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Рецепт сочных куриных рулетов с грибами на гриле

Готовим быструю горячую закуску из филе

Ирина Павлина
Сегодня, 18:41

Рулетики из куриного филе с жареными грибами и луком получаются очень сочными и нежными. Этот простой рецепт превратит любой обед или ужин в праздничный.

Блюдо можно подавать вместе с рисом, запеченным картофелем или просто с листовым салатом, сбрызнутым оливковым маслом.

Куриные рулеты на гриле с грибами

Куриное филе с грибами
Куриное филе с грибами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 193 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе
  • 200 г грибов
  • 1-2 головки лука
  • Соль, перец – по вкусу
  • Растительное масло – для обжаривания

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Способ приготовления:

  1. Нарезать филе пластинками, отбить, посолить и поперчить.
  2. Обжарить до готовности лук с грибами на сковороде с добавлением небольшого количества растительного масла.
  3. Начинку завернуть в пластинки филе, завязать нитками и выложить на прижимной гриль.
  4. Накрыть и готовить примерно 15 минут.

Как подавать куриные рулеты

Дать филе немного остыть, снять нитки и подавать с любым гарниром на ваш вкус.

Смотрите видео, как приготовить диетическое куриное филе:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриные рулетики с черносливом и грибным соусом. "Сегодня" также делились рецептом рулета из индейки с базиликом и орехами.

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Источник: Сегодня
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