Рецепт сытного пирога с индейкой, сыром и помидорами от Юлии Высоцкой

Готовим несладкий пирог в духовке

Киш с индейкой и сыром Фото: Depositphotos

Несладкий пирог — прекрасный вариант для обеда или ужина. Юлия Высоцкая предлагает испечь сытный киш с индейкой, сыром и помидорами черри.

Смотрите видео, как приготовить киш с брокколи:

Когда будете формировать основу, убедитесь, что угол у бортика формы по толщине получается таким же, как и весь остальной корж, иначе тесто пропечется неравномерно.

Киш с индейкой и сыром

Время приготовления:

1 час 10 минут

Калорийность:

736 ккал на порцию

Ингредиенты:

Мука — 300 г

Холодное сливочное масло — 140 г

Ледяная вода — 90 мл

Соль — 1 щепотка

Сахар — 1 ст. л.

Уксус — 1 ст. л.

Для начинки:

Лук репчатый — 1 шт.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик

Яйца куриные — 3 шт.

Соль — по вкусу

Сливки жирные — 250 мл

Чеддер — 200 г

Филе индейки — 450 г

Перец — по вкусу

Помидоры черри — 10 шт.

Способ приготовления:

В чашу для измельчения всыпать муку. Нарезать кубиком холодное сливочное масло, добавить к муке. Туда же добавить 30 мл ледяной воды, соль, сахар и уксус. Все измельчить, в процессе постепенно ввести оставшуюся ледяную воду. Тесто выложить в форму для выпекания, быстро и равномерно распределить, сделать бортики. На тесто выложить пергамент, сверху заполнить форму бобами — используйте 1–1,5 кг. Корж выпекать при 180°С в течение 20 минут, почти до готовности. Разогреть сковороду с оливковым маслом. Мелко нарезать лук, слегка обжарить. Чеснок измельчить, добавить в луку, обжарить все до золотистого цвета. В миске взбить яйца с солью, затем влить сливки и снова взбить смесь. Всыпать 150 г тертого чеддера, все перемешать. Предварительно приготовить филе индейки — можете отварить, потушить или запечь. Также можно использовать уже готовую продукцию. Мясо измельчить, добавить к яичной смеси вместе с обжаренным луком и чесноком. Посолить, поперчить и перемешать. Корж вынуть из духовки, убрать бобы,выложить начинку. Украсить пирог нарезанными помидорами черри, сверху посыпать оставшимся чеддером. Киш поставить в духовку на 25-30 минут, выпекать до готовности.

Совет от Юлии Высоцкой

Начинка для киша может быть любой, используйте все, что есть у вас под рукой, к примеру семгу или шпинат. Вместо чеддера подойдет маасдам, а также голландский и пошехонский сыры.

Напомним, ранее мы делились рецептом киша с помидорами черри и спаржей. "Сегодня" также писали, как приготовить киш с курицей и овощами.

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