Рецепт согревающего имбирного чая с клюквой
Готовим чай от простуды с имбирем и ягодами
Имбирь и клюква очень полезны. Корень имбиря обладает противовоспалительными свойствами и укрепляет иммунитет, а клюква повышает работоспособность и снижает уровень холестерина в крови.
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Чтобы согреться зимой, приготовьте вкусный чай из клюквы и имбиря с медом. Такой напиток понравится всем членам семьи.
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Клюквенно-имбирный чай
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 14 ккал на 100 мл
Ингредиенты:
- Клюква – 300 г
- Вода – 1,5 л
- Мед – по вкусу
- Корень имбиря – кусочек около 2 см
Способ приготовления:
- Вскипятить воду в кастрюле, добавить клюкву и нарезанный имбирь, снова довести до кипения и варить 5-7 минут.
- Снять кастрюлю с огня, процедить напиток через сито, имбирь вынуть, ягоды протереть, пюре добавить в отвар, жмых выбросить.
- Добавить мед по вкусу и размешать.
Как подавать чай с клюквой и имбирем
Пить чай теплым или комнатной температуры.
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