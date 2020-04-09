Рецепт сливочной картофельной запеканки с розмарином и сыром

Ароматная запеканка из картофеля в духовке

Если вы любите картофель и хочется чего-то новенького, приготовьте эту вкуснейшую запеканку. Благодаря добавлению сливок и сыра она получается невероятно нежной, а розмарин придает ей восхитительный аромат.

Чтобы тонко нарезать картофель для запеканки, используйте очень острый нож или специальную овощерезку.

Картофельная запеканка в духовке

Запеканка из картофеля Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час 40 минут

Калорийность:

215 ккал на 100 г

Ингредиенты:

4 столовые ложки сливочного масла плюс для смазывания формы

5-6 средних картофелин

1 чайная ложка соли или по вкусу

Свежемолотый черный перец

4 зубчика чеснока, мелко нарезанного

1 средняя луковица, нарезанная мелкими кубиками

225 г сыра комнатной температуры

1 чашка сливок

2 столовые ложки рубленого свежего розмарина

3 стебля зеленого лука, тонко нарезанные

1 чашка тертого пармезана

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Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 ºС. Смажьте маслом форму 20х30 см. Нарежьте картофель очень тонко. Положите его в форму для выпечки и посыпьте 1/2 чайной ложки соли и небольшим количеством перца. В большой сковороде на среднем огне растопите сливочное масло. Добавьте чеснок и лук и жарьте до прозрачности, периодически помешивая, около 5 минут. Добавьте сливочный сыр и готовьте до однородности, примерно 3 минуты. Добавьте 1/2 чайной ложки соли и немного перца. Попробуйте и добавьте специи на свой вкус. Добавьте розмарин и зеленый лук, перемешайте. Наконец, вмешайте 1/2 чашки тертого пармезана. Вылейте сливочную смесь поверх картофеля. Посыпьте остатками пармезана и запекайте до золотисто-коричневого цвета и пузырьков, не менее часа. Дайте постоять 10 минут перед подачей на стол.

Как подавать запеканку

Лучшее дополнение к картофельной запеканке – салат из свежих овощей.

Смотрите видео, как выбрать вкусный картофель:

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