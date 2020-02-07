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Рецепт сытного пирога с индейкой, сыром и помидорами от Юлии Высоцкой

Готовим несладкий пирог в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:04
Киш с индейкой и сыром
Киш с индейкой и сыром
Фото: Depositphotos

Несладкий пирог — прекрасный вариант для обеда или ужина. Юлия Высоцкая предлагает испечь сытный киш с индейкой, сыром и помидорами черри.

Смотрите видео, как приготовить киш с брокколи:

Когда будете формировать основу, убедитесь, что угол у бортика формы по толщине получается таким же, как и весь остальной корж, иначе тесто пропечется неравномерно.

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Киш с индейкой и сыром

Время приготовления:

  • 1 час 10 минут

Калорийность:

  • 736 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • Мука — 300 г
  • Холодное сливочное масло — 140 г
  • Ледяная вода — 90 мл
  • Соль — 1 щепотка
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Уксус — 1 ст. л.

Для начинки:

  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Яйца куриные — 3 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Сливки жирные — 250 мл
  • Чеддер — 200 г
  • Филе индейки — 450 г
  • Перец — по вкусу
  • Помидоры черри — 10 шт.

Способ приготовления:

  1. В чашу для измельчения всыпать муку. Нарезать кубиком холодное сливочное масло, добавить к муке.
  2. Туда же добавить 30 мл ледяной воды, соль, сахар и уксус. Все измельчить, в процессе постепенно ввести оставшуюся ледяную воду.
  3. Тесто выложить в форму для выпекания, быстро и равномерно распределить, сделать бортики.
  4. На тесто выложить пергамент, сверху заполнить форму бобами — используйте 1–1,5 кг. Корж выпекать при 180°С в течение 20 минут, почти до готовности.
  5. Разогреть сковороду с оливковым маслом. Мелко нарезать лук, слегка обжарить.
  6. Чеснок измельчить, добавить в луку, обжарить все до золотистого цвета.
  7. В миске взбить яйца с солью, затем влить сливки и снова взбить смесь. Всыпать 150 г тертого чеддера, все перемешать.
  8. Предварительно приготовить филе индейки — можете отварить, потушить или запечь. Также можно использовать уже готовую продукцию. Мясо измельчить, добавить к яичной смеси вместе с обжаренным луком и чесноком. Посолить, поперчить и перемешать.
  9. Корж вынуть из духовки, убрать бобы,выложить начинку. Украсить пирог нарезанными помидорами черри, сверху посыпать оставшимся чеддером.
  10. Киш поставить в духовку на 25-30 минут, выпекать до готовности.

Совет от Юлии Высоцкой

Начинка для киша может быть любой, используйте все, что есть у вас под рукой, к примеру семгу или шпинат. Вместо чеддера подойдет маасдам, а также голландский и пошехонский сыры.

Напомним, ранее мы делились рецептом киша с помидорами черри и спаржей. "Сегодня" также писали, как приготовить киш с курицей и овощами.

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Источник: Сегодня
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