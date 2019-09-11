Рецепт слоек с мясным фаршем, плавленым сыром и зеленью

Готовим аппетитные пирожки с мясной начинкой

Слойки с мясом и сыром Фото: Depositphotos

Аппетитные слойки с начинкой из мясного фарша, плавленого сыра, лука, чеснока и зелени можно приготовить на завтрак или взять с собой на пикник.

Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:

Фарш для начинки подойдет любой: куриный, говяжий или смешанный. Главное – не пересушить его на сковороде.

Пирожки с мясом в духовке

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 кг слоеного дрожжевого теста

500 г мясного фарша

1 репчатый лук

1-2 дольки чеснока

200 г плавленого сыра

1 яйцо

Соль, молотый перец

Мускатный орех

Травы прованские

Укроп – несколько веточек

Петрушка – несколько веточек

Молоко – для смазывания

Способ приготовления:

Фарш поджарить 5-7 минут на сковороде, разбивая комочки лопаткой. Посолить, поперчить, приправить по вкусу. К фаршу добавить натертый на крупной терке лук, раздавленный чеснок, порезанную зелень и яйцо. Тесто разморозить и слегка раскатать. Разделить на 8-12 частей-квадратов. Выложить начинку по диагонали квадратов, а сверху – сливочный сыр. Сложить пополам, чтобы получились треугольники, и с помощью вилки соединить края. Смазать сверху молоком. Выпекать слойки примерно 30 минут за 200 С до образования золотистой корочки. Переложить пирожки с мясом на тарелку и дать остыть.

Как сделать слойки с мясом вкуснее

После того, как вы смажете слойки молоком, их можно будет посыпать кунжутом, маком, семечками, дроблеными орехами или тертым сыром.

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