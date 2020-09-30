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Рецепт согревающего картофельного супа с имбирем

Сегодня, 18:55

Такое блюдо – отличное решение для холодного дождливого дня

Ароматный и нежный крем-суп из картофеля с имбирем согреет вас в прохладную погоду. Для него нужно минимум ингредиентов, которые вы без труда найдете в ближайшем супермаркете. Еще одна хорошая новость: такой суп готовится очень быстро.

Картофельный крем-суп с имбирем

Картофельный суп-пюре
Картофельный суп-пюре
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 50 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 крупных картофелины
  • Лук-порей – 1 стебель
  • Корень имбиря, натертый на мелкой терке – 3 ст.л.
  • Мясной бульон – 150-200 мл
  • Сливки – 2 ст.л.
  • Сливочное масло – 10 г
  • Соль, черный перец по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Картофель очистить, вымыть и нарезать кубиками. Варить на среднем огне 15-20 минут.
  2. Пока варится картофель, лук-порей разрезать вдоль, тщательно промыть и нарезать небольшими полукольцами.
  3. Обжарить на сливочном масле 2 минуты. Добавить имбирь, жарить еще 3 минуты.
  4. Слить картофельный отвар.
  5. Картофель и луково-имбирную смесь пюрировать с помощью блендера.
  6. Протереть через сито, добавить бульон и перемешать.
  7. Добавить сливки, соль и перец по вкусу, перемешать и еще раз хорошенько разогреть, но не кипятить.

Как подавать суп

Картофельный крем-суп можно дополнить чесночным гренками.

Смотрите видео, как приготовить картофель в беконе:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить жаркое из свинины с картофелем и грибами, а также делились рецептом хрустящих картофельных оладий.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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