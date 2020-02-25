Рецепт смузи из замороженной смородины и банана

Вкусный и полезный коктейль в блендере

Для приготовления смузи желательно использовать замороженную или хорошо охлажденную смородину: так вам не придется добавлять лед, который сделает напиток водянистым.

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Кроме этого, лучше подслащивать смузи медом, а не сахаром. Дело в том, что сахар довольно медленно растворяется, и в готовом напитке может неприятно скрипеть на зубах.

Смузи "Смородина-банан"

Смузи с черной смородиной Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Калорийность:

84 ккал на 100 г

Ингредиенты:

4 банана

6 горстей замороженной смородины

1/2 – 1 стакана молока

Мед – по вкусу

Способ приготовления:

Банан почистить и произвольно нарезать. Сложить банан и замороженные ягоды в чашу блендера и взбить до получения однородной массы. Добавить мед и молоко по вкусу, еще раз взбить. Перелить смузи в стаканы и сразу подавать, по желанию украсив листиками мяты, кружочками банана и ягодами.

Чем заменить смородину

Вместо смородины можно взять клубнику, малину, вишню или чернику.

Смотрите видео, как приготовить фруктовые смузи:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить смузи-боул. "Сегодня" также делились рецептом полезного смузи с авокадо и киви.

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