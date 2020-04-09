Рецепт сливочной картофельной запеканки с розмарином и сыром
Ароматная запеканка из картофеля в духовке
Если вы любите картофель и хочется чего-то новенького, приготовьте эту вкуснейшую запеканку. Благодаря добавлению сливок и сыра она получается невероятно нежной, а розмарин придает ей восхитительный аромат.
Чтобы тонко нарезать картофель для запеканки, используйте очень острый нож или специальную овощерезку.
Картофельная запеканка в духовке
Время приготовления:
- 1 час 40 минут
Калорийность:
- 215 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 столовые ложки сливочного масла плюс для смазывания формы
- 5-6 средних картофелин
- 1 чайная ложка соли или по вкусу
- Свежемолотый черный перец
- 4 зубчика чеснока, мелко нарезанного
- 1 средняя луковица, нарезанная мелкими кубиками
- 225 г сыра комнатной температуры
- 1 чашка сливок
- 2 столовые ложки рубленого свежего розмарина
- 3 стебля зеленого лука, тонко нарезанные
- 1 чашка тертого пармезана
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Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 ºС. Смажьте маслом форму 20х30 см.
- Нарежьте картофель очень тонко. Положите его в форму для выпечки и посыпьте 1/2 чайной ложки соли и небольшим количеством перца.
- В большой сковороде на среднем огне растопите сливочное масло. Добавьте чеснок и лук и жарьте до прозрачности, периодически помешивая, около 5 минут.
- Добавьте сливочный сыр и готовьте до однородности, примерно 3 минуты. Добавьте 1/2 чайной ложки соли и немного перца. Попробуйте и добавьте специи на свой вкус.
- Добавьте розмарин и зеленый лук, перемешайте. Наконец, вмешайте 1/2 чашки тертого пармезана.
- Вылейте сливочную смесь поверх картофеля. Посыпьте остатками пармезана и запекайте до золотисто-коричневого цвета и пузырьков, не менее часа.
- Дайте постоять 10 минут перед подачей на стол.
Как подавать запеканку
Лучшее дополнение к картофельной запеканке – салат из свежих овощей.
Смотрите видео, как выбрать вкусный картофель:
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