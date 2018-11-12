Рецепт сытного ужина: телячья корейка в духовке
Лучший рецепт мяса на кости
Запеченное мясо в духовке – это вкусный ужин, который требует минимум ингредиентов и усилий. Подавайте его вместе с помидорами черри, перцем чили и хорошим красным вином.
Телячья корейка в духовке
Ингредиенты:
- 1 кг телячьей корейки
- сок 1 лимона
- несколько веточек тимьяна
- 1 головка чеснока
- 5 ст.л. оливкового масла
- соль, перец
Рецепт приготовления:
- Телятину хорошо промываем и обсушиваем бумажным полотенцем.
- Смешиваем сок лимона, оливковое масло, соль, перец. Хорошенько смазываем смесью весь кусочек мяса, даем постоять в маринаде минимум 30 минут. Можно отправить на всю ночь в холодильник.
- Чеснок целиком моем проточной водой и обсушиваем.
- На противень кладем мясо, головку чеснока целиком, несколько веточек тимьяна и отправляем все в духовку на 60 минут при 180 градусах. Если активно выделяется сок из мяса – поливаем им периодически весь кусочек. Если хочется кусочек более румяный и сухой – запекаем дольше. После приготовления даем мясу "отдохнуть".
- Подаем телячью корейку горячей или холодной.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить тушеную говядину с помидорами. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить бефстроганов.
Смотрите видео, как приготовить гречневый гарнир по рецепту Григория Германа:
Еще несколько материалов по теме:Идея для ужина: тушеная свинина с картофелем в горшочке Мясные рулетики на шпажках с изюмом и орехами: рецепт Юлии Высоцкой Тушеный кролик по-мальтийски: рецепт Григория Германа Телятина с овощами по-итальянски: рецепт Юлии Высоцкой
Источник: receptam.net