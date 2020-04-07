Рецепт сочных куриных рулетов с грибами на гриле
Готовим быструю горячую закуску из филе
Рулетики из куриного филе с жареными грибами и луком получаются очень сочными и нежными. Этот простой рецепт превратит любой обед или ужин в праздничный.
Блюдо можно подавать вместе с рисом, запеченным картофелем или просто с листовым салатом, сбрызнутым оливковым маслом.
Куриные рулеты на гриле с грибами
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 193 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- 200 г грибов
- 1-2 головки лука
- Соль, перец – по вкусу
- Растительное масло – для обжаривания
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Способ приготовления:
- Нарезать филе пластинками, отбить, посолить и поперчить.
- Обжарить до готовности лук с грибами на сковороде с добавлением небольшого количества растительного масла.
- Начинку завернуть в пластинки филе, завязать нитками и выложить на прижимной гриль.
- Накрыть и готовить примерно 15 минут.
Как подавать куриные рулеты
Дать филе немного остыть, снять нитки и подавать с любым гарниром на ваш вкус.
Смотрите видео, как приготовить диетическое куриное филе:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриные рулетики с черносливом и грибным соусом. "Сегодня" также делились рецептом рулета из индейки с базиликом и орехами.
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