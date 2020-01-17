Рецепт согревающего имбирного чая с клюквой

Готовим чай от простуды с имбирем и ягодами

Имбирный чай с клюквой Фото: Depositphotos

Имбирь и клюква очень полезны. Корень имбиря обладает противовоспалительными свойствами и укрепляет иммунитет, а клюква повышает работоспособность и снижает уровень холестерина в крови.

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Чтобы согреться зимой, приготовьте вкусный чай из клюквы и имбиря с медом. Такой напиток понравится всем членам семьи.

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Клюквенно-имбирный чай

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

14 ккал на 100 мл

Ингредиенты:

Клюква – 300 г

Вода – 1,5 л

Мед – по вкусу

Корень имбиря – кусочек около 2 см

Способ приготовления:

Вскипятить воду в кастрюле, добавить клюкву и нарезанный имбирь, снова довести до кипения и варить 5-7 минут. Снять кастрюлю с огня, процедить напиток через сито, имбирь вынуть, ягоды протереть, пюре добавить в отвар, жмых выбросить. Добавить мед по вкусу и размешать.

Как подавать чай с клюквой и имбирем

Пить чай теплым или комнатной температуры.

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