Рецепт сытного пирога с лососем, картофелем и помидорами
Такой пирог можно испечь на завтрак
Этот рыбный пирог – идеальное сочетание мягкого теста, сочного лосося и нежной заливки. Помидоры придают блюду свежесть, а вареный картофель делает его очень сытным.
Пирог можно подавать к столу как теплым, так и охлажденным – все зависит от ваших предпочтений.
Пирог с лососем и картошкой
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 251 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 225 г песочного теста
- 4 яйца
- 175 г копченого лосося
- 100 г нарезанных коктейльных помидоров
- 100 г отварного нарезанного картофеля
- 1 ст.л. свежего нарезанного укропа
- 200 мл сметаны или сливок
- Щепотка мускатного ореха
- Соль и черный перец
- Листья зеленого салата – для украшения
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Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 ºC. Раскатайте тесто для пирога в круг диаметром 25 см.
- Выложите тесто в форму, положите сверху специальная бумага и засыпьте туда груз: сухой горох или фасоль. Выпекайте в духовке 20 минут.
- Снимите груз, смажьте тесто взбитым яйцом и оставьте в духовке еще на 5 минут до золотистой корочки.
- Разложите по тесту нарезанный лосось, помидоры и картофель.
- В миске взбейте яйца, укроп, мускатный орех, приправьте солью и перцем и вылейте смесь на пирог.
- Положите форму в духовку и запекайте 30-40 минут.
Как подавать выпечку
Охладите пирог, украсьте салатом и подавайте на стол.
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Напомним, ранее мы писали, как приготовить слоеный пирог с лососем и грибами. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как испечь киш с курицей и кабачками.
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Источник: Сегодня