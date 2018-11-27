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Рецепт шведских фрикаделек с клюквенным соусом

Диетический вариант популярного зимнего блюда

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 16:55
Шведские фрикадельки с клюквенным соусом Фото: depositphotos.com
Шведские фрикадельки с клюквенным соусом Фото: depositphotos.com

Знаменитые шведские фрикадельки непременно подают с клюквенным соусом. Мы поделимся диетическим рецептом этого блюда – без яиц и муки в фарше. На гарнир к фрикаделькам можно подать картофельное пюре или пюре из цветной капусты.

Шведские фрикадельки с клюквенным соусом

Для фрикаделек:

  • 850 г свиной шеи или жирной говядины
  • 200 г очищенного кабачка или белокочанной капусты
  • 100 г репчатого лука 
  • 1 небольшой пучок укропа
  • 2 ч. л. сушеного чеснока
  • 2 ч. л. сушеного базилика
  • морская соль
  • острый молотый перец
  • молотый черный перец

Для соуса:

  • 300 г крупной замороженной клюквы
  • 60 мл кленового сиропа или меда
  • цедра 1 апельсина
  • 120 мл свежевыжатого апельсинового сока
  • экстракт ванили
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Рецепт приготовления:

  1. Два раза пропустить нарезанное мясо вместе с кабачком или капустой, луком и зеленью через мясорубку со средней решеткой.
  2. Добавить в фарш специи и соль, хорошо перемешать. Поставить в холодильник на два часа или на ночь.
  3. Сформировать влажными руками фрикадельки, дать им постоять 10-15 минут при комнатной температуре. 
  4. Обжарить в масле до золотистого цвета, накрыв крышкой, чтобы фрикадельки приготовились внутри. Их также можно довести до готовности в духовке.
  5. Приготовить соус. Смешать в сотейнике замороженные ягоды с мелко натертой цедрой, кленовым сиропом или медом. Добавить апельсиновый сок и экстракт ванили, перемешать. Проварить до загустения. Попробовать, при необходимости добавить больше сиропа или меда.
  6. Подавать шведские фрикадельки вместе с клюквенным соусом. 

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом лазаньи с фаршем и грибами. Мы также рассказывали, как сделать куриные котлеты с начинкой из сыра и ветчины.

Смотрите видео, как приготовить сытный завтрак из фарша:

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Источник: "Сегодня"
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