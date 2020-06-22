Рецепт сытного завтрака: как приготовить яичницу в лаваше
Яичница в лаваше с колбасой, сыром и помидорами – это очень просто и вкусно
Лаваш на сковороде с яйцом, сыром, колбасой, помидорами и зеленью – идеальный вариант для любителей сытного завтрака. Такое блюдо просто готовится и получается очень вкусным.
Начинку для лаваша можно дополнять различными ингредиентами, исходя из ваших предпочтений.
Яичница в лаваше с колбасой, помидорами и сыром
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 255 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 лист лаваша
- 200 г колбасы
- 2 яйца
- 3 помидора
- 70 г твердого сыра
- Зелень – по вкусу
- Подсолнечное масло – для жарки
Способ приготовления:
- Помидоры помыть, залить на минуту кипятком и очистить от кожицы. Нарезать мякоть кубиками.
- Зелень измельчить. Колбасу нарезать небольшими длинными кусочками. Сыр натереть на крупной терке.
- На сковороду налить подсолнечное масло. Сверху положить лаваш. Разбить яйца, посолить, хорошо взболтать вилкой. Затем добавить помидоры, колбасу, зелень и половину натертого сыра. Накрыть краями лаваша.
- Жарить на слабом огне под крышкой до золотистой корочки. Затем аккуратно перевернуть, посыпать второй частью сыра. Накрыть крышкой и жарить до золотистого цвета.
Как подавать блюдо
Подавайте яичницу в лаваше горячей, по желанию дополнив любыми соусами, свежими овощами и зеленью.
Смотрите видео, как приготовить конвертики из лаваша с тунцом:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить лаваш с сыром и помидорами на гриле. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом ленивой лазаньи из лаваша.
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