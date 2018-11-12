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Рецепт сытного ужина: телячья корейка в духовке

Лучший рецепт мяса на кости

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:04
Телячья корейка в духовке Фото: receptam.net
Телячья корейка в духовке Фото: receptam.net

Запеченное мясо в духовке – это вкусный ужин, который требует минимум ингредиентов и усилий. Подавайте его вместе с помидорами черри, перцем чили и хорошим красным вином.

Телячья корейка в духовке

Ингредиенты:

  • 1 кг телячьей корейки
  • сок 1 лимона
  • несколько веточек тимьяна
  • 1 головка чеснока
  • 5 ст.л. оливкового масла
  • соль, перец
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Рецепт приготовления:

  1. Телятину хорошо промываем и обсушиваем бумажным полотенцем.
  2. Смешиваем сок лимона, оливковое масло, соль, перец. Хорошенько смазываем смесью весь кусочек мяса, даем постоять в маринаде минимум 30 минут. Можно отправить на всю ночь в холодильник.
  3. Чеснок целиком моем проточной водой и обсушиваем.
  4. На противень кладем мясо, головку чеснока целиком, несколько веточек тимьяна и отправляем все в духовку на 60 минут при 180 градусах. Если активно выделяется сок из мяса – поливаем им периодически весь кусочек. Если хочется кусочек более румяный и сухой – запекаем дольше. После приготовления даем мясу "отдохнуть".
  5. Подаем телячью корейку горячей или холодной.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тушеную говядину с помидорами. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить бефстроганов.

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Источник: receptam.net
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