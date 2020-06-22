Рецепт сытного завтрака: как приготовить яичницу в лаваше

Яичница в лаваше с колбасой, сыром и помидорами – это очень просто и вкусно

Лаваш на сковороде с яйцом, сыром, колбасой, помидорами и зеленью – идеальный вариант для любителей сытного завтрака. Такое блюдо просто готовится и получается очень вкусным.

Начинку для лаваша можно дополнять различными ингредиентами, исходя из ваших предпочтений.

Яичница в лаваше с колбасой, помидорами и сыром

Яичница в лаваше Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

255 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 лист лаваша

200 г колбасы

2 яйца

3 помидора

70 г твердого сыра

Зелень – по вкусу

Подсолнечное масло – для жарки

Способ приготовления:

Помидоры помыть, залить на минуту кипятком и очистить от кожицы. Нарезать мякоть кубиками. Зелень измельчить. Колбасу нарезать небольшими длинными кусочками. Сыр натереть на крупной терке. На сковороду налить подсолнечное масло. Сверху положить лаваш. Разбить яйца, посолить, хорошо взболтать вилкой. Затем добавить помидоры, колбасу, зелень и половину натертого сыра. Накрыть краями лаваша. Жарить на слабом огне под крышкой до золотистой корочки. Затем аккуратно перевернуть, посыпать второй частью сыра. Накрыть крышкой и жарить до золотистого цвета.

Как подавать блюдо

Подавайте яичницу в лаваше горячей, по желанию дополнив любыми соусами, свежими овощами и зеленью.

Смотрите видео, как приготовить конвертики из лаваша с тунцом:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить лаваш с сыром и помидорами на гриле. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом ленивой лазаньи из лаваша.

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