Рецепт согревающего картофельного супа с имбирем
Такое блюдо – отличное решение для холодного дождливого дня
Ароматный и нежный крем-суп из картофеля с имбирем согреет вас в прохладную погоду. Для него нужно минимум ингредиентов, которые вы без труда найдете в ближайшем супермаркете. Еще одна хорошая новость: такой суп готовится очень быстро.
Картофельный крем-суп с имбирем
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 50 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 крупных картофелины
- Лук-порей – 1 стебель
- Корень имбиря, натертый на мелкой терке – 3 ст.л.
- Мясной бульон – 150-200 мл
- Сливки – 2 ст.л.
- Сливочное масло – 10 г
- Соль, черный перец по вкусу
Читайте также:Как сделать жаркое из свинины с картофелем и грибами
Способ приготовления:
- Картофель очистить, вымыть и нарезать кубиками. Варить на среднем огне 15-20 минут.
- Пока варится картофель, лук-порей разрезать вдоль, тщательно промыть и нарезать небольшими полукольцами.
- Обжарить на сливочном масле 2 минуты. Добавить имбирь, жарить еще 3 минуты.
- Слить картофельный отвар.
- Картофель и луково-имбирную смесь пюрировать с помощью блендера.
- Протереть через сито, добавить бульон и перемешать.
- Добавить сливки, соль и перец по вкусу, перемешать и еще раз хорошенько разогреть, но не кипятить.
Как подавать суп
Картофельный крем-суп можно дополнить чесночным гренками.
Смотрите видео, как приготовить картофель в беконе:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить жаркое из свинины с картофелем и грибами, а также делились рецептом хрустящих картофельных оладий.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное