванили, перемешать. Проварить до загустения. Попробовать, при необходимости добавить больше сиропа или меда. Подавать шведские фрикадельки вместе с клюквенным соусом.

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