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Рецепт слоек с мясным фаршем, плавленым сыром и зеленью

Готовим аппетитные пирожки с мясной начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:59
Слойки с мясом и сыром
Слойки с мясом и сыром
Фото: Depositphotos

Аппетитные слойки с начинкой из мясного фарша, плавленого сыра, лука, чеснока и зелени можно приготовить на завтрак или взять с собой на пикник.

Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:

Фарш для начинки подойдет любой: куриный, говяжий или смешанный. Главное – не пересушить его на сковороде.

Пирожки с мясом в духовке

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 кг слоеного дрожжевого теста
  • 500 г мясного фарша
  • 1 репчатый лук
  • 1-2 дольки чеснока
  • 200 г плавленого сыра
  • 1 яйцо
  • Соль, молотый перец
  • Мускатный орех
  • Травы прованские
  • Укроп – несколько веточек
  • Петрушка – несколько веточек
  • Молоко – для смазывания

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Способ приготовления:

  1. Фарш поджарить 5-7 минут на сковороде, разбивая комочки лопаткой. Посолить, поперчить, приправить по вкусу.
  2. К фаршу добавить натертый на крупной терке лук, раздавленный чеснок, порезанную зелень и яйцо.
  3. Тесто разморозить и слегка раскатать. Разделить на 8-12 частей-квадратов. Выложить начинку по диагонали квадратов, а сверху – сливочный сыр.
  4. Сложить пополам, чтобы получились треугольники, и с помощью вилки соединить края.
  5. Смазать сверху молоком. Выпекать слойки примерно 30 минут за 200 С до образования золотистой корочки.
  6. Переложить пирожки с мясом на тарелку и дать остыть.

Как сделать слойки с мясом вкуснее

После того, как вы смажете слойки молоком, их можно будет посыпать кунжутом, маком, семечками, дроблеными орехами или тертым сыром.

Ранее мы делились рецептом слоек с курицей, беконом и кукурузой. "Сегодня" также писали, как испечь слойки с малиной и белым шоколадом.

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Источник: Сегодня
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