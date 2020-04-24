Рецепт сытного пирога с лососем, картофелем и помидорами

Такой пирог можно испечь на завтрак

Этот рыбный пирог – идеальное сочетание мягкого теста, сочного лосося и нежной заливки. Помидоры придают блюду свежесть, а вареный картофель делает его очень сытным.

Пирог можно подавать к столу как теплым, так и охлажденным – все зависит от ваших предпочтений.

Пирог с лососем и картошкой

Пирог с лососем и картошкой Фото: freepik.com

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

251 ккал на 100 г

Ингредиенты:

225 г песочного теста

4 яйца

175 г копченого лосося

100 г нарезанных коктейльных помидоров

100 г отварного нарезанного картофеля

1 ст.л. свежего нарезанного укропа

200 мл сметаны или сливок

Щепотка мускатного ореха

Соль и черный перец

Листья зеленого салата – для украшения

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Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 ºC. Раскатайте тесто для пирога в круг диаметром 25 см. Выложите тесто в форму, положите сверху специальная бумага и засыпьте туда груз: сухой горох или фасоль. Выпекайте в духовке 20 минут. Снимите груз, смажьте тесто взбитым яйцом и оставьте в духовке еще на 5 минут до золотистой корочки. Разложите по тесту нарезанный лосось, помидоры и картофель. В миске взбейте яйца, укроп, мускатный орех, приправьте солью и перцем и вылейте смесь на пирог. Положите форму в духовку и запекайте 30-40 минут.

Как подавать выпечку

Охладите пирог, украсьте салатом и подавайте на стол.

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