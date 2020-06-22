Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт сытного завтрака: как приготовить яичницу в лаваше

Сегодня, 10:30

Яичница в лаваше с колбасой, сыром и помидорами – это очень просто и вкусно

Лаваш на сковороде с яйцом, сыром, колбасой, помидорами и зеленью – идеальный вариант для любителей сытного завтрака. Такое блюдо просто готовится и получается очень вкусным.

Начинку для лаваша можно дополнять различными ингредиентами, исходя из ваших предпочтений.

Яичница в лаваше с колбасой, помидорами и сыром

Яичница в лаваше
Яичница в лаваше
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 255 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 лист лаваша
  • 200 г колбасы
  • 2 яйца
  • 3 помидора
  • 70 г твердого сыра
  • Зелень – по вкусу
  • Подсолнечное масло – для жарки

Читайте также:
Постный завтрак от Юлии Высоцкой: лаваш с овощной начинкой

Способ приготовления:

  1. Помидоры помыть, залить на минуту кипятком и очистить от кожицы. Нарезать мякоть кубиками.
  2. Зелень измельчить. Колбасу нарезать небольшими длинными кусочками. Сыр натереть на крупной терке.
  3. На сковороду налить подсолнечное масло. Сверху положить лаваш. Разбить яйца, посолить, хорошо взболтать вилкой. Затем добавить помидоры, колбасу, зелень и половину натертого сыра. Накрыть краями лаваша.
  4. Жарить на слабом огне под крышкой до золотистой корочки. Затем аккуратно перевернуть, посыпать второй частью сыра. Накрыть крышкой и жарить до золотистого цвета.

Как подавать блюдо

Подавайте яичницу в лаваше горячей, по желанию дополнив любыми соусами, свежими овощами и зеленью.

Смотрите видео, как приготовить конвертики из лаваша с тунцом:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить лаваш с сыром и помидорами на гриле. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом ленивой лазаньи из лаваша.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить кабачковую икру с болгарским перцем Заготовки на зиму: рецепт помидоров в собственном соку Быстрый рецепт вишневого ликера Лучший рецепт запеченных куриных крылышек в духовке
завтрак яичница рецепт лаваш закуска
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Кончита Вурст показала свою натуральную красоту, звезду не узнать
Кончита Вурст показала свою натуральную красоту, звезду не узнать
Кароль і Балан вже живуть разом? Працівник каналу проговорився
Кароль і Балан вже живуть разом? Працівник каналу проговорився
Это не кашель! Медики назвали характерный симптом рака легких
Это не кашель! Медики назвали характерный симптом рака легких

Популярные статьи

Вчера, 13:31Events

Кольцевое солнечное затмение 21 июня: что нельзя делать в этот день

Вчера, 11:08Events

День медика-2020: поздравления с праздником в прозе и стихах

Вчера, 09:37Events

Сегодня День отца: поздравления любимому папе

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Постер Памелы Андерсон и вишневый торт: неожиданные факты о принце Уильяме

Вчера, 08:54Fun

Сегодня День летнего солнцестояния: интересные факты и приметы

Вчера, 08:28Events

День медика-2020 в Украине: история и значение праздника

Вчера, 06:00Events

Поздравления с Днем отца: яркие и прикольные открытки и пожелания

Вчера, 05:05Events

21 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

20 июняАфиша

Николь Кидман – 53! ТОП-5 фильмов с оскароносной актрисой

20 июняFood

Быстрый рецепт вишневого ликера

20 июняШоу-бизнес

Певица Джамала стала мамой во второй раз

19 июняEvents

Гороскоп на 20 июня: как знаки зодиака проведут свой выходной

19 июняFood

Петров пост-2020: рецепты постной выпечки с вишней

19 июняСтиль

Модные юбки 2020: обзор самых трендовых фасонов

19 июняFun

Пара живет и путешествует в уютном фургончике за 20 тысяч долларов: фото

19 июняFun

Опустевшая из-за карантина квартира француженки превратилась в огород: фото

Новости партнеров

Место знаменитой рыбалки из «Бриллиантовой руки» спустя 50 лет
Место знаменитой рыбалки из «Бриллиантовой руки» спустя 50 лет
Звезда
Звезда "Татьянин день" Сафонов откровенно рассказал о разводе
Джанабаева впервые показала младшего сына от Меладзе
Джанабаева впервые показала младшего сына от Меладзе
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Митяй з
Митяй з "Сватів" вразив дітьми-красенями
Нове обличчя в українській тусовці - розкішна дружина Сантоса
Нове обличчя в українській тусовці - розкішна дружина Сантоса
Нелицеприятные подробности об устроившем смертельное ДТП Ефремове
Нелицеприятные подробности об устроившем смертельное ДТП Ефремове
Простий рецепт торта
Простий рецепт торта "Баунті" вразить усіх ласунів

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять