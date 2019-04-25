Рецепт традиционной творожной пасхи от Тины Кароль
У певицы есть фирменный рецепт пасхального десерта
Украинские звезды уже начали приготовления к Пасхе. Знаменитая певица Тина Кароль опубликовала в своем Facebook рецепт заварной творожной пасхи.
"Своим истинным шедевром считаю творожную пасху, рецепт которой мне достался от мамы. Готовится она по традиционному рецепту, но с добавлением орехов и сухофруктов", – говорит Тина Кароль.
Рецепт традиционной творожной пасхи от Тины Кароль
Ингредиенты:
- 1 кг творога
- 1 стакан сливок 10% жирности
- 5 яиц
- 2 стакана сахара
- 1 пачка сливочного масла
- по 100 г изюма (лучше светлого), грецких орехов, цукатов
- 1 пакетик ванильного сахара
- цедра 1 лимона
Рецепт приготовления:
- Отделите желтки от белков и взбейте, добавьте сливки и доведите до кипения на в кастрюле с толстым дном, постоянно помешивая.
- Пока масса остывает, обжарьте орехи на сухой сковороде, а изюм вымойте и просушите. Натрите цедру одного лимона.
- В остывшую массу положите творог, сливочное масло и тщательно разотрите. Затем добавьте изюм, цукаты, орехи, лимонную цедру и ванильный сахар и хорошо перемешайте.
- Смесь выкладывается в форму для пасхи на два слоя влажной марли и ставится в холодильник под гнет на 12 часов.
- Готовую пасху можно украсить цукатами, глазурью, посыпками.
Напомним, ранее мы делились рецептом кулича от кулинарного эксперта Татьяны Литвиновой.
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Источник: Сегодня