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Рецепт сочных бараньих ребрышек с рукколой и редисом от Юлии Высоцкой

Готовим вкусные бараньи ребрышки на сковороде гриль

Ирина Павлина
Сегодня, 18:07

Май – сезон молодой баранины. А это значит, что самое время побаловать себя сытным и ароматным мясным блюдом по рецепту Юлии Высоцкой.

Вам понадобится свежие бараньи ребрышки хорошего качества, немного овощей, специй и хорошая сковорода гриль. Всего полчаса – и потрясающе аппетитное весеннее блюдо готово.

Бараньи ребрышки с рукколой и редисом

Бараньи ребрышки с горошком
Бараньи ребрышки с горошком
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 564 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • 400 г бараньих ребрышек
  • 150 г замороженного зеленого горошка
  • 150 г редиса
  • 1 горсть рукколы
  • 1/2 шт. лимона
  • 2 ст. л. оливкового масла extra virgin
  • 1 щепотка перца черного свежемолотого
  • 1 щепотка морской соли

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Для маринада:

  • 3 веточки тимьяна
  • 3 ст. л. оливкового масла extra virgin
  • 1 щепотка молотой зиры
  • 1 щепотка паприки острой копченой
  • 1/4 ч. л. морской соли

Смотрите видео, где найти идеальную баранину для шашлыка:

Способ приготовления:

  1. Бараньи ребрышки выложить в миску, добавить 3 ст. ложки оливкового масла, листья тимьяна, молотую зиру и паприку, посолить и оставить мариноваться на 10–15 минут.
  2. Зеленый горошек разморозить, выложить в кастрюлю с кипящей водой и бланшировать несколько минут, затем откинуть на дуршлаг и промыть очень холодной водой.
  3. Редис нарезать тонкими кружками.
  4. Из половинки лимона выжать сок.
  5. Сильно разогреть сковороду гриль, выложить маринованные бараньи ребрышки и обжаривать с двух сторон до готовности.

Как подавать блюдо

На большую тарелку выложить редиску, зеленый горошек и руколу, все посолить, поперчить, полить оливковым маслом и лимонным соком. Сверху разложить готовые ребрышки.

Напомним, ранее мы писали, как сделать вкусный шашлык из баранины. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как сварить шурпу из баранины на костре.

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Источник: Сегодня
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