Рецепт сытных кукурузных оладий с зеленым луком
Готовим необычные оладьи из сладкой консервированной кукурузы
Оладьи из консервированной кукурузы – отличное решение для завтрака или перекуса летом. Зеленый лук и кайенский перец придают этому блюду приятную остроту.
Кукурузные оладьи можно подавать вместе со сметаной, кетчупом или греческим йогуртовым соусом дзадзики.
Оладьи из сладкой кукурузы
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 209 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г консервированной кукурузы
- 3 стебля зеленого лука
- 3 яйца
- 30 мл молока
- 75 г муки
- 1/2 ч. л. молотого кайенского перца
- Растительное масло
- Соль и перец
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Способ приготовления:
- Положите в миску сладкую кукурузу и нарезанный зеленый лук.
- Взбейте яйца с молоком и залейте этой смесью кукурузу. Хорошо перемешайте и приправьте солью и перцем.
- Просейте муку с кайенским перцем и также добавьте к кукурузе.
- Смажьте маслом большую сковороду и как следует ее разогрейте.
- На каждую оладью вам понадобится примерно две столовые ложки теста. Обжаривайте оладьи с двух сторон, пока они не станут золотистыми.
Как подавать блюдо
Выложите готовые оладьи на бумагу для выпечки, чтобы избавиться от лишнего масла, и подавайте блюдо на стол со сметаной и руколой.
Смотрите видео, как законсервировать кукурузу:
Напомним, ранее мы делились рецептом витаминного овощного салата с кукурузой.
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