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Рецепт сытного пирога с лососем, картофелем и помидорами

Такой пирог можно испечь на завтрак

Ирина Павлина
Сегодня, 15:00

Этот рыбный пирог – идеальное сочетание мягкого теста, сочного лосося и нежной заливки. Помидоры придают блюду свежесть, а вареный картофель делает его очень сытным.

Пирог можно подавать к столу как теплым, так и охлажденным – все зависит от ваших предпочтений.

Пирог с лососем и картошкой

Пирог с лососем и картошкой
Пирог с лососем и картошкой
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 251 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 225 г песочного теста
  • 4 яйца
  • 175 г копченого лосося
  • 100 г нарезанных коктейльных помидоров
  • 100 г отварного нарезанного картофеля
  • 1 ст.л. свежего нарезанного укропа
  • 200 мл сметаны или сливок
  • Щепотка мускатного ореха
  • Соль и черный перец
  • Листья зеленого салата – для украшения

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Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 ºC. Раскатайте тесто для пирога в круг диаметром 25 см.
  2. Выложите тесто в форму, положите сверху специальная бумага и засыпьте туда груз: сухой горох или фасоль. Выпекайте в духовке 20 минут.
  3. Снимите груз, смажьте тесто взбитым яйцом и оставьте в духовке еще на 5 минут до золотистой корочки.
  4. Разложите по тесту нарезанный лосось, помидоры и картофель.
  5. В миске взбейте яйца, укроп, мускатный орех, приправьте солью и перцем и вылейте смесь на пирог.
  6. Положите форму в духовку и запекайте 30-40 минут.

Как подавать выпечку

Охладите пирог, украсьте салатом и подавайте на стол.

Смотрите видео, как испечь киш с брокколи:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить слоеный пирог с лососем и грибами. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как испечь киш с курицей и кабачками.

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Источник: Сегодня
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