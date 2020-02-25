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Рецепт смузи из замороженной смородины и банана

Вкусный и полезный коктейль в блендере

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:45

Для приготовления смузи желательно использовать замороженную или хорошо охлажденную смородину: так вам не придется добавлять лед, который сделает напиток водянистым.

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Кроме этого, лучше подслащивать смузи медом, а не сахаром. Дело в том, что сахар довольно медленно растворяется, и в готовом напитке может неприятно скрипеть на зубах.

Смузи "Смородина-банан"

Смузи с черной смородиной
Смузи с черной смородиной
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Калорийность:

  • 84 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 банана
  • 6 горстей замороженной смородины
  • 1/2 – 1 стакана молока
  • Мед – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Банан почистить и произвольно нарезать.
  2. Сложить банан и замороженные ягоды в чашу блендера и взбить до получения однородной массы.
  3. Добавить мед и молоко по вкусу, еще раз взбить.
  4. Перелить смузи в стаканы и сразу подавать, по желанию украсив листиками мяты, кружочками банана и ягодами.

Чем заменить смородину

Вместо смородины можно взять клубнику, малину, вишню или чернику.

Смотрите видео, как приготовить фруктовые смузи:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить смузи-боул. "Сегодня" также делились рецептом полезного смузи с авокадо и киви.

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Источник: Сегодня
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