Рецепт смузи из замороженной смородины и банана
Вкусный и полезный коктейль в блендере
Для приготовления смузи желательно использовать замороженную или хорошо охлажденную смородину: так вам не придется добавлять лед, который сделает напиток водянистым.
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Кроме этого, лучше подслащивать смузи медом, а не сахаром. Дело в том, что сахар довольно медленно растворяется, и в готовом напитке может неприятно скрипеть на зубах.
Смузи "Смородина-банан"
Время приготовления:
- 5 минут
Калорийность:
- 84 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 банана
- 6 горстей замороженной смородины
- 1/2 – 1 стакана молока
- Мед – по вкусу
Способ приготовления:
- Банан почистить и произвольно нарезать.
- Сложить банан и замороженные ягоды в чашу блендера и взбить до получения однородной массы.
- Добавить мед и молоко по вкусу, еще раз взбить.
- Перелить смузи в стаканы и сразу подавать, по желанию украсив листиками мяты, кружочками банана и ягодами.
Чем заменить смородину
Вместо смородины можно взять клубнику, малину, вишню или чернику.
Смотрите видео, как приготовить фруктовые смузи:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить смузи-боул. "Сегодня" также делились рецептом полезного смузи с авокадо и киви.
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