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Рецепт молодых кабачков на гриле с зеленью и чесноком

Сегодня, 16:47

Готовим кабачки на гриле в ароматном маринаде

Жареные кабачки на гриле – это отличная самостоятельная закуска и прекрасный гарнир к мясу, птице или рыбе. Вам нужно будет нарезать овощи кружочками, замариновать и обжарить на гриле или на сковороде гриль.

Для приготовления желательно выбирать молодые овощи небольшого размера. У них самая тонкая кожица и нет жестких семян.

Кабачки на гриле с чесноком и лимоном

Кабачки на гриле кружочками
Кабачки на гриле кружочками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3 часа

Калорийность:

  • 24 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 молодых кабачка
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 2 ст.л. лимонного сока
  • 4 зубчика чеснока
  • 1/2 ч.л. крупной морской соли
  • 1/2 ч.л. смеси молотых перцев
  • Несколько веточек петрушки
  • Бальзамический уксус – по желанию

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Способ приготовления:

  1. Вымыть и нарезать кабачки кружочками толщиной 5-7 мм.
  2. В большой миске тщательно смешать оливковое масло, лимонный сок, чеснок, выдавленный через пресс, морскую соль и молотый перец.
  3. Добавить в получившуюся смесь кабачки и тщательно перемешать, чтобы все кружочки были покрыты заправкой. Накрыть миску и оставить мариноваться минимум на два часа.
  4. Хорошо разогреть гриль или сковороду гриль. Используя щипцы, поместить сверху кабачки.
  5. Обжаривать приблизительно 4-5 минут на каждой стороне.

Как подавать кабачки на гриле

Переложить кабачки на тарелку. Посыпать солью, перцем и нарезанной зеленью. По желанию сбрызнуть блюдо соком лимона и бальзамическим уксусом.

Смотрите видео, как жарить овощи на гриле:

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как приготовить кабачки на сковороде. Кроме этого, мы делились рецептом овощей на гриле по-армянски.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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Источник: Сегодня
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