Рецепт сытного ужина: телячья корейка в духовке

Лучший рецепт мяса на кости

Телячья корейка в духовке Фото: receptam.net

Запеченное мясо в духовке – это вкусный ужин, который требует минимум ингредиентов и усилий. Подавайте его вместе с помидорами черри, перцем чили и хорошим красным вином.

Телячья корейка в духовке

Ингредиенты:

1 кг телячьей корейки

сок 1 лимона

несколько веточек тимьяна

1 головка чеснока

5 ст.л. оливкового масла

соль, перец

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Рецепт приготовления:

Телятину хорошо промываем и обсушиваем бумажным полотенцем. Смешиваем сок лимона, оливковое масло, соль, перец. Хорошенько смазываем смесью весь кусочек мяса, даем постоять в маринаде минимум 30 минут. Можно отправить на всю ночь в холодильник. Чеснок целиком моем проточной водой и обсушиваем. На противень кладем мясо, головку чеснока целиком, несколько веточек тимьяна и отправляем все в духовку на 60 минут при 180 градусах. Если активно выделяется сок из мяса – поливаем им периодически весь кусочек. Если хочется кусочек более румяный и сухой – запекаем дольше. После приготовления даем мясу "отдохнуть". Подаем телячью корейку горячей или холодной.

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