Рецепт молодых кабачков на гриле с зеленью и чесноком
Готовим кабачки на гриле в ароматном маринаде
Жареные кабачки на гриле – это отличная самостоятельная закуска и прекрасный гарнир к мясу, птице или рыбе. Вам нужно будет нарезать овощи кружочками, замариновать и обжарить на гриле или на сковороде гриль.
Для приготовления желательно выбирать молодые овощи небольшого размера. У них самая тонкая кожица и нет жестких семян.
Кабачки на гриле с чесноком и лимоном
Время приготовления:
- 3 часа
Калорийность:
- 24 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 молодых кабачка
- 2 ст.л. оливкового масла
- 2 ст.л. лимонного сока
- 4 зубчика чеснока
- 1/2 ч.л. крупной морской соли
- 1/2 ч.л. смеси молотых перцев
- Несколько веточек петрушки
- Бальзамический уксус – по желанию
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Способ приготовления:
- Вымыть и нарезать кабачки кружочками толщиной 5-7 мм.
- В большой миске тщательно смешать оливковое масло, лимонный сок, чеснок, выдавленный через пресс, морскую соль и молотый перец.
- Добавить в получившуюся смесь кабачки и тщательно перемешать, чтобы все кружочки были покрыты заправкой. Накрыть миску и оставить мариноваться минимум на два часа.
- Хорошо разогреть гриль или сковороду гриль. Используя щипцы, поместить сверху кабачки.
- Обжаривать приблизительно 4-5 минут на каждой стороне.
Как подавать кабачки на гриле
Переложить кабачки на тарелку. Посыпать солью, перцем и нарезанной зеленью. По желанию сбрызнуть блюдо соком лимона и бальзамическим уксусом.
Смотрите видео, как жарить овощи на гриле:
Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как приготовить кабачки на сковороде. Кроме этого, мы делились рецептом овощей на гриле по-армянски.
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