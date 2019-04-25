Рецепт традиционной творожной пасхи от Тины Кароль

У певицы есть фирменный рецепт пасхального десерта

Тина Кароль поделилась рецептом творожной пасхи Фото: instagram.com/tina_karol

Украинские звезды уже начали приготовления к Пасхе. Знаменитая певица Тина Кароль опубликовала в своем Facebook рецепт заварной творожной пасхи.

"Своим истинным шедевром считаю творожную пасху, рецепт которой мне достался от мамы. Готовится она по традиционному рецепту, но с добавлением орехов и сухофруктов", – говорит Тина Кароль.

Рецепт традиционной творожной пасхи от Тины Кароль

Ингредиенты:

1 кг творога

1 стакан сливок 10% жирности

5 яиц

2 стакана сахара

1 пачка сливочного масла

по 100 г изюма (лучше светлого), грецких орехов, цукатов

1 пакетик ванильного сахара

цедра 1 лимона

Рецепт приготовления:

Отделите желтки от белков и взбейте, добавьте сливки и доведите до кипения на в кастрюле с толстым дном, постоянно помешивая. Пока масса остывает, обжарьте орехи на сухой сковороде, а изюм вымойте и просушите. Натрите цедру одного лимона. В остывшую массу положите творог, сливочное масло и тщательно разотрите. Затем добавьте изюм, цукаты, орехи, лимонную цедру и ванильный сахар и хорошо перемешайте. Смесь выкладывается в форму для пасхи на два слоя влажной марли и ставится в холодильник под гнет на 12 часов. Готовую пасху можно украсить цукатами, глазурью, посыпками.

Напомним, ранее мы делились рецептом кулича от кулинарного эксперта Татьяны Литвиновой.

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