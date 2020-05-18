Рецепт сочных бараньих ребрышек с рукколой и редисом от Юлии Высоцкой

Готовим вкусные бараньи ребрышки на сковороде гриль

Май – сезон молодой баранины. А это значит, что самое время побаловать себя сытным и ароматным мясным блюдом по рецепту Юлии Высоцкой.

Вам понадобится свежие бараньи ребрышки хорошего качества, немного овощей, специй и хорошая сковорода гриль. Всего полчаса – и потрясающе аппетитное весеннее блюдо готово.

Бараньи ребрышки с рукколой и редисом

Бараньи ребрышки с горошком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

564 ккал на порцию

Ингредиенты:

400 г бараньих ребрышек

150 г замороженного зеленого горошка

150 г редиса

1 горсть рукколы

1/2 шт. лимона

2 ст. л. оливкового масла extra virgin

1 щепотка перца черного свежемолотого

1 щепотка морской соли

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Для маринада:

3 веточки тимьяна

3 ст. л. оливкового масла extra virgin

1 щепотка молотой зиры

1 щепотка паприки острой копченой

1/4 ч. л. морской соли

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Способ приготовления:

Бараньи ребрышки выложить в миску, добавить 3 ст. ложки оливкового масла, листья тимьяна, молотую зиру и паприку, посолить и оставить мариноваться на 10–15 минут. Зеленый горошек разморозить, выложить в кастрюлю с кипящей водой и бланшировать несколько минут, затем откинуть на дуршлаг и промыть очень холодной водой. Редис нарезать тонкими кружками. Из половинки лимона выжать сок. Сильно разогреть сковороду гриль, выложить маринованные бараньи ребрышки и обжаривать с двух сторон до готовности.

Как подавать блюдо

На большую тарелку выложить редиску, зеленый горошек и руколу, все посолить, поперчить, полить оливковым маслом и лимонным соком. Сверху разложить готовые ребрышки.

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