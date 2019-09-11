Рецепт слоек с мясным фаршем, плавленым сыром и зеленью
Готовим аппетитные пирожки с мясной начинкой
Аппетитные слойки с начинкой из мясного фарша, плавленого сыра, лука, чеснока и зелени можно приготовить на завтрак или взять с собой на пикник.
Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:
Фарш для начинки подойдет любой: куриный, говяжий или смешанный. Главное – не пересушить его на сковороде.
Пирожки с мясом в духовке
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 кг слоеного дрожжевого теста
- 500 г мясного фарша
- 1 репчатый лук
- 1-2 дольки чеснока
- 200 г плавленого сыра
- 1 яйцо
- Соль, молотый перец
- Мускатный орех
- Травы прованские
- Укроп – несколько веточек
- Петрушка – несколько веточек
- Молоко – для смазывания
Читайте также:Слойки с творогом, шпинатом и щавелем
Способ приготовления:
- Фарш поджарить 5-7 минут на сковороде, разбивая комочки лопаткой. Посолить, поперчить, приправить по вкусу.
- К фаршу добавить натертый на крупной терке лук, раздавленный чеснок, порезанную зелень и яйцо.
- Тесто разморозить и слегка раскатать. Разделить на 8-12 частей-квадратов. Выложить начинку по диагонали квадратов, а сверху – сливочный сыр.
- Сложить пополам, чтобы получились треугольники, и с помощью вилки соединить края.
- Смазать сверху молоком. Выпекать слойки примерно 30 минут за 200 С до образования золотистой корочки.
- Переложить пирожки с мясом на тарелку и дать остыть.
Как сделать слойки с мясом вкуснее
После того, как вы смажете слойки молоком, их можно будет посыпать кунжутом, маком, семечками, дроблеными орехами или тертым сыром.
Ранее мы делились рецептом слоек с курицей, беконом и кукурузой. "Сегодня" также писали, как испечь слойки с малиной и белым шоколадом.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Еще несколько материалов по теме:Как приготовить свинину с яблоками и черносливом Как приготовить идеальный бисквит: полезные советы и рецепты Картофельная запеканка с фаршем и сыром: рецепт дня Тыквенная каша с рисом и яблоками: простой рецепт на молоке
Источник: Сегодня