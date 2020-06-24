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Рецепт сытных блинов с ветчиной и сыром

Сегодня, 10:29

Такие блины можно подавать на завтрак или в качестве горячей закуски

Блины с ветчиной и сыром – это просто, быстро и очень вкусно. Они получаются золотистыми, с хрустящими краешками и тягучим сырным наполнением. А копченая ветчина придает блюду сытность.

Такие блинчики можно подавать к столу вместе со сметаной, горчичным соусом или кетчупом.

Блины с ветчиной и сыром

Блины с сыром и ветчиной
Блины с сыром и ветчиной
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 382 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 100 г муки
  • 2 яйца
  • 300 мл молока
  • 25 г сливочного масла
  • 1 ч.л. растительного масла
  • Соль

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Для начинки:

  • Твердый сыр
  • Копченая ветчина

Смотрите видео, как сделать макаронные блины:

Способ приготовления:

  1. Просейте муку в большую миску, сделайте колодец в центре. Разбейте туда яйца и взбивайте вилкой, постепенно примешивая муку.
  2. Помешивая тесто, влейте молоко. Вымешивайте до тех пор, пока тесто не станет однородным. Добавьте растопленное масло, соль и оставьте в холодильнике на 15 минут.
  3. Разогрейте на сковороде растительное масло, тогда влейте столько теста, чтобы оно покрыло дно сковороды тонким слоем. Обжаривайте блин по 1-2 минуты с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета.
  4. Повторите с оставшимся тестом.

Как подавать блины

Пока блин горячий, положите его на тарелку, посыпьте натертым сыром (или выложите целый ломтик) и порезанной ветчиной. Сверните блин, чтобы сыр немного расплавился, и подавайте блюдо на стол.

Напомним, ранее мы писали, как сделать блины на пиве с грибами и сыром. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить блины с яблоками и сыром.

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Источник: Сегодня
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