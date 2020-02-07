Рецепт сытного пирога с индейкой, сыром и помидорами от Юлии Высоцкой
Готовим несладкий пирог в духовке
Несладкий пирог — прекрасный вариант для обеда или ужина. Юлия Высоцкая предлагает испечь сытный киш с индейкой, сыром и помидорами черри.
Смотрите видео, как приготовить киш с брокколи:
Когда будете формировать основу, убедитесь, что угол у бортика формы по толщине получается таким же, как и весь остальной корж, иначе тесто пропечется неравномерно.
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Киш с индейкой и сыром
Время приготовления:
- 1 час 10 минут
Калорийность:
- 736 ккал на порцию
Ингредиенты:
- Мука — 300 г
- Холодное сливочное масло — 140 г
- Ледяная вода — 90 мл
- Соль — 1 щепотка
- Сахар — 1 ст. л.
- Уксус — 1 ст. л.
Для начинки:
- Лук репчатый — 1 шт.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Чеснок — 1 зубчик
- Яйца куриные — 3 шт.
- Соль — по вкусу
- Сливки жирные — 250 мл
- Чеддер — 200 г
- Филе индейки — 450 г
- Перец — по вкусу
- Помидоры черри — 10 шт.
Способ приготовления:
- В чашу для измельчения всыпать муку. Нарезать кубиком холодное сливочное масло, добавить к муке.
- Туда же добавить 30 мл ледяной воды, соль, сахар и уксус. Все измельчить, в процессе постепенно ввести оставшуюся ледяную воду.
- Тесто выложить в форму для выпекания, быстро и равномерно распределить, сделать бортики.
- На тесто выложить пергамент, сверху заполнить форму бобами — используйте 1–1,5 кг. Корж выпекать при 180°С в течение 20 минут, почти до готовности.
- Разогреть сковороду с оливковым маслом. Мелко нарезать лук, слегка обжарить.
- Чеснок измельчить, добавить в луку, обжарить все до золотистого цвета.
- В миске взбить яйца с солью, затем влить сливки и снова взбить смесь. Всыпать 150 г тертого чеддера, все перемешать.
- Предварительно приготовить филе индейки — можете отварить, потушить или запечь. Также можно использовать уже готовую продукцию. Мясо измельчить, добавить к яичной смеси вместе с обжаренным луком и чесноком. Посолить, поперчить и перемешать.
- Корж вынуть из духовки, убрать бобы,выложить начинку. Украсить пирог нарезанными помидорами черри, сверху посыпать оставшимся чеддером.
- Киш поставить в духовку на 25-30 минут, выпекать до готовности.
Совет от Юлии Высоцкой
Начинка для киша может быть любой, используйте все, что есть у вас под рукой, к примеру семгу или шпинат. Вместо чеддера подойдет маасдам, а также голландский и пошехонский сыры.
Напомним, ранее мы делились рецептом киша с помидорами черри и спаржей. "Сегодня" также писали, как приготовить киш с курицей и овощами.
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