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Рецепт традиционной творожной пасхи от Тины Кароль

У певицы есть фирменный рецепт пасхального десерта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:19
Тина Кароль поделилась рецептом творожной пасхи
Тина Кароль поделилась рецептом творожной пасхи
Фото: instagram.com/tina_karol

Украинские звезды уже начали приготовления к Пасхе. Знаменитая певица Тина Кароль опубликовала в своем Facebook рецепт заварной творожной пасхи.

"Своим истинным шедевром считаю творожную пасху, рецепт которой мне достался от мамы. Готовится она по традиционному рецепту, но с добавлением орехов и сухофруктов", – говорит Тина Кароль.

Рецепт традиционной творожной пасхи от Тины Кароль

Ингредиенты:

  • 1 кг творога
  • 1 стакан сливок 10% жирности
  • 5 яиц
  • 2 стакана сахара
  • 1 пачка сливочного масла
  • по 100 г изюма (лучше светлого), грецких орехов, цукатов
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • цедра 1 лимона

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Рецепт приготовления:

  1. Отделите желтки от белков и взбейте, добавьте сливки и доведите до кипения на в кастрюле с толстым дном, постоянно помешивая. 
  2. Пока масса остывает, обжарьте орехи на сухой сковороде, а изюм вымойте и просушите. Натрите цедру одного лимона. 
  3. В остывшую массу положите творог, сливочное масло и тщательно разотрите. Затем добавьте изюм, цукаты, орехи, лимонную цедру и ванильный сахар и хорошо перемешайте. 
  4. Смесь выкладывается в форму для пасхи на два слоя влажной марли и ставится в холодильник под гнет на 12 часов. 
  5. Готовую пасху можно украсить цукатами, глазурью, посыпками.

Напомним, ранее мы делились рецептом кулича от кулинарного эксперта Татьяны Литвиновой.

Смотрите видео, как Тина Кароль воспитывает своего сына:

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Источник: Сегодня
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