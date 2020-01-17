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Рецепт согревающего имбирного чая с клюквой

Готовим чай от простуды с имбирем и ягодами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Имбирный чай с клюквой
Имбирный чай с клюквой
Фото: Depositphotos

Имбирь и клюква очень полезны. Корень имбиря обладает противовоспалительными свойствами и укрепляет иммунитет, а клюква повышает работоспособность и снижает уровень холестерина в крови.

Смотрите видео, как приготовить имбирные леденцы от кашля:

Чтобы согреться зимой, приготовьте вкусный чай из клюквы и имбиря с медом. Такой напиток понравится всем членам семьи.

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Клюквенно-имбирный чай

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 14 ккал на 100 мл

Ингредиенты:

  • Клюква – 300 г
  • Вода – 1,5 л
  • Мед – по вкусу
  • Корень имбиря – кусочек около 2 см

Способ приготовления:

  1. Вскипятить воду в кастрюле, добавить клюкву и нарезанный имбирь, снова довести до кипения и варить 5-7 минут.
  2. Снять кастрюлю с огня, процедить напиток через сито, имбирь вынуть, ягоды протереть, пюре добавить в отвар, жмых выбросить.
  3. Добавить мед по вкусу и размешать.

Как подавать чай с клюквой и имбирем

Пить чай теплым или комнатной температуры.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить маринованный имбирь. "Сегодня" также рассказывали, как сделать имбирный лимонад.

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Источник: Сегодня
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