Рецепт сытных кукурузных оладий с зеленым луком

Готовим необычные оладьи из сладкой консервированной кукурузы

Оладьи из консервированной кукурузы – отличное решение для завтрака или перекуса летом. Зеленый лук и кайенский перец придают этому блюду приятную остроту.

Кукурузные оладьи можно подавать вместе со сметаной, кетчупом или греческим йогуртовым соусом дзадзики.

Оладьи из сладкой кукурузы

Кукурузные оладьи Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

209 ккал на 100 г

Ингредиенты:

300 г консервированной кукурузы

3 стебля зеленого лука

3 яйца

30 мл молока

75 г муки

1/2 ч. л. молотого кайенского перца

Растительное масло

Соль и перец

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Способ приготовления:

Положите в миску сладкую кукурузу и нарезанный зеленый лук. Взбейте яйца с молоком и залейте этой смесью кукурузу. Хорошо перемешайте и приправьте солью и перцем. Просейте муку с кайенским перцем и также добавьте к кукурузе. Смажьте маслом большую сковороду и как следует ее разогрейте. На каждую оладью вам понадобится примерно две столовые ложки теста. Обжаривайте оладьи с двух сторон, пока они не станут золотистыми.

Как подавать блюдо

Выложите готовые оладьи на бумагу для выпечки, чтобы избавиться от лишнего масла, и подавайте блюдо на стол со сметаной и руколой.

Смотрите видео, как законсервировать кукурузу:

Напомним, ранее мы делились рецептом витаминного овощного салата с кукурузой.

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