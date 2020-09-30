Рецепт согревающего картофельного супа с имбирем

Такое блюдо – отличное решение для холодного дождливого дня

Ароматный и нежный крем-суп из картофеля с имбирем согреет вас в прохладную погоду. Для него нужно минимум ингредиентов, которые вы без труда найдете в ближайшем супермаркете. Еще одна хорошая новость: такой суп готовится очень быстро.

Картофельный крем-суп с имбирем

Картофельный суп-пюре Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

50 ккал на 100 г

Ингредиенты:

4 крупных картофелины

Лук-порей – 1 стебель

Корень имбиря, натертый на мелкой терке – 3 ст.л.

Мясной бульон – 150-200 мл

Сливки – 2 ст.л.

Сливочное масло – 10 г

Соль, черный перец по вкусу

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Способ приготовления:

Картофель очистить, вымыть и нарезать кубиками. Варить на среднем огне 15-20 минут. Пока варится картофель, лук-порей разрезать вдоль, тщательно промыть и нарезать небольшими полукольцами. Обжарить на сливочном масле 2 минуты. Добавить имбирь, жарить еще 3 минуты. Слить картофельный отвар. Картофель и луково-имбирную смесь пюрировать с помощью блендера. Протереть через сито, добавить бульон и перемешать. Добавить сливки, соль и перец по вкусу, перемешать и еще раз хорошенько разогреть, но не кипятить.

Как подавать суп

Картофельный крем-суп можно дополнить чесночным гренками.

Смотрите видео, как приготовить картофель в беконе:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить жаркое из свинины с картофелем и грибами, а также делились рецептом хрустящих картофельных оладий.

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