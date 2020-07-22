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Рецепт сытных кукурузных оладий с зеленым луком

Сегодня, 12:09

Готовим необычные оладьи из сладкой консервированной кукурузы

Оладьи из консервированной кукурузы – отличное решение для завтрака или перекуса летом. Зеленый лук и кайенский перец придают этому блюду приятную остроту.

Кукурузные оладьи можно подавать вместе со сметаной, кетчупом или греческим йогуртовым соусом дзадзики.

Оладьи из сладкой кукурузы

Кукурузные оладьи
Кукурузные оладьи
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 209 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300 г консервированной кукурузы
  • 3 стебля зеленого лука
  • 3 яйца
  • 30 мл молока
  • 75 г муки
  • 1/2 ч. л. молотого кайенского перца
  • Растительное масло
  • Соль и перец

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Способ приготовления:

  1. Положите в миску сладкую кукурузу и нарезанный зеленый лук.
  2. Взбейте яйца с молоком и залейте этой смесью кукурузу. Хорошо перемешайте и приправьте солью и перцем.
  3. Просейте муку с кайенским перцем и также добавьте к кукурузе.
  4. Смажьте маслом большую сковороду и как следует ее разогрейте.
  5. На каждую оладью вам понадобится примерно две столовые ложки теста. Обжаривайте оладьи с двух сторон, пока они не станут золотистыми.

Как подавать блюдо

Выложите готовые оладьи на бумагу для выпечки, чтобы избавиться от лишнего масла, и подавайте блюдо на стол со сметаной и руколой.

Смотрите видео, как законсервировать кукурузу:

Напомним, ранее мы делились рецептом витаминного овощного салата с кукурузой.

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Источник: Сегодня
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